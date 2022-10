La Russie redouble d’accusations de “bombe sale” contre l’Ukraine

Le Kremlin a réitéré mardi son affirmation selon laquelle l’Ukraine prévoyait d’utiliser une “bombe sale” radioactive – une allégation que les alliés occidentaux ont rejetée comme manifestement absurde et que l’Ukraine a déclarée pourrait être un prétexte pour les plans présumés de la Russie de faire exploser une telle arme.

Le rejet de l’avertissement de Moscou est “inacceptable compte tenu de la gravité du danger dont nous avons parlé”, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La Russie devait porter la question devant le Conseil de sécurité de l’ONU plus tard mardi.

Au cours du week-end, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a fait des allégations non fondées selon lesquelles l’Ukraine se préparait à lancer une soi-disant bombe sale. Shoigu a fait la charge lors d’appels à ses homologues britanniques, français, turcs et américains. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis l’ont rejetée d’emblée comme “transparente fausse”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que l’accusation de la Russie était un signe que Moscou prévoyait une telle attaque et se préparait à rejeter la faute sur l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy apparaît sur les écrans alors qu’il s’exprime via une liaison vidéo lors de la session d’ouverture du sommet parlementaire de la Plateforme internationale de Crimée, organisé par l’Ukraine et la Croatie, à Zagreb, mardi. (Damir Sencar/AFP/Getty Images)

Le chef des troupes russes de protection nucléaire, biologique et chimique, le lieutenant-général. Igor Kirillov, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’objectif de l’Ukraine pour une telle attaque serait de blâmer la Russie.

“Le but de la provocation serait d’accuser la Russie d’utiliser une arme de destruction massive sur le théâtre militaire ukrainien et par ce moyen de lancer une puissante campagne anti-russe dans le monde, visant à saper la confiance en Moscou.”

Kyiv et ses alliés occidentaux affirment que l’allégation de Moscou selon laquelle l’Ukraine rendrait intentionnellement une partie de son propre territoire inhabitable n’a aucun sens, surtout à un moment où les forces ukrainiennes reprennent du territoire sur le champ de bataille.

Qu’est-ce qu’une bombe sale ?

Les bombes sales ne créent pas une explosion atomique rasant la ville, mais sont conçues pour répandre des déchets toxiques. Les experts en sécurité se sont inquiétés d’eux principalement comme une forme d’arme terroriste à utiliser sur les villes pour causer des ravages parmi les civils, plutôt que comme un dispositif tactique à utiliser par les parties belligérantes en conflit.

Les experts disent que l’impact immédiat sur la santé serait probablement limité, car la plupart des personnes dans une zone touchée pourraient s’échapper avant de subir des doses mortelles de rayonnement. Mais les dommages économiques pourraient être énormes s’il fallait évacuer des zones urbaines ou même abandonner des villes entières.

Les effets ont également le potentiel d’être durables.

Lors d’un témoignage devant le Sénat américain sous l’administration Obama, le physicien Henry Kelly a décrit une série de scénarios hypothétiques.

Une bombe utilisant du césium radioactif provenant d’un dispositif médical pourrait nécessiter l’évacuation d’une zone de plusieurs pâtés de maisons, la rendant dangereuse pendant des décennies, a-t-il déclaré.

Un morceau de cobalt radioactif provenant d’une usine d’irradiation des aliments pourrait, s’il était détruit dans une bombe à New York, contaminer une zone de 1 000 kilomètres carrés et potentiellement rendre l’île de Manhattan inhabitable, a déclaré Kelly.

L’utilitaire nucléaire ukrainien voit une menace dans une usine occupée

Energoatom, l’entreprise publique ukrainienne qui exploite les quatre centrales nucléaires du pays, a déclaré que les forces russes avaient effectué des travaux de construction secrets au cours de la semaine dernière à la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia en Ukraine.

Energoatom a déclaré qu’il “suppose … [the Russians] préparent un acte terroriste en utilisant des matières nucléaires et des déchets radioactifs stockés à [the plant]. ” Il a indiqué qu’il y avait 174 conteneurs dans l’installation de stockage de combustible usé à sec de l’usine, chacun d’eux contenant 24 assemblages de combustible nucléaire usé.

