La Russie rejette le plafond des prix du pétrole convenu par l’UE et le G7

La Russie a rejeté un plafond de prix de 60 dollars sur le pétrole, accepté par l’UE, le G7 et l’Australie.

Le plafonnement des prix entre en vigueur lundi, ainsi qu’un embargo de l’UE sur le pétrole brut russe.

L’embargo empêchera les expéditions de pétrole brut russe vers l’UE, ce qui pourrait réduire les revenus de la guerre.

La Russie a rejeté samedi un plafond de prix de 60 dollars sur son pétrole convenu par l’UE, le G7 et l’Australie, qui, selon l’Ukraine, contribuerait à la destruction de l’économie russe.

“Nous n’accepterons pas ce plafonnement des prix”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux agences de presse nationales, ajoutant que la Russie, deuxième exportateur mondial de brut, “analysait” cette décision.

Le plafond des prix du pétrole de 60 $ (~ 1 053 rands) entrera en vigueur lundi ou peu après, parallèlement à un embargo de l’UE sur les livraisons maritimes de pétrole brut russe.

L’embargo empêchera les expéditions maritimes de brut russe vers l’Union européenne, qui représentent les deux tiers des importations de pétrole du bloc, privant potentiellement le trésor de guerre russe de milliards d’euros.

Kyiv se félicite du plafonnement des prix, qui empêche les pays de payer plus de 60 dollars le baril pour les livraisons de pétrole russe par navire-citerne et vise à rendre plus difficile pour la Russie de contourner les sanctions de l’UE en vendant au-delà de l’Union européenne aux prix du marché.

“Nous atteignons toujours notre objectif et l’économie de la Russie sera détruite, et la Russie elle-même paiera et sera responsable de tous les crimes”, a déclaré samedi le chef de cabinet du président ukrainien Andriy Yermak.

Le Kremlin a également déclaré que le président russe Vladimir Poutine se rendrait “en temps voulu” dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, qu’il prétend avoir annexée. Mais Peskov n’a donné aucune indication sur le moment où cela pourrait se produire.

Limiter les fonds pour la “machine de guerre”

La Pologne avait auparavant refusé de soutenir le plafonnement des prix, craignant que le plafond de 60 dollars ne soit trop élevé, mais a confirmé son accord vendredi soir.

Yermak a noté qu’un plafond de “30 dollars l’aurait détruite (l’économie russe) plus rapidement”.

Le prix du marché d’un baril de brut russe de l’Oural est actuellement d’environ 65 dollars, légèrement supérieur au plafond de 60 dollars, ce qui indique que la mesure pourrait n’avoir qu’un impact limité à court terme.

Le G7 a déclaré qu’il tenait son vœu “d’empêcher la Russie de profiter de sa guerre d’agression contre l’Ukraine, de soutenir la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie et de minimiser les retombées économiques négatives de la guerre d’agression de la Russie”.

La Maison Blanche a qualifié le plafond de “bonne nouvelle” qui contribuerait à limiter la capacité de Poutine à financer la “machine de guerre” du Kremlin.

La Russie a menacé de ne pas livrer aux pays qui ont adopté la mesure.

Le G7 et l’Australie se sont dits prêts à ajuster le prix plafond si nécessaire.

La Russie a gagné 67 milliards d’euros (71 milliards de dollars) grâce à la vente de pétrole à l’Union européenne depuis le début de la guerre en février.

Son budget militaire annuel s’élève à environ 60 milliards, a noté Phuc-Vinh Nguyen, expert en énergie à l’Institut Jacques-Delors à Paris.

L’embargo de l’UE sur les livraisons maritimes fait suite à la décision de l’Allemagne et de la Pologne de cesser d’acheminer le pétrole russe par pipeline d’ici la fin de 2022.

Au total, plus de 90% des livraisons russes vers l’Union européenne seront affectées, selon le bloc.

“Endurer” les coupures de courant

Après avoir subi des défaites humiliantes lors de ce qui est devenu le plus grand conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, la Russie a commencé à cibler les infrastructures énergétiques ukrainiennes en octobre.

Les frappes ont provoqué de vastes pannes d’électricité et coupé l’approvisionnement en eau et le chauffage des civils à un moment où la température dans certaines régions a chuté à moins cinq degrés Celsius.

Les autorités ont mis en place des coupures de courant programmées plusieurs fois par jour pour maintenir le fonctionnement des infrastructures essentielles.

Samedi, le gouverneur de la région méridionale de Mykolaïv, Vitaly Kim, a exhorté les citoyens à “endurer” les pénuries d’électricité.

Poutine a déclaré vendredi au chancelier allemand Olaf Scholz que les frappes russes, qui ont détruit près de la moitié du système énergétique ukrainien, étaient une “réponse inévitable aux attaques provocatrices de Kyiv contre les infrastructures civiles russes”.

Il faisait notamment référence à l’attaque d’octobre contre un pont reliant la Crimée annexée à Moscou au continent russe.

Scholz “a exhorté le président russe à parvenir au plus vite à une solution diplomatique, y compris le retrait des troupes russes”, selon son porte-parole.

Mais Poutine a accusé l’Occident de mener des politiques “destructrices” en Ukraine, a déclaré le Kremlin, soulignant que l’aide politique et financière occidentale signifiait que Kyiv “rejetait complètement l’idée de toute négociation”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exclu des pourparlers avec la Russie tant que Poutine est au pouvoir après que le Kremlin a affirmé avoir annexé plusieurs régions ukrainiennes.

Parle hors de la table

Le Kremlin a également indiqué que Moscou n’était pas d’humeur pour des pourparlers, après que le président américain Joe Biden a déclaré qu’il serait prêt à s’asseoir avec Poutine si ce dernier voulait vraiment mettre fin aux combats.

“Qu’a dit le président Biden en fait ? Il a dit que les négociations ne seraient possibles qu’après le départ de Poutine d’Ukraine”, a déclaré Peskov aux journalistes, ajoutant que Moscou n’était “certainement” pas prêt à accepter ces conditions.

Vendredi, la Maison Blanche a également minimisé l’idée, affirmant que Biden n’avait actuellement “aucune intention” de tenir des pourparlers avec Poutine.

Le général américain Mark Milley a déclaré le mois dernier que plus de 100 000 militaires russes avaient été tués ou blessés en Ukraine, les forces de Kyiv subissant probablement des pertes similaires.