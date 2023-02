La Russie rejette l’image de paria, cultivant des liens avec la Chine, l’Afrique et le Moyen-Orient

Commentez cette histoire Commenter

La Russie a lancé un vaste blitz diplomatique pour contrer son image d’État paria à l’approche de l’anniversaire de son invasion de l’Ukraine, qui a rompu les liens de Moscou avec l’Occident et même alarmé certains des alliés traditionnels du Kremlin. La semaine dernière, le président Vladimir Poutine a téléphoné au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane pour coordonner les objectifs de la réunion de mercredi de l’OPEP Plus des producteurs de pétrole, montrant qu’il est toujours un acteur sur les marchés pétroliers. Le gouvernement a également déclaré qu’il s’attendait à une visite du président chinois Xi Jinping cette année, et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rencontré ses homologues égyptien et pakistanais après son retour d’un voyage diplomatique sillonnant l’Afrique.

L’invasion de l’Ukraine par Poutine, motivée en partie par le désir de la Russie d’affirmer sa domination régionale dans l’ancienne sphère soviétique et de contrer ce qu’elle considère comme la domination mondiale de l’Amérique, s’est retournée contre lui à plusieurs niveaux, incitant même des alliés de longue date en Asie centrale à repenser leur dépendance vis-à-vis de Moscou. Les responsables russes, cependant, rejettent continuellement la suggestion selon laquelle Moscou est isolée en raison des sanctions occidentales sans précédent, du contrôle des exportations et des boycotts.

En annonçant la visite attendue du président chinois, que Pékin n’a pas encore confirmée, le ministère des Affaires étrangères a déclaré cette semaine que la Russie et la Chine travaillaient ensemble pour contrer les tentatives américaines de domination mondiale en protégeant l’autorité des Nations unies et en promouvant le Groupe des 20, a rapporté l’agence de presse Tass.

La prédiction du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l’année dernière, selon laquelle le monde était “trop ​​​​grand pour que l’Europe et l’Amérique isolent un pays, en particulier un pays aussi grand que la Russie”, s’est largement confirmée, car une grande partie du monde continue de parler à la Russie – et achète son pétrole. et le gaz – même si Moscou est désormais généralement boudée par les démocraties les plus riches du monde.

La Russie n’était pas présente, par exemple, au Forum économique mondial de cette année à Davos, en Suisse. Mais pour Poutine, le manque d’invitations à des événements internationaux importe peu tant que le Kremlin peut créer une perception de soutien international qu’il peut vendre au niveau national, a déclaré Fedor Krasheninnikov, un analyste politique russe indépendant vivant en Lituanie.

“Pour Poutine, il est très important de montrer à son électorat qu’il est un leader mondial”, a-t-il déclaré. “Nous pouvons rire quand nous voyons Lavrov errer en Afrique, mais ce qui est important pour Poutine, c’est que la partie de la société russe qui croit tout ce qu’ils disent à la télévision regarde les informations et dit : ‘Quel grand Poutine nous avons. Il n’y a pas d’isolement.

Lavrov, le plus haut diplomate russe, lors de son récent voyage en Angola, au Botswana, à Eswatini, en Érythrée et en Afrique du Sud, a rencontré des dirigeants africains pour renforcer leur soutien avec un mantra cohérent. Il a affirmé que tandis que l’Amérique impose des interdictions et des sanctions, la Russie propose un type de partenariat alternatif, sans conditions préalables de démocratie ni exigence de prendre parti.

La plupart des remarques d’ouverture de Lavrov lors des réunions avec les dirigeants ont déploré les tentatives de Washington “d’entraîner les pays africains dans une guerre hybride” contre la Russie et ont salué l’engagement de Moscou envers l’Afrique malgré les “pressions illégales” des États-Unis pour rester à l’écart.

Faisant écho aux récents discours farouchement anti-occidentaux de Poutine, Lavrov a accusé l’Occident “d’agir avec les mêmes méthodes coloniales qu’il a utilisées pour exploiter les continents en développement”.

Il s’agissait de la deuxième tournée de Lavrov en Afrique en six mois (il s’est rendu en Égypte, en République du Congo, en Ouganda et en Éthiopie l’année dernière) et, selon le ministère russe des Affaires étrangères, il prévoit de visiter quatre pays d’Afrique du Nord en février. Moscou se prépare également à accueillir le deuxième sommet Russie-Afrique cet été.

Les voyages semblent avoir atteint un certain succès. Le frappeur régional sud-africain a chaleureusement accueilli Lavrov le mois dernier en tant que “partenaire précieux” et a déclaré que la “merveilleuse réunion” avait contribué à “renforcer des relations déjà bonnes”. La ministre des Affaires étrangères Naledi Pandor a également défendu les exercices militaires avec la Russie comme étant normaux « avec des amis ».

