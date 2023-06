La Russie rejette l’aide de l’ONU alors que le nombre de morts du barrage de Kakhovka s’alourdit

La Russie a refusé l’aide des Nations Unies pour les habitants touchés par les inondations causées par l’effondrement du barrage de Kakhovka.

L’Ukraine a accusé la Russie d’avoir fait sauter le barrage de l’ère soviétique le 6 juin.

Le nombre de morts a atteint 52 tandis que des milliers ont été évacués.

Moscou a décliné les offres des Nations Unies pour aider les résidents touchés par les inondations du barrage de Kakhovka, a déclaré dimanche l’organisme mondial, alors que le nombre de morts a augmenté et que l’eau sale a forcé la fermeture de plages dans le sud de l’Ukraine.

L’effondrement du barrage contrôlé par Moscou le 6 juin a déclenché des inondations dans le sud de l’Ukraine et dans les parties occupées par la Russie de la région de Kherson, détruisant des maisons et des terres agricoles et coupant l’approvisionnement des habitants.

Le nombre de morts est passé à 52, les responsables russes affirmant que 35 personnes étaient mortes dans les zones contrôlées par Moscou et le ministère ukrainien de l’Intérieur affirmant que 17 étaient mortes et 31 portées disparues. Plus de 11 000 ont été évacués des deux côtés.

L’ONU a exhorté la Russie à agir conformément à ses obligations en vertu du droit international humanitaire.

« L’aide ne peut être refusée aux personnes qui en ont besoin », a déclaré Denise Brown, coordinatrice humanitaire de l’ONU pour l’Ukraine, dans un communiqué.

L’Ukraine accuse la Russie d’avoir fait sauter le barrage de l’ère soviétique, sous contrôle russe depuis les premiers jours de son invasion en 2022.

Une équipe d’experts juridiques internationaux assistant les procureurs ukrainiens dans leur enquête a déclaré qu’il était « très probable » que l’effondrement du barrage ait été causé par des explosifs posés par des Russes.

REGARDER | Des explosions sur un barrage majeur dans le sud de l’Ukraine déchaînent les eaux de crue

Le Kremlin a accusé Kiev d’avoir saboté le barrage hydroélectrique, qui contenait un réservoir de la taille du Grand Lac Salé américain.

Les autorités d’Odessa ont fermé les plages autrefois populaires de la mer Noire, interdisant la baignade et la consommation de poissons et de fruits de mer provenant de sources non identifiées.

L’administration d’Odessa a déclaré sur l’application de messagerie Telegram :

Les plages d’Odessa ont été déclarées impropres à la baignade en raison de la détérioration importante de l’eau… et d’un réel danger pour la santé.

Des tests d’eau la semaine dernière ont montré des niveaux dangereux de salmonelle et d’autres « agents infectieux », ont déclaré des responsables ukrainiens. Une surveillance du choléra était également en place.

Bien que les eaux de crue se soient retirées, le fleuve Dnipro sur lequel le barrage de Kakhovka a été construit a transporté des tonnes de débris dans la mer Noire et le littoral d’Odessa, provoquant ce que l’Ukraine a appelé un « écocide ».

On s’attend à ce que les niveaux de substances toxiques dans les organismes marins et sur le fond marin augmentent, augmentant le risque de mines terrestres qui s’échouent sur le littoral.

« Nous pouvons oublier une saison de vacances pendant un an », a déclaré la semaine dernière Viktor Komorin, directeur du Centre d’écologie marine, cité par le radiodiffuseur ukrainien Suspilne.