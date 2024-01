La Russie rejette les discussions de Davos sur le plan de paix du président ukrainien | Guerre Russie-Ukraine

La Russie a rejeté les discussions sur un plan de paix proposé par l’Ukraine au Forum économique mondial (FEM) de Davos en Suisse, les qualifiant d’inutiles.

Les négociations dans la station de montagne suisse n’aboutiront à rien sans la participation de Moscou, a insisté lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Les organisateurs ont déclaré que 83 délégations étaient présentes à la réunion pour discuter du plan la veille.

Présenté par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le plan de paix en 10 points, conçu pour mettre fin à la guerre déclenchée par l’invasion de son voisin par la Russie en février 2022, appelle au retrait des troupes russes, à la restauration des frontières de l’Ukraine et à la responsabilisation de la Russie dans la guerre. crimes.

La proposition a été discutée dimanche lors d’un sommet des conseillers à la sécurité nationale lors de la réunion annuelle du WEF. Le plan de Zelensky a déjà été discuté lors de trois réunions de ce type.

Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien, a qualifié de « bon signe » l’augmentation du nombre de participants à la série de conférences.

Alors que près de la moitié des délégations présentes dimanche venaient d’Europe, il y en avait 18 d’Asie et 12 d’Afrique.

« Les pays du Sud s’impliquent de plus en plus dans nos travaux. Cela montre que nous comprenons que ce conflit européen constitue en réalité un défi pour l’humanité toute entière », a-t-il écrit.

L’Ukraine insiste toutefois sur le fait qu’elle ne discutera pas de ce projet avec la Russie. Zelensky a décrété que toute négociation avec la Russie était illégale.

Cela a motivé la Russie, qui contrôle un peu moins d’un cinquième du territoire ukrainien, à rejeter cette idée comme étant absurde.

“Il s’agit simplement de parler pour le plaisir de parler”, a déclaré Peskov. « Ce processus ne peut pas viser à obtenir des résultats spécifiques pour la raison évidente : nous n’y participons pas. Sans notre participation, toute discussion est dépourvue de toute perspective de résultat.»

Ignazio Cassis, le ministre suisse des Affaires étrangères qui a co-organisé les discussions sur le plan de paix à Davos, a déclaré que la réunion faisait partie d’un processus visant à terme à garantir la participation russe, même s’il a admis que Moscou était loin d’être prête à coopérer.

Course aux armements

Zelenskyy a également salué la participation de représentants d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie au débat.

Il est arrivé lundi après-midi à Davos pour un voyage au cours duquel il tentera de rallier des soutiens à l’Ukraine sur fond de signes de lassitude aux Etats-Unis et dans l’Union européenne. Il a affirmé que les travaux sur les garanties de sécurité et les nouveaux programmes de support progressaient.

«Il y a un besoin urgent d’accords sur la production commune d’armes et d’obus, une question particulièrement sensible étant celle des drones. Il y aura plus de drones. Nous préparons d’autres bonnes nouvelles en matière de défense aérienne. Nous gardons à l’esprit à la fois les missiles et la guerre électronique – il y en aura davantage », a-t-il déclaré.

Alors que la guerre s’enlise par tranches sur la ligne de front dans l’est de l’Ukraine, les attaques aériennes utilisant des avions, des missiles et des drones se sont intensifiées.

Les systèmes de défense aérienne russes ont détruit lundi matin trois missiles lancés par l’Ukraine au-dessus de la région de Koursk (sud-ouest), a annoncé le ministère russe de la Défense sur sa chaîne de l’application de messagerie Telegram.

L’Ukraine, quant à elle, a annoncé avoir abattu deux avions de commandement militaire russes au-dessus de la mer d’Azov.

L’intensification de la guerre aérienne a incité l’Ukraine à faire pression davantage sur ses alliés occidentaux pour qu’ils lui fassent don de missiles et d’équipements de défense aérienne.

Pendant ce temps, la Russie a été critiquée pour avoir enfreint les sanctions internationales en s’approvisionnant en armes en Corée du Nord.

Moscou et Pyongyang ont nié les contrats d’armement mais ont déclaré approfondir leur coopération dans tous les domaines. Lundi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accueilli son homologue nord-coréenne Choe Son-hui, à son arrivée à Moscou pour une visite officielle.