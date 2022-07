La Russie rejette la “soi-disant crise alimentaire” alors que les compagnies maritimes évitent les céréales piégées en Ukraine | Nouvelles du monde

Le ministre russe des Affaires étrangères a nié que son pays soit responsable de la flambée mondiale des prix des denrées alimentaires suite à son invasion de l’Ukraine alors que les compagnies maritimes continuent d’éviter la nation déchirée par la guerre.

S’exprimant lors de sa visite dans plusieurs pays africains, Sergueï Lavrov a rejeté la “soi-disant crise alimentaire” et a accusé les États-Unis et l’Europe de faire grimper les prix en mettant en œuvre des politiques vertes “imprudentes”.

Il a également affirmé que les pays avaient accumulé de la nourriture pendant la pandémie de COVID-19, ce qui avait contribué à l’augmentation des coûts.

“La situation en Ukraine a en outre affecté négativement les marchés alimentaires, mais pas à cause de l’opération spéciale russe, mais plutôt à cause de la réaction absolument inadéquate de l’Occident, qui a annoncé des sanctions”, a déclaré M. Lavrov aux journalistes.

L’Occident a souligné à plusieurs reprises que la nourriture est exemptée de leurs sanctions sur Russie et ont blâmé Moscou pour la crise mondiale.

L’Ukraine et la Russie sont les principaux fournisseurs mondiaux de blé, d’orge, de maïs et d’huile de tournesol, les combats dans la région de la mer Noire étant accusés d’avoir fait grimper les prix des denrées alimentaires, menaçant la stabilité politique des pays en développement et incitant les pays à interdire certaines exportations alimentaires, aggravant ainsi la crise.

La semaine dernière, un accord révolutionnaire pour fournir des corridors sûrs à travers la mer Noire pour le grain piégé en provenance d’Ukraine a été atteint.

Mais, M. Lavrov a déclaré que l’accord aurait pu être annoncé “il y a très, très longtemps” si ce n’était de “l’entêtement occidental à insister sur le fait qu’ils ont toujours raison”.

Malgré l’accord, de nombreuses compagnies maritimes ont évité d’aider à exporter les quelque 20 millions de tonnes de céréales parce que des mines explosives ont dérivé dans les eaux environnantes.

“Nous devons travailler très dur pour comprendre maintenant dans le détail comment cela va fonctionner pratiquement”, a déclaré Guy Platten, secrétaire général de la Chambre internationale de la marine marchande, qui représente les associations nationales d’armateurs.

“Pouvons-nous assurer et garantir la sécurité des équipages ? Que va-t-il se passer avec les mines et les champs de mines également ? Donc, beaucoup d’incertitudes et d’inconnues pour le moment”, a-t-il déclaré.

Sergueï Lavrov s'est rendu dans des pays africains



Les complexités de l’accord ont déclenché un démarrage lent pour les armateurs, mais il n’est valable que pour 120 jours – et le compte à rebours a commencé la semaine dernière.

Au cours des quatre prochains mois, on espère que quatre ou cinq grands vraquiers transporteront chaque jour des céréales depuis les ports et les livreront à des millions de personnes pauvres dans le monde.

Un autre élément clé du pacte offre des assurances que les navires et les assureurs transportant des céréales et des engrais russes ne seront pas pris dans le filet plus large des sanctions occidentales.

Mais l’accord n’a pas déjà été sans difficultés, avec Des missiles russes frappent le port ukrainien d’Odessa – l’un de ceux inclus dans l’accord – quelques heures seulement après la signature du pacte.

Le pacte stipule que la Russie et l’Ukraine fourniront des “assurances maximales” aux navires qui bravent le voyage à travers la mer Noire vers les ports ukrainiens d’Odessa, Chornomorsk et Yuzhne.

M. Lavrov a ajouté que les navires russes et turcs escorteront les navires bloqués dans les ports ukrainiens à travers la mer Noire une fois que l’Ukraine aura déminé son littoral.

