La Russie relance la marque de voitures Moskvich de l’ère soviétique en utilisant une ancienne usine Renault

La relance des véhicules Moskvich intervient alors que la Russie s’efforce d’avoir une économie autosuffisante alors que les finances du pays continuent d’être étouffées par les sanctions et d’autres ramifications de son invasion de l’Ukraine.

La production de la voiture soviétique Moskvich a été relancée mercredi en Russie dans une ancienne usine Renault, selon le constructeur de camions Kamaz.

L’usine automobile de Moscou renommée Moskvich prévoit de produire 600 voitures d’ici la fin de 2022, dont 200 seront électriques. Les voitures devraient être disponibles à l’achat en décembre, a déclaré Kamaz dans un communiqué de presse. Les rapports indiquent que la conception de la voiture sera chinoiseet être très différent du Moskvich original.

L’usine fait partie d’un accord de huit ans avec Kamaz pour fabriquer les véhicules produits dans le pays. En 2023, au moins 50 000 voitures seront assemblées, dont 10 000 seront électriques, selon le communiqué, puis 100 000, dont un cinquième seront électriques, en 2024.

La relance intervient alors que la Russie s’efforce d’avoir une économie autosuffisante alors que les finances du pays continuent d’être étouffées par les sanctions occidentales et d’autres ramifications de son invasion non provoquée de l’Ukraine.

Selon les normes de l’industrie, l’usine ne produira pas de voitures particulièrement rapidement au cours des deux prochaines années. L’usine de Tesla à Shanghai devrait produire plus de 750 000 voitures en 2022, par exemple, tandis que la plus grande usine de Toyota au Kentucky est capable de produire 550 000 voitures par an.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé en mai que l’usine serait utilisée pour relancer les célèbres voitures après que Renault a vendu ses actifs russes à l’État.

Le constructeur français possédait un participation majoritaire dans le constructeur automobile Avtovazavant de le revendre pour un seul Rouble russe et avec une option de rachat de six ans. Renault Russie aurait également été vendu à l’État pour la même somme symbolique.

Sobyanin a déclaré que la décision de reprendre l’usine Renault était une décision visant à préserver des milliers d’emplois.

Le PDG de Renault, Luca de Meo, a déclaré que la décision de vendre était “difficile mais nécessaire” et était le “choix responsable envers [the] 45 000 employés en Russie.”

La marque de voitures Moskvich était une source de fierté pour la capitale russe entre 1946 et 2001, son nom se traduisant par « Moscovite » ou « originaire de Moscou », mais la popularité des voitures s’est estompée après la chute du communisme et de l’Union soviétique. Le constructeur a ensuite été déclaré en faillite en 2006.