Les experts craignent que la Russie ne puisse militariser le virus mortel Ebola dans le cadre d’un projet d’armes biologiques catastrophique.

L’unité 68240 de l’agence d’espionnage du FSB du pays ferait des recherches sur Ebola et le virus de Marburg, encore plus mortel.

Les maladies – toutes deux issues de la même famille – ont provoqué des épidémies dévastatrices et entraînent une défaillance des organes et de graves hémorragies internes.

Un ancien membre du renseignement militaire britannique craint que Moscou n’aille au-delà de l’étude des maladies et examine plutôt comment les armer via le programme Toledo.

Tolède est une ville d’Espagne qui a été dévastée par la peste. Une ville de l’Ohio qui a connu une importante épidémie de grippe en 1918 porte également le même nom.

Le 48e Institut central de recherche de Moscou, qui étudie les agents pathogènes «rares et létaux», est lié au 33e Institut central de recherche qui a aidé à développer l’agent neurotoxique mortel Novichok.

Novichok a été utilisé pour empoisonner l’ancien espion russe Sergei Skripal et sa fille Yulia à Salisbury en 2018.

Les États-Unis ont giflé les deux instituts avec des sanctions pour « probablement mener des recherches sur les armes biologiques », selon des rapports.

Le 48e instute fournirait des données à l’unité FSB 68240, qui dirige le programme Toledo.

Une source a déclaré au Mirror: « La Russie et le Royaume-Uni ont des laboratoires étudiant la guerre biologique et chimique pour apprendre à se défendre contre des armes telles que Novichok. »

Mais il a souligné que la Russie avait déjà démontré qu’elle était ouverte à l’utilisation d’armes aussi dévastatrices dans les rues de Grande-Bretagne, y compris Novichok, ce qui « passait à un niveau supérieur ».

Il a ajouté: « Cela pourrait signifier que la Russie pourrait potentiellement intensifier ses recherches sur Ebola et Marburg et considérer sa létalité comme une arme. »

L’Organisation mondiale de la santé décrit le virus de Marburg comme une «maladie hautement virulente» avec un taux de mortalité de 88%.

Elle a été responsable de deux épidémies majeures à Marbourg et Francfort en Allemagne, et à Belgrade en Serbie, en 1967.

On pense qu’il provenait de singes verts africains amenés d’Ouganda pour des recherches en laboratoire.

Depuis, des flambées se sont déclarées dans des pays comme l’Angola, la République démocratique du Congo, le Kenya et l’Afrique du Sud.

Ebola a un taux de mortalité de 50% et peut provoquer des saignements graves à la fois internes et des yeux, des oreilles et de la bouche.

Une épidémie entre 2014 et 2016 a causé plus de 11 000 décès.