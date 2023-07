La Russie réduit le personnel de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, selon l’Ukraine | Nouvelles du monde

Le nombre de personnel russe à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est progressivement réduit, selon l’Ukraine.

Son agence de renseignement militaire a annoncé le retrait apparent de Telegram, mais Russie n’a pour l’instant fait aucun commentaire.

Depuis que les Russes en ont pris le contrôle l’année dernière, des craintes persistent quant à une catastrophe potentielle dans l’installation du sud de l’Ukraine.

Dernière guerre : l’Ukraine occupe de « nouvelles positions » après 18 heures de bataille

Les deux parties se sont mutuellement accusées d’avoir bombardé près de la centrale, la plus grande d’Europe, provoquant des avertissements sévères de la part de l’organisme de surveillance nucléaire international.

Un retrait des Russes pourrait contribuer à apaiser ces inquiétudes.

« Selon les dernières données, le contingent d’occupation quitte progressivement le territoire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia », a déclaré Ukrainec’est GUR.

Parmi les premiers à être partis figuraient trois membres du personnel de la société nucléaire d’État Rosatom qui étaient « en charge des activités des Russes ».

Le GUR a déclaré que le personnel ukrainien qui avait signé les contrats de Rosatom avait également reçu l’ordre de partir et que les patrouilles militaires autour de l’usine et de la ville voisine d’Enerhodar étaient également réduites.

Image:

Des exercices d’urgence ont eu lieu près de l’usine cette semaine. Photo : AP





Image:

Photo : AP





Il a affirmé que le personnel restant avait été informé « en cas de situation d’urgence » de blâmer l’Ukraine – qui a organisé jeudi des exercices de catastrophe près de la centrale électrique.

L’analyste militaire de Sky, Sean Bell, a déclaré que cela pourrait « être un signe que les Russes se préparent au combat et se débarrassent de tout personnel étranger ».

Cependant, a-t-il déclaré, plus tôt l’usine sera « de retour sous contrôle ukrainien et ne sera plus un pion dans cette guerre dangereuse et imprévisible, mieux ce sera ».

Bell a ajouté qu’une préoccupation clé serait l’état dans lequel se trouve l’usine, car la Russie a « une réputation de laisser une traînée de dévastation ».

« [They] pourrait planifier de détruire ou d’endommager de vastes zones d’infrastructures vitales de la centrale nucléaire afin de créer une distraction majeure pour les forces ukrainiennes qui approchent », a-t-il averti.

En savoir plus:

Un missile russe frappe une pizzeria bondée

« Le chantage est voué à l’échec » – met en garde Poutine après une tentative de rébellion

Au début du mois, Kiev a accusé la Russie d’avoir planifié une attaque « terroriste » à Zaporizhzhia impliquant la libération de radiations.

Moscou a nié l’accusation et vendredi, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov l’a qualifiée de « pur mensonge » et de provocation.

Des images télévisées des exercices de catastrophe ont montré des sauveteurs en tenue de protection et des véhicules contrôlés pour les niveaux de rayonnement et décontaminés.

De fausses victimes ont également été vues amenées dans une tente médicale.