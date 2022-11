La Russie rejoint un accord clé sur les exportations de céréales ukrainiennes en temps de guerre – Kelowna Capital News

Les efforts diplomatiques ont sauvé un accord de guerre qui permettait aux céréales ukrainiennes et à d’autres produits de base d’atteindre les marchés mondiaux, la Russie ayant déclaré mercredi qu’elle s’en tiendrait à l’accord après que l’Ukraine se soit engagée à ne pas utiliser un corridor désigné de la mer Noire pour attaquer les forces russes.

Mais le président russe Vladimir Poutine a averti que Moscou se réserve le droit de se retirer à nouveau de l’accord si Kyiv manque à sa parole.

“Nous avons exigé des assurances et des garanties de la part de l’Ukraine que … les couloirs humanitaires ne seront pas utilisés à des fins militaires”, a déclaré Poutine lors d’une réunion du Conseil de sécurité, selon les agences de presse russes.

“J’ai donné des instructions au ministère de la Défense pour reprendre notre pleine participation à ce travail”, a déclaré Poutine.

Le dirigeant russe a salué les efforts de médiation de la Turquie pour remettre l’accord sur les rails ainsi que la “neutralité dans le conflit dans son ensemble” du président turc Recep Tayyip Erdogan et ses efforts pour “garantir l’intérêt des pays les plus pauvres”.

La Russie a suspendu sa participation à l’accord sur les céréales au cours du week-end, citant des allégations d’attaque de drone ukrainien contre sa flotte de la mer Noire en Crimée. L’Ukraine n’a pas revendiqué la responsabilité de l’attaque, que certains responsables ukrainiens ont imputée aux soldats russes qui manient mal leurs propres armes.

Erdogan a déclaré que l’accord renouvelé entrerait à nouveau en vigueur mercredi, donnant la priorité aux expéditions vers les pays africains, dont la Somalie, Djibouti et le Soudan. Cela correspond aux préoccupations de la Russie selon lesquelles la plupart des céréales exportées se sont retrouvées dans des pays plus riches depuis que Moscou et Kyiv ont conclu des accords séparés avec la Turquie et l’ONU en juillet.

Le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré lundi que 23% du total des marchandises exportées d’Ukraine dans le cadre de l’accord sur les céréales étaient destinées aux pays à revenu inférieur ou intermédiaire inférieur, qui ont également reçu 49% de toutes les expéditions de blé.

Mais Poutine a répété des affirmations antérieures selon lesquelles 46 % des céréales exportées des ports ukrainiens d’Odessa, Chornomorsk et Pivdennyi étaient destinées aux pays de l’Union européenne plutôt qu’aux pays les plus nécessiteux.

L’ONU et la Turquie ont négocié des accords séparés avec la Russie et l’Ukraine en juillet pour s’assurer que l’Afrique, le Moyen-Orient et certaines parties de l’Asie recevraient des céréales et d’autres denrées alimentaires de la région de la mer Noire pendant la guerre russe qui dure maintenant depuis huit mois en Ukraine.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué l’annonce de la Russie remettant l’accord sur les rails. Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que Guterres “reste déterminé à éliminer les derniers obstacles aux exportations de nourriture et d’engrais russes”.

L’Ukraine et la Russie sont les principaux exportateurs mondiaux de blé, d’orge, d’huile de tournesol et d’autres denrées alimentaires vers les pays en développement où beaucoup sont déjà aux prises avec la faim. Une perte de ces approvisionnements avant l’accord sur les céréales a fait grimper les prix mondiaux des denrées alimentaires et a contribué à plonger des dizaines de millions de personnes dans la pauvreté, ainsi qu’à faire grimper les coûts de l’énergie.

L’accord sur les céréales de juillet a fait baisser les prix mondiaux des denrées alimentaires d’environ 15 % par rapport à leur sommet de mars, selon l’ONU.

Au moins un tiers des céréales expédiées au cours des trois derniers mois étaient destinées au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord, tandis que beaucoup de maïs était envoyé à l’acheteur traditionnel Europe, a déclaré Joseph Glauber, chercheur principal à l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires à Washington. .

Il a ajouté que davantage de blé allait vers l’Afrique subsaharienne et les marchés asiatiques qui sont devenus des acheteurs de plus en plus importants de céréales ukrainiennes.

Pendant ce temps, en Ukraine, des milliers de foyers dans la région de Kyiv et ailleurs sont restés sans électricité, ont déclaré mercredi des responsables, alors que les frappes de drones et d’artillerie russes continuaient de viser les infrastructures énergétiques du pays.

