Moscou s’est moqué d’un article d’un journal allemand selon lequel Berlin se prépare à un conflit armé entre l’OTAN et la Russie.

Image a déclaré qu’un document classifié qu’il avait consulté montrait comment les forces armées allemandes, la Bundeswehr, se préparaient à une attaque de Moscou sur le flanc oriental de l’alliance et traçait une “voie vers un conflit” entre la Russie et l’OTAN, selon une traduction.

Le document consulté par le tabloïd à grand tirage, qui semble être un scénario de formation, n’a pas été vérifié de manière indépendante. Semaine d’actualités a contacté le ministère allemand de la Défense et l’OTAN pour commentaires.

La porte-parole russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a rejeté ces prédictions, les qualifiant de celles que l’on trouve dans un “horoscope”.

Au cœur des arguments en faveur du soutien militaire continu des alliés de l’Ukraine pour lutter contre l’agression russe se trouve l’argument selon lequel l’Ukraine se bat pour tout l’Occident. En décembre 2023, le président Joe Biden a déclaré que si Vladimir Poutine gagnait en Ukraine, la Russie attaquerait un membre de l’alliance, une affirmation rejetée par le président russe comme étant une « absurdité totale ».

Zakharova a ridiculisé le scénario rapporté dans un article sur Telegram. “J’ai lu que le “plan secret” allemand a été divulgué dans le Image caniveau d’informations. C’est comme un puissant horoscope de l’année dernière pour les Poissons en Cancer”, a-t-elle déclaré.

“Je suppose que l’analyse a été entreprise par le ministère allemand des Affaires étrangères, dirigé par [Annalena] Baerbock.”

Des soldats de la Bundeswehr lors d’exercices de la brigade d’entraînement de chars Panzerlehrbrigade 9, le 2 juin 2021, à Munster, en Allemagne. Le tabloïd Bild a affirmé que les forces armées allemandes se préparaient à une attaque hybride russe sur le flanc est de l’OTAN, ce que Moscou a rejeté.

Selon l’article 5 du traité de l’OTAN, une attaque armée contre un membre de l’alliance est considérée comme une attaque contre tous et forcerait une réponse collective. Les alliés de Kiev ont tenté de fournir de l’aide sans s’impliquer directement dans la guerre.

Image Le document « Alliance Défense 2025 » décrit un scénario dans lequel l’escalade pourrait commencer dès février, lorsque la Russie lancerait une nouvelle vague de mobilisation.

L’article indiquait que le rapport qu’il avait consulté décrivait un scénario dans lequel, enhardi par le soutien occidental chancelant à Kiev, Moscou lancerait une offensive de printemps qui pourrait repousser l’armée ukrainienne.

D’ici juillet, la Russie pourrait commencer à mener des cyberattaques et d’autres formes de guerre hybride, principalement dans les États baltes d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie, où elles inciteraient les minorités ethniques russes.

La Russie pourrait utiliser ces affrontements comme prétexte pour déployer des troupes dans la région via son exercice Zapad 2024 impliquant 50 000 soldats dans l’ouest de la Russie et en Biélorussie à partir de septembre.

Les systèmes de missiles à moyenne portée déployés dans son enclave de Kaliningrad pourraient permettre à la Russie d’exploiter la période intérimaire qui a suivi les élections américaines et de répéter son invasion de la Crimée en 2014, mais cette fois sur le territoire de l’OTAN.

Des conflits frontaliers” et des “troubles faisant de nombreuses victimes” étaient possibles dans le “couloir de Suwalki” entre la Biélorussie et Kaliningrad, le long de la frontière polono-lituanienne, en décembre et en Russie, selon le rapport qui prédit le déploiement de centaines de milliers de soldats de l’OTAN et d’un “déclenchement de la guerre à l’été 2025.”