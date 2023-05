La Russie rejette l’information selon laquelle le patron de Wagner aurait proposé de révéler les positions des troupes

Un an de guerre russe en Ukraine

Portraits d’Ukraine : La vie de chaque Ukrainien a changé depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle il y a un an – de manière à la fois grande et petite. Ils ont appris à survivre et à s’entraider dans des circonstances extrêmes, dans des abris anti-bombes et des hôpitaux, des complexes d’appartements détruits et des marchés en ruine. Faites défiler les portraits d’Ukrainiens réfléchissant à une année de perte, de résilience et de peur.

Bataille d’usure : Au cours de l’année écoulée, la guerre est passée d’une invasion sur plusieurs fronts qui comprenait Kiev au nord à un conflit d’attrition largement concentré sur une étendue de territoire à l’est et au sud. Suivez la ligne de front de 600 milles entre les forces ukrainiennes et russes et regardez où les combats se sont concentrés.

Un an de vie séparée : L’invasion de la Russie, associée à la loi martiale ukrainienne empêchant les hommes en âge de combattre de quitter le pays, a forcé des millions de familles ukrainiennes à prendre des décisions angoissantes sur la manière d’équilibrer sécurité, devoir et amour, des vies autrefois entrelacées étant devenues méconnaissables. Voici à quoi ressemblait une gare pleine d’adieux l’année dernière.

Approfondissement des fractures mondiales : Le président Biden a claironné l’alliance occidentale revigorée forgée pendant la guerre en tant que «coalition mondiale», mais un examen plus approfondi suggère que le monde est loin d’être uni sur les questions soulevées par la guerre en Ukraine. Les preuves abondent que l’effort pour isoler Poutine a échoué et que les sanctions n’ont pas arrêté la Russie, grâce à ses exportations de pétrole et de gaz.