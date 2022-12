La Russie réagit au virage américain sur la participation olympique

Le ministre des Sports, Oleg Matytsin, a déclaré que des positions plus “raisonnables” émergeaient des fédérations internationales

Le ministère russe des Sports a déclaré qu’il est de plus en plus évident que le “politisation” du sport n’est plus tolérable. Le ministère répondait aux commentaires des responsables olympiques américains concernant la participation d’athlètes russes et biélorusses à des compétitions mondiales.

La présidente du Comité olympique et paralympique américain (USOPC), Susanne Lyons, a confirmé lundi que son organisation soutenait une récente déclaration du Comité international olympique (CIO), qui a déclaré qu’il explorerait les moyens pour les athlètes russes et biélorusses de concourir sous des conditions neutres. statut dans les tournois internationaux.

Cette évolution a été considérée comme un pas en avant pour les athlètes des deux pays et leurs chances d’être autorisés à temps pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les athlètes russes et biélorusses ont été écartés d’une grande variété de sports depuis une recommandation du CIO émise fin février, à la suite du lancement de la campagne militaire de Moscou en Ukraine.

Réagissant au changement de position des responsables olympiques américains, le ministre russe des Sports Oleg Matytsin a suggéré que cela témoignait d’une prise de conscience plus large que les athlètes de son pays devaient revenir.

“De plus en plus, des déclarations raisonnables se font entendre dans la communauté sportive mondiale sur l’inadmissibilité de la politisation du sport”, a déclaré Matytsin dans des commentaires partagés par TASS lundi.

“Le niveau des compétitions internationales a chuté en raison de l’absence d’athlètes russes et biélorusses.

« Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, la décision appartient au Comité international olympique.

“Le ministère russe des Sports espère que le CIO écoutera l’opinion des experts sportifs et ramènera le mouvement olympique sur une voie en dehors de la politique.

“Nos athlètes méritent de participer aux Jeux Olympiques – ils se sont préparés pour les compétitions les plus importantes de leur carrière toute leur vie professionnelle.”

L’USOPC, les comités olympiques russe et chinois étaient parmi ceux qui ont participé au sommet du CIO à Lausanne, en Suisse, vendredi.

La déclaration ultérieure du CIO a noté une proposition du Conseil olympique d’Asie (OCA) visant à permettre aux athlètes russes et biélorusses de participer à des tournois sous ses auspices.

Le CIO a déclaré qu’il avait été “approuvé à l’unanimité” que l’offre devrait être explorée, tandis que l’organisation a également confirmé son engagement envers les déclarations de personnalités comme le président français Emmanuel Macron, qui a déclaré que le sport ne devrait pas être victime d’influences politiques.

Le CIO a précédemment fait valoir que les interdictions imposées aux athlètes russes et biélorusses servaient à “protéger” eux de l’hostilité supposée à laquelle ils seraient confrontés en dehors de leur pays d’origine.

Cette position est en cours de révision, après que le Conseil olympique d’Asie a déclaré que “sur le continent asiatique, les raisons des mesures de protection n’existent plus.”

Le CIO a reconnu que cela pourrait également être le cas ailleurs, mais a ajouté la mise en garde que tout retour potentiel pour les athlètes russes et biélorusses se ferait sans leurs symboles et hymnes nationaux.

S’exprimant lundi, le responsable olympique américain Lyons a admis que « Interdire aux athlètes individuels de concourir est difficile pour le [Olympic] mouvement à tolérer.

“Mais il y avait un accord absolu que cela [return for Russian and Belarusian athletes] devrait être une stricte neutralité », ajoute Lyon.

« Ça ne peut pas être les couleurs, ça ne peut pas être le nom du pays. Une neutralité plus stricte devrait être maintenue.