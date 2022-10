La Russie recrute des commandos afghans pour renforcer ses forces en Ukraine : effet « surprenant » du retrait de l’armée américaine

L’armée russe a commencé à recruter des commandos afghans formés par les États-Unis pour renforcer ses forces en Ukraine alors que le président russe Vladimir Poutine cherche à reconstituer ses forces et ses approvisionnements dans le conflit interminable.

Plusieurs sources militaires et de sécurité afghanes ont déclaré que le corps d’élite du commando de l’armée nationale, qui a combattu aux côtés des forces américaines pendant près de deux décennies, a commencé à se joindre aux troupes russes en Ukraine après que les États-Unis les ont laissés derrière après leur retrait d’Afghanistan en 2021, selon un rapport du site d’information Foreign Policy.

La force, composée de 20 000 à 30 000 commandos volontaires, a été persécutée dans son pays après le départ des États-Unis alors que les talibans prenaient le contrôle du pays. Quelques centaines de hauts fonctionnaires ont été évacués pendant le retrait, laissant des milliers de soldats tenter de fuir vers les pays voisins ou se cacher pour éviter d’être capturés et exécutés.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré à Fox News Digital que le Pentagone a « vu les rapports » et que les responsables « surveilleront » la situation mais n’ont rien à dire sur la question aujourd’hui. Le département d’État n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les États-Unis ont dépensé environ 90 milliards de dollars pour construire les forces de défense et de sécurité nationales afghanes, selon un rapport du Inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR) à partir de mai 2022.

Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier du renseignement de la DIA spécialisée sur la Russie et Poutine, a déclaré à Fox News Digital que la situation pourrait s’avérer plus compliquée que les rapports initiaux ne l’indiquaient, car les renseignements suggèrent que l’Iran pourrait aider la Russie dans son recrutement.

“Les indicateurs de renseignement suggèrent que des agents russes, éventuellement avec l’aide de l’Iran, recrutent des soldats et des réfugiés afghans, y compris ceux formés par les forces américaines, pour combattre au nom de la Russie en Ukraine”, a déclaré Koffler.

“A la suite du retrait précipité et désorganisé des États-Unis d’Afghanistan, des milliers de membres du personnel de sécurité, de traducteurs et de personnel de soutien afghans ont dû fuir lorsque les talibans ont pris le contrôle”, a-t-elle expliqué. “Ils sont devenus des réfugiés dans les pays voisins sans aucun moyen de survie.”

“Les Russes saisissent cette opportunité pour combler les lacunes de leurs exigences que leurs propres efforts de mobilisation ne peuvent pas combler.”

Le recrutement présente une autre conséquence troublante du retrait du président Biden avec des effets d’entraînement continus : de nombreux alliés afghans – peut-être des milliers – attendent toujours d’entrer aux États-Unis.

Bill Roggio, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré à Fox News Digital que le rapport présente “l’une des conséquences les plus inattendues de la décision irréfléchie et désastreuse du président Biden de se retirer précipitamment d’Afghanistan” et a mis en garde contre l’impact significatif qu’il pourrait avoir sur la guerre en Ukraine.

“Des dizaines de milliers de commandos ont été laissés en Afghanistan pour se débrouiller seuls, et beaucoup sont sans travail et chassés par les talibans”, a déclaré Roggio, qui édite également le site d’information Long War Journal. “Ils sont des proies faciles à recruter pour les Russes, en supposant qu’ils soient prêts à se battre pour les Russes.”

“Si les Russes peuvent recruter les commandos en grand nombre, ils peuvent avoir un impact sur le champ de bataille en Ukraine”, a-t-il ajouté.