Le gouverneur de la région de Kyiv, Oleksiy Kukeba, a déclaré que 16 000 foyers étaient sans électricité et que des drones ont attaqué des installations énergétiques dans la région de Cherkasy, au sud de la capitale, provoquant des pannes de courant.

Bien que l’électricité et l’eau aient été rétablies dans la ville de Kyiv, Kuleba n’a pas exclu des pénuries d’électricité durant des « semaines » si les forces russes continuaient à frapper les installations énergétiques là-bas. Dans un article de Telegram, il a accusé les forces russes d’avoir tenté de provoquer une grave crise humanitaire.

Des pannes de courant ont également été signalées dans les villes du sud de Nikopol et Chervonohryhorivka à la suite “d’une attaque de drone à grande échelle”, a déclaré le gouverneur de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko.

Les deux villes sont situées de l’autre côté du fleuve Dniper depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande installation nucléaire d’Europe. La Russie et l’Ukraine ont pendant des mois échangé la responsabilité des bombardements sur et autour de la centrale qui, selon l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, pourraient provoquer une urgence radiologique.

Dans un développement qui apaise ces craintes, la société nucléaire ukrainienne Energoatom a déclaré que la centrale de Zaporizhzhia avait été reconnectée au réseau électrique du pays après que les bombardements russes aient forcé l’installation à compter sur des générateurs pour refroidir son combustible nucléaire usé.

Le service de presse d’Energoatom a déclaré à l’Associated Press dans un communiqué écrit que certaines des huit lignes électriques desservant l’usine détenue par la Russie avaient été restaurées, mais n’a pas précisé le nombre en invoquant les craintes de nouveaux bombardements russes.

Avec ses six réacteurs inopérants, la centrale dépend de l’électricité extérieure pour refroidir son combustible usé. Bien que Poutine ait signé un décret transférant l’usine à la propriété russe, le personnel ukrainien continue de la diriger.

Energoatom a appelé à plusieurs reprises au retrait des Russes de la centrale et à la création d’une zone démilitarisée autour de celle-ci.

La société a également déclaré que les soldats russes avaient bouclé l’installation de stockage de combustible nucléaire usé de l’usine et y avaient commencé une construction non spécifiée. Il a allégué que les inspecteurs de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, l’Agence internationale de l’énergie atomique, présents sur le site depuis début septembre, ont été interdits d’accès à la zone.

« Les Russes construisent des choses incompréhensibles dans l’installation de stockage de combustible nucléaire. Ils ne laissent entrer personne, ils ne signalent rien », a déclaré la société.

Lors d’une visite à Kyiv mercredi, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Albares, a promis un nouveau programme d’aide militaire pour aider les défenses aériennes de l’Ukraine. S’exprimant après des entretiens avec Kuleba, Albares n’a pas divulgué de détails sur les armes ni sur la date à laquelle elles seront livrées, invoquant des problèmes de sécurité.

La poursuite des bombardements russes dans le sud et l’est de l’Ukraine a fait au moins quatre morts parmi les civils et en a blessé 17 autres entre mardi et mercredi, selon le bureau du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Les bombardements ont également pilonné des villes et des villages repris par l’Ukraine le mois dernier dans la région du nord-est de Kharkiv, blessant sept personnes.

Un incendie russe a endommagé un hôpital et des immeubles d’appartements dans la ville de Toretsk, dans la région de Donetsk. Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré mercredi que les forces ukrainiennes et russes continuaient de se battre pour le contrôle des villes d’Avdiivka et de Bakhmut, deux cibles clés d’une offensive russe dans la région.

Dans le sud de l’Ukraine, les autorités installées par la Russie dans la région occupée de Kherson ont déplacé des civils à environ 90 kilomètres (56 miles) plus loin dans le territoire sous contrôle russe en prévision d’une contre-attaque ukrainienne majeure pour reprendre la capitale provinciale du même nom. Les forces russes ont creusé des tranchées pour se préparer à l’assaut terrestre attendu.

Les responsables nommés par le Kremlin de la région de Kherson ont étendu mardi une zone d’évacuation aux personnes vivant à moins de 15 kilomètres (9 miles) du fleuve Dniepr. Ils ont dit que 70 000 résidents seraient déplacés cette semaine, doublant le nombre déplacé plus tôt.

—Andrew Meldrum et Suzan Fraser, Associated Press

NourritureRussieUkraine