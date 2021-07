La Russie rejette les accusations de l’ONU contre ses instructeurs en RCA

Un groupe d’experts de l’ONU surveillant les sanctions contre la nation africaine déchirée par le conflit a déclaré dans un rapport de 40 pages obtenu lundi par l’Associated Press qu’il a recueilli les témoignages d’un grand nombre de responsables locaux, de l’armée gouvernementale et des forces de sécurité intérieure, et au niveau communautaire. sources à plusieurs endroits dans le pays. Il a indiqué qu’ils ont souligné « un usage excessif de la force, des meurtres aveugles, l’occupation d’écoles et des pillages à grande échelle » par des instructeurs militaires russes.