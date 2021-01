Le Kremlin a écarté mardi les appels de l’Occident à libérer le chef de l’opposition Alexei Navalny, arrêté à son retour d’Allemagne en Russie après avoir été traité pour empoisonnement avec un agent neurotoxique.

Navalny attribue son empoisonnement au gouvernement du président Vladimir Poutine, qui l’a nié. Les condamnations de son arrestation et les appels de l’étranger à sa libération ont ajouté aux tensions existantes entre la Russie et l’Occident. Certains pays de l’Union européenne suggèrent de nouvelles sanctions contre Moscou.

Moscou a qualifié son cas de « question absolument interne ».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi aux journalistes que « nous ne pouvons pas et nous n’allons pas tenir compte de ces déclarations ».

« Nous parlons d’un fait de non-respect de la loi russe par un citoyen russe. Il s’agit d’une question absolument interne et nous ne permettrons à personne d’intervenir et nous n’avons pas l’intention d’écouter de telles déclarations », a déclaré Peskov .

Navalny, 44 ans, a été arrêté dimanche soir au contrôle des passeports à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou après son arrivée de Berlin, où il a été soigné à la suite de l’empoisonnement en août.

Lundi, il a été condamné à une détention provisoire de 30 jours lors d’une audience qui a été organisée à la hâte dans un commissariat de police où Navalny était détenu.

Le service pénitentiaire russe soutient que Navalny, la principale figure de l’opposition et militant anti-corruption de Russie, a violé les conditions de probation de sa condamnation avec sursis en 2014 pour blanchiment d’argent, qui a été jugée « arbitraire » par la Cour européenne des droits de l’homme.

Les autorités cherchent à envoyer Navalny en prison pour purger la peine de 3,5 ans avec sursis.

Il a interprété la répression contre lui comme un signe de la peur de Poutine. Peskov a rejeté les suggestions selon lesquelles Poutine avait peur de Navalny comme étant « absurdes » et a insisté sur le fait qu’il avait violé la loi. Le porte-parole a déclaré que les questions posées par les forces de l’ordre à Navalny « n’avaient absolument rien à voir avec le président russe ».

Empoisonnement avec Novichok

Navalny est tombé dans le coma alors qu’il était à bord d’un vol intérieur de Sibérie à Moscou le 20 août et a été transporté dans un hôpital de Berlin deux jours plus tard. Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède, et des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), ont établi qu’il avait été exposé à un agent neurotoxique Novichok de l’ère soviétique.

Les autorités russes ont insisté sur le fait que les médecins qui ont traité Navalny en Sibérie n’ont trouvé aucune trace de poison et ont refusé d’ouvrir une enquête pénale à part entière.

Le mois dernier, Navalny a publié l’enregistrement d’un appel téléphonique qu’il a dit avoir passé à un homme qui, selon lui, appartenait à un groupe d’officiers du Service fédéral de sécurité russe, ou FSB, qui l’aurait empoisonné en août, puis tenté de le couvrir. vers le haut. Le FSB a qualifié l’enregistrement de faux.

Après que Navalny ait été emprisonné lundi, ses alliés ont annoncé samedi les préparatifs de manifestations nationales et ont publié une vidéo de Navalny exhortant les gens à ne pas «avoir peur» et «descendre dans la rue».

Peskov a déclaré que si les appels à descendre dans la rue étaient « alarmants », le Kremlin ne craignait pas les manifestations de masse.

Mardi également, la Fondation Navalny pour la lutte contre la corruption a publié une enquête vidéo de deux heures sur ce qu’ils ont appelé le « palais de Poutine » – un domaine sur la mer Noire en Russie qui, selon eux, coûtait 1,3 milliard de dollars et aurait été financé par un système de corruption complexe impliquant le cercle restreint de Poutine .

Dans la vidéo produite et enregistrée avant son arrestation, Navalny affirme que le domaine et les motifs que les médias russes avaient liés à Poutine il y a des années font 39 fois la taille de Monaco.

La vidéo présentait une vidéo de drone du domaine et des plans d’étage détaillés qui, selon Navalny, ont été divulgués à son équipe par un entrepreneur. Parmi les images 3D d’intérieurs qui, selon l’équipe, ont été créées à partir des plans d’étage et d’autres sources, il y avait un salon de narguilé, un petit théâtre et une salle de casino.

L’enquête a allégué que le domaine, situé dans une zone isolée fortement gardée par les forces de sécurité russes, disposait également d’une patinoire souterraine et d’un tunnel reliant le manoir au rivage.

« C’est l’établissement le plus secret et le plus gardé de Russie », explique Navalny dans la vidéo. « Ce n’est pas une maison de campagne ou une résidence – c’est une ville entière, ou plutôt un royaume ».

Quelques heures après sa publication sur YouTube, la vidéo a reçu plus de 3 millions de vues.

Peskov a déclaré aux médias russes que les allégations de l’enquête de Navalny étaient « fausses ».

Dans un communiqué mardi issu de la détention provisoire, Navalny a encouragé ses partisans à lutter contre « la corruption, les mensonges et l’anarchie ».

« Je refuse de rester silencieux, en écoutant les mensonges éhontés de Poutine et de ses amis embourbés dans la corruption. La corruption, les mensonges et l’anarchie rendent la vie de chacun de nous pire, plus pauvre et plus courte. Alors pourquoi devrions-nous l’accepter? » lire la déclaration, publiée sur la page Instagram de Navalny.

Dans la vidéo, l’équipe de Navalny a de nouveau exhorté les supporters à descendre dans la rue samedi. « Navalny se bat pour nos droits depuis de nombreuses années. C’est à notre tour de se battre pour lui », dit un court message au début de la vidéo.