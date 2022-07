La Russie remplace le chef provocateur de son agence spatiale et signe un accord avec la NASA pour partager des ressources

Le Kremlin dit qu’il a remplacé le chef controversé de son agence spatiale, un homme qui avait menacé à plusieurs reprises la Russie d’abandonner la Station spatiale internationale si les sanctions ne sont pas levées.

L’ancien directeur général de Roscosmos, Dmitri Rogozine, est connu pour ses commentaires provocateurs, notamment en menaçant de guerre nucléaire et en disant aux États-Unis qu’ils auraient besoin de “balais” pour se rendre à la station spatiale.

Mais l’agence spatiale russe a annoncé vendredi avoir signé un nouvel accord avec la NASA sur les vols pour se rendre à la station spatiale. L’accord permettrait aux cosmonautes russes de voler sur des engins spatiaux fabriqués aux États-Unis en échange des Américains à bord de la fusée russe Soyouz.

L’ancien astronaute américain Scott Kelly qualifie l’accord de “mauvaise décision”.

“Je ne suis pas un grand fan des Russes volant sur un véhicule américain en ce moment”, a-t-il déclaré. “Je n’étais pas trop content de voir ça. Je pense que cela envoie le mauvais message. Je pense que c’est une mauvaise optique.”

La Station spatiale internationale est photographiée par le cosmonaute Roscosmos de l’expédition 66, Pyotr Dubrov, du vaisseau spatial Soyouz MS-19 dans cette image publiée le 20 avril. Un nouvel accord accordant à nouveau aux Américains le passage sur le Soyouz a été conclu vendredi. (Piotr Dubrov/Roskosmos)

Kelly a volé sur le Soyouz russe et a commandé l’ISS lors de trois expéditions dans le passé.

À moins qu’il n’y ait pas d’autre option, a déclaré Kelly, les États-Unis et la Russie ne devraient pas exploser ensemble alors que les forces russes tuent des civils et font l’objet d’une enquête pour crimes de guerre en Ukraine.

Mais Kelly a déclaré qu’il était heureux de voir que Rogozine avait été démis de ses fonctions tant qu’il n’était pas placé dans un rôle plus important au sein du gouvernement russe.

Déplacer pas une rétrogradation pour Rogozin : Garneau

Le député et premier astronaute canadien dans l’espace, Marc Garneau, a déclaré que, d’après les médias, le président russe Vladimir Poutine avait d’autres plans pour Rogozine, l’un des alliés du président et un leader nationaliste de longue date.

“Cela n’a rien à voir avec sa performance là-bas et plus avec le fait que Poutine veuille qu’il assume un nouveau rôle”, a déclaré Garneau à CBC News.

Les médias d’État russes rapportent que l’ancien vice-Premier ministre du pays, Yuri Borisov, remplace Rogozine, selon RIA Novosti.

Cette décision est la dernière d’une série de développements rares après que la tension au sol en Ukraine a atteint de nouveaux sommets alors qu’elle a frappé la Station spatiale internationale (ISS).

Le président américain Joe Biden a annoncé des sanctions pour “dégrader” le programme spatial russe le jour même où les forces russes ont envahi l’Ukraine. Rogozine a répondu en demandant “qui sauvera l’ISS d’une désorbitation incontrôlée et tombera aux États-Unis ou en Europe?”

Depuis lors, Rogozine a lancé une guerre de mots violente en ligne et a publié une vidéo montrant des travailleurs couvrant les drapeaux de partenaires internationaux avec du ruban adhésif sur le côté d’une fusée. En mars, Rosmoscos a également publié une fausse vidéo montrant des cosmonautes russes abandonnant un astronaute américain à bord de la station spatiale.

Marc Garneau est devenu le premier Canadien dans l’espace lorsqu’il a volé à bord d’une navette spatiale américaine en 1984. Garneau est maintenant député et a été ministre du cabinet de 2015 à 2021. (Reuters)

Kelly, qui a passé 522 jours à vivre dans l’espace au cours de quatre missions, s’est disputée avec Rogozin en ligne sur la menace de laisser tomber l’astronaute. Rogozine l’a traité de “crétin” et lui a dit de reculer “sinon, la mort de la Station spatiale internationale sera sur votre conscience”.

Puis vint un geste qui mit le monde en colère.

Roscosmos a publié une paire de photos sur la plateforme de médias sociaux Telegram le 4 juillet, montrant un trio de cosmonautes posant avec les drapeaux autoproclamés de la République populaire de Lougansk et de la République populaire de Donetsk après que les forces séparatistes soutenues par la Russie ont déclaré la victoire dans ces régions.

Historiquement, l’ISS a été un phare de la coopération internationale – et un lieu censé être exempt de politique.

