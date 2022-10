La Russie recrute des commandos afghans formés par les États-Unis, selon des vétérinaires

Les soldats des forces spéciales afghanes qui ont combattu aux côtés des troupes américaines puis se sont enfuis en Iran après le retrait chaotique des États-Unis l’année dernière sont maintenant recrutés par l’armée russe pour combattre en Ukraine, ont déclaré trois anciens généraux afghans à l’Associated Press.

Ils ont déclaré que les Russes voulaient attirer des milliers d’anciens commandos d’élite afghans dans une «légion étrangère» avec des offres de paiements réguliers de 1 500 dollars par mois et des promesses de refuges sûrs pour eux-mêmes et leurs familles afin qu’ils puissent éviter d’être expulsés vers ce que beaucoup supposons que ce serait la mort aux mains des talibans.

“Ils ne veulent pas aller se battre – mais ils n’ont pas le choix”, a déclaré l’un des généraux, Abdul Raof Arghandiwal, ajoutant que la douzaine de commandos en Iran avec lesquels il a envoyé des SMS craignent le plus l’expulsion. « Ils me demandent : ‘Donnez-moi une solution ? Que devrions nous faire? Si nous retournons en Afghanistan, les talibans vont nous tuer.’ »

Arghandiwal a déclaré que le recrutement était dirigé par la force mercenaire russe Wagner Group. Un autre général, Hibatullah Alizai, le dernier chef de l’armée afghane avant que les talibans ne prennent le pouvoir, a déclaré que l’effort était également aidé par un ancien commandant des forces spéciales afghanes qui vivait en Russie et parle la langue.

Le recrutement russe fait suite à des mois d’avertissements de soldats américains qui ont combattu avec les forces spéciales afghanes que les talibans avaient l’intention de les tuer et qu’ils pourraient se joindre à des ennemis américains pour rester en vie ou par colère contre leur ancien allié.

Un rapport du Congrès du GOP en août a spécifiquement mis en garde contre le danger que les commandos afghans – entraînés par les US Navy SEALs et les bérets verts de l’armée – pourraient finir par donner des informations sur les tactiques américaines au groupe État islamique, à l’Iran ou à la Russie – ou se battre pour eux.

“Nous n’avons pas fait sortir ces individus comme nous l’avions promis, et maintenant ils rentrent chez eux pour se percher”, a déclaré Michael Mulroy, un officier à la retraite de la CIA qui a servi en Afghanistan, ajoutant que les commandos afghans sont des combattants hautement qualifiés et féroces. “Je ne veux les voir sur aucun champ de bataille, franchement, mais certainement pas combattre les Ukrainiens.”

Mulroy était cependant sceptique quant à la capacité des Russes à persuader de nombreux commandos afghans de les rejoindre, car la plupart d’entre eux étaient motivés par le désir de faire fonctionner la démocratie dans leur pays plutôt que d’être des mercenaires.

AP enquêtait sur le recrutement afghan lorsque les détails de l’effort ont été rapportés pour la première fois par le magazine Foreign Policy la semaine dernière sur la base de sources militaires et de sécurité afghanes anonymes. Le recrutement intervient alors que les forces russes sont sous le choc des avancées militaires ukrainiennes et que le président russe Vladimir Poutine poursuit un effort de mobilisation pulvérisé, qui a incité près de 200 000 hommes russes à fuir le pays pour échapper au service.

Le ministère russe de la Défense n’a pas répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole d’Evgueni Prigozhin, qui a récemment reconnu être le fondateur du groupe Wagner, a rejeté l’idée d’un effort continu pour recruter d’anciens soldats afghans comme “un non-sens fou”.

Le département américain de la Défense n’a pas non plus répondu à une demande de commentaire, mais un haut responsable a suggéré que le recrutement n’est pas surprenant étant donné que Wagner a tenté d’engager des soldats dans plusieurs autres pays.