Le fils du président ougandais et son successeur probable, le lieutenant-général Muhoozi Kainerugaba, a exprimé ouvertement son soutien à la Russie dans la guerre d’Ukraine, tweetant l’année dernière : « La majorité de l’humanité (qui n’est pas blanche) soutient la position de la Russie dans Ukraine.” L’Ouganda a toujours été un fidèle allié occidental dans des domaines tels que la coopération en matière de sécurité.

Plutôt que de concurrencer dans la sphère économique les États-Unis et la Chine en offrant commerce et investissement, la Russie a opté pour la voie militaire, ciblant les États ravagés par l’insurrection et offrant des armes à feu en échange de contrats d’exploration – une stratégie qui, notent les analystes, ressemble au colonialisme de la vieille école qu’il prétend combattre.

“Vous pouvez toujours trouver des régimes insatisfaits, corrompus, pauvres, offensés, et leur promettre de l’argent et du soutien”, a déclaré Krasheninnikov. « C’est aussi la stratégie de Poutine — créer un club de parias internationaux : des pays qui ont été expulsés de partout, la Corée du Nord, l’Iran, la Syrie. Ils ne s’aiment peut-être même pas tant que ça, mais ils ont un problème commun. Ce sont tous des parias. »

En Asie de l’Est, la Russie a travaillé assidûment pour renforcer ses relations avec la Chine, qui est de plus en plus préoccupée par la guerre prolongée en Ukraine et l’absence de stratégie de sortie claire à Moscou.

Juste avant le Nouvel An, Poutine a publiquement encouragé Xi à se rendre à Moscou au printemps 2023 après une visioconférence. “Cela démontrera au monde entier la force des liens russo-chinois sur des questions clés”, a déclaré Poutine dans des propos télévisés.

La Chine n’a pas officiellement accepté l’invitation – ni ne l’a commentée – mais les responsables russes ont clairement indiqué cette semaine que les attentes concernant la visite étaient élevées à Moscou.

« Cette année, grâce à des efforts conjoints, la Russie et la Chine seront en mesure de renforcer et de faire progresser leurs relations bilatérales. … Nous partons du principe que [the visit] deviendra l’événement central des relations bilatérales en 2023 », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans son aperçu annuel de la politique étrangère du pays.

Moscou et Pékin se sont rapprochés ces dernières années, les deux dirigeants déclarant un partenariat «sans limites» et dénonçant l’expansion de l’OTAN quelques semaines seulement avant l’invasion russe de l’Ukraine fin février 2022.

La Chine a évité de qualifier la Russie d’agresseur, faisant écho aux points de discussion du Kremlin qui ont rejeté la responsabilité du conflit sur l’OTAN et les États-Unis, et a continué d’être l’un des rares soutiens de la Russie au milieu de l’indignation internationale mondiale. Mais il n’a pas offert tout son soutien et, alors que la guerre s’éternisait, les deux pays ont connu une période difficile dans leurs relations.

Xi avait montré des signes de frustration lors d’une rencontre avec Poutine en septembre lors d’une conférence en Ouzbékistan. Au cours des pourparlers, Poutine a reconnu que Pékin avait des “questions et des préoccupations” concernant l’invasion, ce qui semblait être une reconnaissance à peine voilée des perspectives différentes des pays.

Pourtant, pas plus tard que le mois dernier, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que les deux pays avaient « tracé une nouvelle voie de coexistence harmonieuse et de coopération gagnant-gagnant » et promis une coopération plus approfondie en 2023.

Si elle était accordée, la visite chinoise serait la deuxième rencontre en personne entre Xi et Poutine depuis le début de la guerre et pourrait servir de moyen de défier l’impression de fissures dans l’alliance.

Les efforts diplomatiques de la Russie au cours de l’année écoulée ont récolté certains avantages qui ont contribué à maintenir sa guerre en Ukraine. L’achat de micropuces et de drones en Chine et la conclusion d’accords pétroliers avec l’Arabie saoudite et d’autres clients ont adouci le coup des mesures occidentales.

Alors que la Russie peut faire valoir qu’elle n’est pas totalement isolée, l’analyste Maxim Oreshkin, basé en Lettonie, souligne que il y a une différence dramatique par rapport à l’époque où il faisait partie de l’élite du groupe des huit nations les plus riches, dont il a été expulsé en 2014 pour l’invasion de la Crimée.

“La Russie continuera de sombrer dans l’isolement même si elle essaie d’en sortir dans certains cas isolés et pas dans les directions les plus prometteuses”, a-t-il déclaré. « Expansion territoriale, corruption, violation des règles internationales. … Tout cela pousse la Russie vers des alliances avec des pays qui ne sont pas les plus avancés du monde.

Katharine Houreld à Nairobi ; Lily Kuo à Taipei, Taïwan ; et Paul Schemm à Londres ont contribué à ce rapport.