La Banque centrale de Russie a relevé vendredi son taux directeur pour la quatrième fois en six mois, dans le but de freiner la flambée de l’inflation.

La banque a relevé le taux à 15 %, soit une hausse de 200 points de base. Le taux d’intérêt au premier semestre était de 7,5 %.

“Les pressions inflationnistes actuelles ont considérablement augmenté jusqu’à atteindre un niveau supérieur aux attentes de la Banque de Russie”, a déclaré la banque dans un communiqué.

Il a déclaré que la croissance des prix désaisonnalisée au troisième trimestre a dépassé le taux annualisé de 12% et que l’inflation pour l’année devrait être d’environ 7%. La banque a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’inflation tombe à environ 4 % en 2024.

La hausse des taux d’intérêt vise à freiner l’inflation en augmentant le coût de l’emprunt et en encourageant l’épargne.

“La demande intérieure en constante augmentation dépasse de plus en plus les capacités d’expansion de la production de biens et de la fourniture de services. Les attentes en matière d’inflation restent élevées. Les rythmes de croissance des prêts sont invariablement élevés”, a déclaré la banque.

Les sanctions imposées suite aux opérations militaires russes en Ukraine et l’augmentation des dépenses de défense ont eu des conséquences néfastes sur l’économie russe, notamment sur la valeur du rouble, qui a chuté d’environ 25 % par rapport au dollar américain cette année.