On ne sait pas combien de membres des forces spéciales afghanes qui ont fui vers l’Iran ont été courtisés par les Russes, mais l’un d’eux a déclaré à l’AP qu’il communiquait via le service de chat WhatsApp avec environ 400 autres commandos qui envisageaient des offres.

Il a dit que beaucoup comme lui craignent l’expulsion et sont en colère contre les États-Unis pour les avoir abandonnés.

“Nous pensions qu’ils pourraient créer un programme spécial pour nous, mais personne n’a même pensé à nous”, a déclaré l’ancien commando, qui a requis l’anonymat car il craint pour lui et sa famille. “Ils nous ont tous laissés entre les mains des talibans.”

Le commando a déclaré que son offre comprenait des visas russes pour lui-même ainsi que ses trois enfants et sa femme qui sont toujours en Afghanistan. D’autres se sont vu proposer des prolongations de leurs visas en Iran. Il a dit qu’il attendait de voir ce que les autres membres des groupes WhatsApp décideraient, mais pense que beaucoup accepteront l’accord.

Des vétérans américains qui ont combattu avec les forces spéciales afghanes ont décrit à l’AP près d’une douzaine de cas, aucun confirmé de manière indépendante, de talibans allant de maison en maison à la recherche de commandos toujours dans le pays, les torturant ou les tuant, ou faisant de même avec des membres de leur famille si ils sont introuvables.

Human Rights Watch a déclaré que plus de 100 anciens soldats, agents des services de renseignement et policiers afghans avaient été tués ou avaient “disparu” de force trois mois seulement après la prise du pouvoir par les talibans malgré les promesses d’amnistie. Les Nations Unies, dans un rapport publié à la mi-octobre, ont documenté 160 exécutions extrajudiciaires et 178 arrestations d’anciens responsables gouvernementaux et militaires.

Le frère d’un commando afghan en Iran qui a accepté l’offre russe a déclaré que les menaces des talibans rendaient difficile son refus. Il a déclaré que son frère avait dû se cacher pendant trois mois après la chute de Kaboul, faisant la navette entre les maisons de parents pendant que les talibans fouillaient sa maison.

“Mon frère n’avait pas d’autre choix que d’accepter l’offre”, a déclaré le frère du commando, Murad, qui n’a donné que son prénom de peur que les talibans ne le retrouvent. “Ce n’était pas une décision facile pour lui.”

L’ancien chef de l’armée afghane Alizai a déclaré qu’une grande partie de l’effort de recrutement russe se concentrait sur Téhéran et Mashhad, une ville près de la frontière afghane où beaucoup ont fui. Aucun des généraux qui ont parlé à l’AP, y compris un troisième, Abdul Jabar Wafa, a déclaré que leurs contacts en Iran savaient combien avaient accepté l’offre.

“Vous recevez une formation militaire en Russie pendant deux mois, puis vous allez sur les lignes de bataille”, lit-on dans un SMS envoyé par un ancien soldat afghan en Iran à Arghandiwal. « Un certain nombre de membres du personnel sont partis, mais ils ont complètement perdu le contact avec leurs familles et leurs amis. Les statistiques exactes ne sont pas claires.

On estime que 20 000 à 30 000 membres des forces spéciales afghanes ont combattu aux côtés des Américains pendant la guerre de deux décennies, et seulement quelques centaines d’officiers supérieurs ont été transportés par avion lorsque l’armée américaine s’est retirée d’Afghanistan. Étant donné que de nombreux commandos afghans ne travaillaient pas directement pour l’armée américaine, ils n’étaient pas éligibles pour des visas américains spéciaux.

« Ce sont eux qui se sont battus jusqu’à la dernière minute. Et ils n’ont jamais, jamais, jamais parlé aux talibans. Ils n’ont jamais négocié », a déclaré Alizai. “Les laisser derrière est la plus grande erreur.”

___

Condon a rapporté de New York. Les rédacteurs de l’AP Rahim Faiez à Islamabad et Tara Copp à Washington ont contribué à ce rapport.

___

Contactez l’équipe d’enquête mondiale d’AP à Investigative@ap.org.

Bernard Condon, Associated Press