La Russie rejette le plafond du baril et menace de couper l’approvisionnement

Kyiv, Ukraine –

Les autorités russes ont rejeté le plafonnement des prix du pétrole du pays fixé par les partisans occidentaux de l’Ukraine et ont menacé samedi de cesser d’approvisionner les pays qui l’avaient approuvé.

L’Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, le Japon, les États-Unis et l’Union européenne des 27 ont convenu vendredi de plafonner ce qu’ils paieraient pour le pétrole russe à 60 dollars le baril. La limite devrait entrer en vigueur lundi, ainsi qu’un embargo de l’UE sur le pétrole russe expédié par voie maritime.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie devait analyser la situation avant de décider d’une réponse spécifique, mais qu’elle n’accepterait pas le prix plafond. Le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhail Ulyanov, a averti que les partisans européens de la casquette viendraient regretter leur décision.

“A partir de cette année, l’Europe vivra sans pétrole russe”, a tweeté Oulianov. “Moscou a déjà clairement indiqué qu’il ne fournirait pas de pétrole aux pays qui soutiennent les plafonds de prix anti-marché. Attendez, très bientôt, l’UE accusera la Russie d’utiliser le pétrole comme une arme.”

Le bureau du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, quant à lui, a appelé samedi à un plafond de prix inférieur, affirmant que celui adopté par l’UE et les principales économies du Groupe des Sept n’allait pas assez loin.

“Il serait nécessaire de l’abaisser à 30 dollars pour détruire plus rapidement l’économie de l’ennemi”, a écrit Andriy Yermak, le chef du bureau de Zelenskyy, sur Telegram, affirmant une position également favorisée par la Pologne – l’un des principaux critiques du président russe. La guerre de Vladimir Poutine en Ukraine.

Selon les accords de vendredi, les compagnies d’assurance et autres entreprises nécessaires pour expédier du pétrole ne pourraient traiter le brut russe que si le prix du pétrole est égal ou inférieur au plafond. La plupart des assureurs sont situés dans l’UE et au Royaume-Uni et pourraient être tenus de respecter le plafond.

Le brut russe se vend déjà à environ 60 dollars le baril, une forte décote par rapport à la référence internationale Brent, qui a clôturé vendredi à 85,42 dollars le baril.

L’ambassade de Russie à Washington a insisté sur le fait que le pétrole russe “continuera d’être demandé” et a critiqué la limite de prix comme “refaçonnant les principes de base du fonctionnement des marchés libres”. Un message sur la chaîne Telegram de l’ambassade a prédit que le plafond par baril entraînerait “une augmentation généralisée de l’incertitude et des coûts plus élevés pour les consommateurs de matières premières”.

“Ce qui se passe en Chine aidera à déterminer si le plafonnement des prix a du mordant”, a déclaré Jim Burkhard, analyste des marchés pétroliers chez IHS Markit. Il a déclaré que la baisse de la demande de la Chine signifie que la plupart des exportations de brut russe se vendent déjà en dessous de 60 $ US.

Le plafonnement des prix vise à exercer une pression économique sur la Russie et à réduire davantage sa capacité à financer une guerre qui a tué un nombre incalculable de civils et de combattants, chassé des millions d’Ukrainiens de leurs foyers et pesé sur l’économie mondiale pendant plus de neuf mois.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a rapporté que depuis vendredi, les forces russes avaient tiré cinq missiles, effectué 27 frappes aériennes et lancé 44 bombardements contre les positions militaires et les infrastructures civiles de l’Ukraine.

Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président, a déclaré que les attaques avaient tué un civil et blessé quatre autres dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. Selon le ministère britannique de la Défense, les forces russes “continuent d’investir une grande partie de leur effort militaire global et de leur puissance de feu” autour de la petite ville de Donestsk, Bakhmut, qu’elles ont passé des semaines à essayer de capturer.

Dans la province de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, dont la capitale du même nom a été libérée par les forces ukrainiennes il y a trois semaines à la suite d’une retraite russe, le gouverneur Yaroslav Yanushkevich a déclaré que les évacuations de civils coincés dans le territoire sous contrôle russe de l’autre côté du Dniepr reprendraient temporairement.

Les forces russes se sont repliées sur la rive est du fleuve le mois dernier. Yanushkevich a déclaré que l’interdiction de traverser la voie navigable serait levée pendant la journée pendant trois jours pour les citoyens ukrainiens qui “n’ont pas eu le temps de quitter le territoire temporairement occupé”. Son annonce évoquait une “possible intensification des hostilités dans cette zone”.

Kherson est l’une des quatre régions que Poutine a annexées illégalement en septembre et s’est engagé à défendre en tant que territoire russe. Depuis leurs nouvelles positions, les troupes russes ont régulièrement bombardé la ville de Kherson et les infrastructures à proximité ces derniers jours, laissant de nombreux habitants sans électricité. L’eau courante est restée indisponible dans une grande partie de la ville – et un habitant a été vu en train de ramasser de l’eau dans une flaque d’eau sale.

La ville a continué de subir samedi de violents bombardements qui ont laissé de nombreux habitants désorientés, renversé des lignes électriques et jeté des branches d’arbres arrachées sur les routes.

“Lorsque nous commençons à réparer (les réseaux électriques), les bombardements commencent immédiatement”, a déclaré Oleksandr Kravchenko, responsable des réseaux à haute tension à Kherson. “Nous ne faisons que réparer les lignes électriques et le lendemain, nous devons à nouveau réparer les lignes.”

Les autorités ukrainiennes ont également signalé des combats intenses à Louhansk et des bombardements russes de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, dont les soldats russes se sont pour la plupart retirés en septembre.

Le maire de la ville de Kharkiv, qui est restée sous contrôle ukrainien pendant l’occupation russe d’autres parties de la région, a déclaré que quelque 500 immeubles d’appartements avaient été endommagés de manière irréparable et que près de 220 écoles et jardins d’enfants avaient été endommagés ou détruits. Il a estimé le coût des dommages à 9 milliards de dollars américains.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a rencontré samedi à Minsk le président et le ministre de la Défense du Bélarus, qui accueille des troupes et de l’artillerie russes. La Biélorussie a déclaré que ses propres forces ne participaient pas à la guerre, mais les responsables ukrainiens ont fréquemment exprimé leur inquiétude quant au fait qu’ils pourraient être incités à traverser la frontière vers le nord de l’Ukraine.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré lors de la réunion que ses troupes et les forces russes s’entraînaient en coordination. “Nous nous sommes préparés comme un groupe, une armée. Tout le monde le sait. Nous ne le cachions pas”, a-t-il déclaré à l’agence de presse Interfax.

Inna Varenytsia à Kherson, en Ukraine, et Frank Bajak à Boston ont contribué à ce rapport.