Alexander Gintsburg, directeur du Gamaleya Center, l’institut de recherche médicale géré par l’État qui a développé Spoutnik V, a déclaré que beaucoup de ceux qui avaient reçu de fausses injections l’avaient découvert et l’avaient vacciné.

La Russie a été vivement critiquée pour avoir donné son approbation réglementaire à Spoutnik V en août après que le vaccin n’ait été testé que sur quelques dizaines de personnes. Deux semaines plus tard, l’étude a été annoncée impliquant 40 000 volontaires.

Malgré les avertissements d’attendre les résultats de l’enquête, les autorités russes ont commencé à l’offrir aux personnes appartenant à des groupes à risque – tels que le personnel médical et les enseignants – dans les semaines suivant l’approbation.

Le président Vladimir Poutine, qui a publiquement loué Spoutnik V, a ordonné au gouvernement russe de lancer une campagne de vaccination à grande échelle ce mois-ci. Selon Gintsburg, plus de 150 000 personnes avaient été vaccinées à la mi-décembre.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a déclaré que les données de l’étude provisoire sur la sécurité et l’efficacité du vaccin étaient considérées comme faisant partie de la décision de réduire la taille de l’étude. Le ministère a déclaré que l’étude se poursuivrait et que les participants seraient suivis pendant au moins six mois supplémentaires.