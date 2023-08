« La nuit, la Russie a bombardé Mykolaïv avec quatre missiles Kalibr lancés depuis la mer Noire. Des armes de haute précision visaient des maisons privées, un bâtiment historique et un immeuble de grande hauteur », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

WASHINGTON – L’Ukraine a salué la décision de l’Arabie saoudite d’accueillir cette semaine des pourparlers multinationaux sur le plan de paix proposé par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, une décision qui pourrait ouvrir de futures négociations avec la Russie.

Andriy Yermak, le chef du bureau de Zelenskyy, a déclaré que Kiev s’efforçait d’impliquer autant de pays que possible dans les pourparlers, qui devraient avoir lieu à Djeddah.

« Le président Zelenskyy a déclaré que notre choix était d’unir le monde autour de l’Ukraine. La preuve de ce choix est claire : nous engageons des pays de l’Ouest, de l’Est, du Nord et du Sud », Yermak a déclaré lors d’une réunion avec des responsables ukrainiens.

Le journal de Wall Street rapporté au cours du week-end que les États-Unis, plusieurs pays européens et le Brésil ont été invités aux pourparlers. La Russie n’a pas été incluse dans la réunion à venir.

Riyad affirme avoir maintenu une position neutre sur la guerre en cours du Kremlin, mais les économies occidentales ont accusé le royaume de maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé, une décision hostile qui permet à Moscou de financer sa guerre.

L’année dernière, l’Arabie saoudite a aidé à négocier un échange de prisonniers impliquant plus de 200 personnes entre Kiev et Moscou.

La prochaine réunion en Arabie saoudite intervient alors que la guerre du Kremlin franchit son 500e jour et au milieu d’une contre-offensive ukrainienne au point mort visant à repousser les lignes de front afin de libérer les zones occupées par la Russie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que Moscou prévoyait de « garder un œil sur cette réunion ».

« Est-il possible de parvenir à un règlement de paix maintenant avec la participation du régime de Kiev et dans le contexte de sa position actuelle ? La réponse est sans ambiguïté. Non, c’est impossible », a-t-il ajouté. Peskov ajouté.