Des personnes s’abritent à l’intérieur d’une station de métro lors d’une attaque de missiles russes à Kyiv mardi. (Vladyslav Musiienko/Reuters)

“La destruction de ces conteneurs à la suite d’une explosion entraînera un accident radiologique et une contamination radioactive de plusieurs centaines de kilomètres carrés du territoire adjacent”, a déclaré la société.

Il a demandé à l’Agence internationale de l’énergie atomique d’évaluer ce qui se passait.

Les dirigeants de l’UE se réunissent pour discuter des 470 milliards de dollars de dommages et intérêts de l’Ukraine

Pendant ce temps, les dirigeants allemands et européens ont réuni des experts à Berlin pour commencer à travailler sur un “nouveau plan Marshall” pour la reconstruction de l’Ukraine.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré mardi que l’objectif était de discuter “de la manière d’assurer et de maintenir le financement de la reprise, de la reconstruction et de la modernisation de l’Ukraine pour les années et les décennies à venir”.

Scholz, qui a co-organisé la réunion avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’il ne cherchait “rien de moins que la création d’un nouveau plan Marshall pour le 21e siècle – une tâche générationnelle qui doit commencer maintenant”. C’était une référence au plan parrainé par les États-Unis qui a aidé à relancer les économies d’Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale.

Von der Leyen a déclaré que la Banque mondiale évalue jusqu’à présent le coût des dommages causés à l’Ukraine à 350 milliards d’euros (470 milliards de dollars canadiens).

Elle a déclaré qu’en plus d’une aide à plus long terme, “l’Ukraine a besoin d’une réhabilitation rapide en ce moment même”, alors que la Russie cible l’électricité ukrainienne et d’autres infrastructures avant le début de l’hiver.

Zelenskyy a souligné ce point dans une allocution vidéo de Kyiv. Il a déclaré que l’Ukraine avait un plan de “reprise rapide” de 23 milliards de dollars pour réparer les dommages aux hôpitaux, aux écoles, aux transports et aux infrastructures énergétiques, entre autres, mais “pour l’instant, nous n’avons pas reçu un seul centime pour la mise en œuvre du plan de reprise rapide .”

Kherson, les drones de fabrication iranienne en tête

Sur le terrain, Kherson est resté un point focal clé, le ministère russe de la Défense affirmant que ses forces avaient repoussé les attaques ukrainiennes dans la région sud de Kherson. Zelenskyy a réitéré sa promesse de reprendre la ville de Kherson, dont la perte serait un grand revers pour le président Vladimir Poutine.

Les autorités ukrainiennes, quant à elles, ont cherché à apaiser les craintes du public concernant l’utilisation par la Russie de drones de construction iranienne pour frapper les infrastructures du pays, affirmant qu’ils réussissaient de plus en plus à les abattre.

Les forces ukrainiennes ont abattu plus des deux tiers des quelque 330 drones Shahed sur lesquels la Russie a tiré samedi, a déclaré lundi le chef des services de renseignement ukrainiens, Kyrylo Budanov.

REGARDER | L’Occident doit fournir un bien meilleur soutien de défense aérienne à l’Ukraine :

Selon un expert, les alliés occidentaux doivent intensifier l’aide aérienne à l’Ukraine pour lutter contre les attaques de drones Alors que la Russie fait pivoter son effort de guerre de son invasion terrestre en difficulté vers des attaques aériennes contre les infrastructures ukrainiennes, Kurt Volker, ancien ambassadeur américain auprès de l’OTAN, affirme que l’Occident doit fournir un bien meilleur soutien de défense aérienne à l’Ukraine.

L’Institute for the Study of War, à Washington, a déclaré que “le rythme plus lent des frappes aériennes, de missiles et de drones russes reflète peut-être la diminution des stocks de missiles et de drones et l’efficacité limitée des frappes pour atteindre les objectifs militaires stratégiques russes”.

Kyiv dit également avoir besoin de plus de matériel de guerre.

“Nous avons besoin de plus d’armes, nous avons besoin de plus de munitions pour gagner cette guerre”, a déclaré le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal aux journalistes à Berlin.

Autres nouvelles liées à la guerre :