REGARDER | Des pays condamnent la Russie pour sa propagande de guerre sur la Station spatiale internationale :

La Russie snobe ses partenaires de la station spatiale à propos des tensions de guerre en Ukraine La Russie fait froid dans le dos à ses partenaires de la Station spatiale internationale face aux tensions causées par la guerre en Ukraine. Les images circulant de cosmonautes russes brandissant des drapeaux pour soutenir les séparatistes pro-russes ont suscité de rares déclarations d’agences spatiales au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Le Canada publie une rare déclaration de condamnation

Les agences spatiales au Canada, aux États-Unis et en Europe ont riposté avec de rares déclarations de condamnation.

L’Agence spatiale canadienne s’est jointe à la NASA il y a une semaine avec une réprimande contre l’utilisation de l’ISS “à des fins politiques pour soutenir sa guerre illégale contre l’Ukraine”.

Le directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA), Josef Aschbacher, a tweeté que c’était “inacceptable” et que la station “doit rester un symbole de paix et d’inspiration”.

L’ESA est ensuite allée plus loin et a mis fin mardi à sa coopération avec la Russie dans le cadre de son lancement d’un rover sur Mars.

Garneau a déclaré que s’il avait été sur la station spatiale lorsque les photos avec les drapeaux ont été prises, il n’aurait pas été content.

“Utiliser la Station spatiale internationale comme véhicule à des fins politiques n’est certainement pas une bonne chose à faire”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas le défaire maintenant. C’est fait… C’est très regrettable, car cela nuit au seul domaine de la coopération internationale.”

L’astronaute Scott Kelly, à gauche, et son jumeau identique, Mark. Le couple a été séparé pendant près d’un an pour tester les conséquences biologiques des vols spatiaux dans les doubles génétiques. Scott Kelly était lié à l’espace, tandis que Mark Kelly était lié à la terre pendant l’étude. (Pat Sullivan/Associated Press)

Garneau a dit qu’il pense que les trois cosmonautes ont “reçu leurs ordres de marche” – peut-être de Rogozin ou plus haut et “dû le faire”.

Il a déclaré que le Canada devait être ouvert à la possibilité que la Russie abandonne la Station spatiale internationale, car Moscou est tellement imprévisible.

“Je pense qu’il faut toujours avoir les yeux ouverts”, a déclaré Garneau. “La balle est dans le camp de la Russie… Ce sont eux qui, je pense, sont finalement les seuls à pouvoir déclencher une rupture.”

Les sanctions écrasent le développement de l’agence spatiale, selon un expert

La Russie a été l’un des plus grands partenaires de la station spatiale au cours des trois dernières décennies. Pendant la majeure partie de cette période, l’achat d’un siège sur la fusée russe Soyouz a été l’un des seuls moyens de progresser, ce qui coûte désormais jusqu’à 90 millions de dollars par siège. Mais cela change avec le lancement de SpaceX d’Elon Musk aux États-Unis

Les trois cosmonautes russes impliqués dans la propagande se sont envolés seuls vers l’ISS en mars, marquant la première fois en 22 ans qu’un équipage uniquement russe s’est envolé vers l’ISS sans astronautes d’autres pays.

Pavel Luzin, un expert russe en politique spatiale, a déclaré que la propagande sur l’ISS faisait partie des tactiques de la Russie pour humilier les nations occidentales.

“Nous vous manquons de respect, nous vous humilions et vous ne pouvez rien faire”, a déclaré Luzin. “C’est le message.”

Les cosmonautes russes Denis Matveev, Oleg Artemyev et Sergey Korsakov tenant un drapeau de la République populaire autoproclamée de Louhansk à la Station spatiale internationale. (Roskosmos/Télégramme)

Il a déclaré que les sanctions de février avaient mis un “point final” sur le programme spatial russe, anéantissant ses espoirs de développement ultérieur. Combinées aux sanctions de 2014-2021, les sanctions actuelles empêchent la Russie “d’accéder à l’électronique, aux technologies et aux équipements industriels spatiaux avancés – ainsi que de poursuivre la coopération avec les États-Unis, l’UE, le Canada et le Japon en plus de l’ISS”. dit Luzine.

Jill Stewart est universitaire à la London School of Economics, spécialisée dans la politique, l’éthique et les lois de l’exploration spatiale. Elle a dit que tous les pays utilisent l’activité spatiale dans une certaine mesure pour pousser la propagande et le nationalisme, mais la Russie utilise la station spatiale pour essayer de changer le récit.

“Ils cherchent à contrôler et à repousser les limites de ce que les partenaires à bord de la Station spatiale internationale sont prêts à tolérer”, a-t-elle déclaré.

Stewart a déclaré que les déclarations des pays en réponse étaient “assez remarquables, assez inhabituelles en termes de politique spatiale”, ce qui renvoie une déclaration puissante à la Russie.

La NASA veut que la station spatiale continue de fonctionner jusqu’en 2020, mais la Russie ne s’est jusqu’à présent engagée qu’en 2024.