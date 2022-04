La Russie rejette le cessez-le-feu pour l’évacuation des civils pendant la Semaine sainte orthodoxe orientale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Russie a rejeté un cessez-le-feu temporaire en Ukraine demandé par le secrétaire général des Nations unies aux fins d’évacuation des civils pendant la semaine sainte orthodoxe orientale précédant Pâques. L’ambassadeur adjoint de Russie à l’ONU a déclaré que la demande de cessez-le-feu n’était pas sincère et ne donnerait que le temps d’armer les soldats ukrainiens.

Dmitry Polyanskiy, l’ambassadeur adjoint, a déclaré mardi au Conseil de sécurité que les demandes de cessez-le-feu n’étaient « pas sincères et, dans la pratique, elles ne font qu’indiquer une aspiration à donner aux nationalistes de Kiev un répit pour se regrouper et recevoir plus de drones, plus de missiles antichars et plus de MANPADS , » Le New York Times signalé. « MANPADS » fait référence à des systèmes de défense aérienne portables, des missiles sol-air plus petits et plus portables.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à un cessez-le-feu de 4 jours pour permettre les évacuations dans les zones de combat et des couloirs sûrs pour acheminer de la nourriture et des médicaments.

Des civils, dont des enfants, restent piégés dans la région orientale du Donbass, où les forces russes ont lancé une nouvelle offensive féroce, et dans la ville portuaire dévastée de Marioupol. Guterres a déclaré plus tôt mardi que plus de 12 millions de personnes en Ukraine avaient besoin d’une aide humanitaire. Il a prédit que ce nombre passerait à 15,7 millions, soit environ 40% de tous les Ukrainiens restant dans le pays.

Même la Chine, qui n’a pas condamné la Russie et s’est abstenue lors des votes sur les résolutions contre le pays agresseur, a déclaré qu’elle soutenait un cessez-le-feu humanitaire.

La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, a utilisé à deux reprises son droit de veto sur des résolutions axées sur l’Ukraine après le début de l’invasion en février.

Le rejet de la Russie intervient également après que le chef du Conseil œcuménique des Églises a contacté le patriarche Kirill de Moscou, l’exhortant à utiliser son autorité religieuse en tant que chef de l’Église orthodoxe russe pour appeler à un cessez-le-feu alors que les chrétiens orthodoxes célèbrent Pâques ce week-end.

« Notre humble demande à Votre Sainteté dans cette situation particulière et impossible est d’intervenir et de demander publiquement un cessez-le-feu pendant au moins quelques heures pendant le service de la Résurrection », a déclaré le révérend Ioan Sauca, prêtre orthodoxe roumain et secrétaire général par intérim du Monde. Conseil des Églises, a écrit dans une lettre publiée mardi.

Sauca a demandé ce mouvement afin « de donner une chance aux soldats et aux civils terrifiés de s’embrasser et de se saluer avec le salut pascal, de faire taire un instant les bombes et les missiles et d’entendre à la place le son triomphal de l’église cloches et la joyeuse signature du peuple fidèle. Puisse un si court cessez-le-feu être un avant-goût et une preuve qu’une paix durable peut être atteinte.

Sauca a noté que « les fidèles catholiques orthodoxes et gréco-catholiques en Ukraine, en Russie et dans le monde entier se préparent à célébrer à la fin de cette semaine la fête la plus importante de l’année, le Jour de la Résurrection ». Le prêtre a également noté que les combats de la Première Guerre mondiale « s’étaient arrêtés un instant pour que les soldats puissent partager entre eux la salutation de la Résurrection ».