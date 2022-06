La Russie réduit les flux de gaz alors que l’Europe se précipite pour s’approvisionner pour l’hiver

Cette décision a renforcé l’urgence des efforts déployés en Allemagne, en Italie et ailleurs pour constituer des stocks de gaz dans un effort crucial pour modérer les prix stratosphériques, réduire l’influence politique de Moscou et éviter la possibilité de pénuries cet hiver. Les actions de Gazprom ont également contraint de nombreux pays à assouplir leurs restrictions sur les centrales électriques brûlant du charbon, une source majeure de gaz à effet de serre.

« Si les installations de stockage ne sont pas remplies d’ici la fin de l’été, les marchés interpréteront cela comme un avertissement de flambées des prix ou même de pénuries d’énergie », a déclaré Henning Gloystein, directeur d’Eurasia Group, une société de risque politique.

Les prix de l’essence sont déjà extraordinairement élevés, environ six fois ce qu’ils étaient il y a un an. Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a averti que les coûts énergétiques toujours élevés menaçaient de plonger la plus grande économie d’Europe dans une crise économique, et le gouvernement a appelé les consommateurs et les entreprises à économiser le gaz.