Les armateurs, les affréteurs et les compagnies d’assurance cherchent à comprendre comment la transaction se déroulera en temps réel.

“Je pense que cela dépendra de la position des assureurs maritimes qui fournissent le risque de guerre et du montant qu’ils vont ajouter en frais supplémentaires pour que les navires se rendent dans cette zone”, a déclaré Michelle Wiese Bockmann, expédition et marchandises. analyste à la publication d’information mondiale sur le transport maritime Lloyd’s List.

Mme Bockmann a déclaré que les navires transportant ce type de charge ont généralement entre 20 et 25 marins à bord.

“Vous ne pouvez pas risquer ces vies sans quelque chose de concret et d’acceptable pour les armateurs et leurs affréteurs pour transporter du grain”, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, Frederick Kenney, directeur des affaires juridiques et extérieures de l’Organisation maritime internationale a exprimé sa confiance dans l’accord qui a été signé – comme il l’a dit dès l’ouverture du centre qui supervisera les exportations de céréales à Istanbul.

“Je suis convaincu que ce sera une initiative réussie”, a-t-il déclaré mercredi.

“Toutes les parties ici ont exprimé leur engagement à faire de cette initiative une réalité et à la rendre opérationnelle et je pense que cela est démontré par le fait que toutes les parties ont fait arriver des personnes âgées ici dans un délai extrêmement court.”

L’acheminement du blé et d’autres aliments est essentiel pour les agriculteurs ukrainiens, qui manquent de capacité de stockage alors qu’ils récoltent leurs champs.

Certains endroits confrontés à des pénuries alimentaires – et même à la famine

Ces céréales sont vitales pour des millions de personnes en Afrique, dans certaines parties du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud, qui sont déjà confrontées à des pénuries alimentaires et, dans certains cas, à la famine.

Il y a quelques semaines, des dirigeants africains se sont rendus à Moscou pour exprimer leurs préoccupations alimentaires, mais beaucoup n’ont pas ouvertement critiqué la Russie pour son invasion de l’Ukraine.

Au cours de sa tournée, M. Lavrov a cherché à rassurer les dirigeants inquiets d’une flambée des prix des céréales et à justifier l’invasion russe de l’Ukraine, qu’il a qualifiée de “menace” à la frontière de son pays.

Il a également affirmé que la plupart des pays ne soutenaient pas les sanctions occidentales contre la Russie, les qualifiant de “essentiellement évidentes du fait que, à l’exception de deux ou trois pays, personne en Afrique, en Asie ou en Amérique latine” ne les a rejoints.

Le gouvernement éthiopien n’a fait aucun commentaire public sur la guerre en Ukraine ou la crise alimentaire lors de la visite de M. Lavrov, les médias d’État rapportant uniquement que la Russie et l’Éthiopie avaient convenu de renforcer leurs liens économiques.

Combien de temps faudra-t-il pour que les ports soient opérationnels ?

Les besoins en céréales ne diminuant pas, les responsables ukrainiens ont exprimé l’espoir que les exportations pourraient reprendre à partir de l’un des ports dans quelques jours.

Mais ils ont également averti qu’il pourrait falloir deux semaines pour que les trois ports soient opérationnels.

Depuis le début de la guerre fin février, 22 vraquiers et cargos ont été bloqués dans les ports, selon les données de Lloyd’s List Intelligence.

Environ 13 sont amarrés à Chornomorsk, six à Odessa et trois à Yuzhne.

Pour les navires se dirigeant vers les ports, de plus petits bateaux-pilotes ukrainiens guideront les navires à travers les couloirs approuvés.

Une fois arrivés à destination, ils seront remplis de dizaines de milliers de tonnes de céréales avant de repartir vers le détroit du Bosphore, où ils seront inspectés à la recherche d’armes par des responsables ukrainiens, russes, des Nations Unies et de Turquie.