La Russie relance l’approvisionnement en gaz de l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1 | Nouvelles du monde

Moscou a autorisé le gaz à circuler à travers le plus grand pipeline entre la Russie et l’Allemagne après qu’il ait été coupé pendant 10 jours – alors que le Royaume-Uni a averti que les forces de Vladimir Poutine se rapprochaient de la deuxième plus grande centrale électrique d’Ukraine.

Le gazoduc Nord Stream 1 a redémarré après que Moscou craignait d’utiliser ses vastes exportations d’énergie pour repousser la pression occidentale sur son invasion de l’Ukraine.

Le gaz a cessé de circuler dans le pipeline alors qu’il faisait l’objet d’un entretien annuel, et bien qu’il ait maintenant repris, le débit de gaz devrait être bien inférieur à sa pleine capacité.

L’Europe reste préparée à d’éventuelles nouvelles coupures d’approvisionnement lors d’un échange économique avec le Kremlin.

Les inquiétudes quant à l’arrêt par Moscou de l’approvisionnement en gaz russe envoyé par le gazoduc Nord Stream 1 ont incité l’Union européenne à demander mercredi aux États membres de réduire leur consommation de gaz de 15% jusqu’en mars en tant que mesure d’urgence.

“La Russie nous fait chanter. La Russie utilise l’énergie comme une arme”, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, décrivant une coupure totale des flux de gaz russe comme “un scénario probable” pour lequel “l’Europe doit être prête”.

Analyse : le soulagement de l’Europe sur Nord Stream révèle une vérité gênante La réouverture de Nord Stream sera un grand soulagement pour beaucoup, notamment le gouvernement allemand. Le pays le plus riche d’Europe est en train de se sevrer lentement du gaz russe, mais ce processus prendra du temps et une certaine dose d’ingéniosité. La question, cependant, est de savoir si le président Poutine permettra une telle flexibilité. Le Kremlin veut les énormes sommes d’argent qu’il tire de la vente de gaz à l’Europe, qui sert à financer la guerre en Ukraine. Couper le robinet du Nord Stream aurait de grandes répercussions économiques en Allemagne et en Russie, de sorte que le président Poutine a maintenant un curieux équilibre à trouver, entre causer de la douleur à l’Europe et retirer autant d’argent qu’il le peut. La Commission européenne essaie désespérément de persuader ses membres d’adopter un plan B – des mesures pour limiter l’utilisation de l’énergie et ainsi mettre fin à cette dépendance vis-à-vis des approvisionnements russes. Mais même si cela est adopté (et non, ce n’est pas garanti), cela prendra du temps. La triste vérité est que, pour le moment du moins, l’Europe aurait du mal à faire face si les pipelines russes, y compris Nord Stream, étaient fermés.

Le Royaume-Uni avertit que la Russie tente de capturer la principale centrale électrique ukrainienne

Pendant ce temps, le ministère britannique de la Défense a averti que les forces russes se rapprochent probablement de la deuxième plus grande centrale électrique d’Ukraine à Vuhlehirska à Donetsk.

Dans son bulletin régulier, le renseignement militaire britannique a déclaré que la Russie “accordait la priorité à la capture des infrastructures nationales critiques, telles que les centrales électriques”.

Il a ajouté que la Russie tentait probablement de percer à Vuhlehirska dans le cadre de “ses efforts pour reprendre de l’élan sur la pince sud de son avance vers les villes clés de Kramatorsk et Sloviansk”.

Image:

La centrale électrique de Vuhlehirska



La Russie avertit l’Occident de ne pas fournir d’armes à l’Ukraine

L’avertissement du ministère de la Défense intervient alors que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que les objectifs du Kremlin s’étaient élargis pendant la guerre de cinq mois.

M. Lavrov a déclaré mercredi à l’agence de presse officielle RIA Novosti que les “tâches” militaires russes en Ukraine vont désormais au-delà de la région orientale du Donbass.

Il a également déclaré que les objectifs de Moscou s’étendraient davantage si l’Occident continuait à fournir à Kyiv des armes à longue portée telles que les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) fabriqués aux États-Unis.

“Cela signifie que les tâches géographiques s’étendront encore plus loin de la ligne actuelle”, a-t-il déclaré, ajoutant que les pourparlers de paix n’avaient aucun sens pour le moment.

Cependant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tard à RIA que Moscou ne fermait pas la porte aux pourparlers avec Kyiv malgré les commentaires de M. Lavrov.

2:53

La Russie met fin à la “pause opérationnelle”



La Russie a touché “chaque mètre carré de Lougansk”

Sur le front, l’armée ukrainienne a signalé des bombardements russes intenses et parfois mortels au milieu de ce qu’elle dit être des tentatives largement infructueuses des forces terrestres de Moscou d’avancer dans les régions de Lougansk et de Donetsk qui composent le Donbass.

“Dans la région de Louhansk, il n’y a probablement pas un seul mètre carré de terrain épargné par l’artillerie russe”, a déclaré Serhiy Gaidai, le gouverneur régional.

“Les bombardements sont très intenses. Ils ne s’arrêtent que lorsque le métal ‘est fatigué'”.

Au cours des dernières 24 heures, les forces ukrainiennes ont déclaré avoir tué plus de 100 soldats russes dans le sud et l’est et détruit 17 véhicules, dont certains blindés.

L’administration installée par la Russie dans la région ukrainienne partiellement occupée de Zaporizhzhia a déclaré que l’Ukraine avait mené une frappe de drone sur une centrale nucléaire là-bas, mais que le réacteur n’avait pas été endommagé.

L’invasion russe a tué des milliers de personnes, déplacé des millions de personnes et détruit des villes, en particulier dans les régions russophones de

l’est et le sud-est de l’Ukraine.

Il a également augmenté les prix mondiaux de l’énergie et des denrées alimentaires et accru les craintes de famine dans les pays les plus pauvres, l’Ukraine et la Russie étant toutes deux de grands producteurs de céréales.

Les États-Unis estiment que les pertes russes en Ukraine ont atteint jusqu’à présent environ 15 000 tués et peut-être 45 000 blessés, William Burns, directeur de la CIA dit mercredi.