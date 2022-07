La Russie réagit à un nouveau coup porté au football

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté les appels de la Russie contre les interdictions de la FIFA et de l’UEFA dans un verdict rendu vendredi

Les responsables du football en Russie ont déclaré qu’ils continueraient à se battre malgré le rejet de leur appel contre une interdiction de la FIFA et de l’UEFA par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse.

Le TAS a annoncé vendredi qu’il avait rejeté les demandes de l’Union russe de football (RFU) et d’un quatuor de clubs russes, qui avaient fait valoir que les suspensions imposées par la FIFA et l’UEFA étaient injustes.

La décision signifie que les équipes nationales et de clubs russes de tous niveaux et de tous types continueront d’être empêchées de participer aux compétitions de la FIFA et de l’UEFA.

“La RFU est catégoriquement en désaccord avec la décision du TAS et se réserve le droit de continuer à protéger ses propres intérêts”, lire une déclaration des patrons du football russe partagée par Match TV.

« Le syndicat attend le texte intégral de la décision du TAS, après analyse de laquelle une décision sera prise sur les actions à entreprendre.

“Les options possibles incluent, entre autres, un recours devant la Cour suprême de Suisse, ainsi que le dépôt de réclamations auprès du TAS concernant l’indemnisation des pertes financières subies par la RFU à la suite des actions de l’UEFA et de la FIFA.”

Expliquant son verdict, le TAS a déclaré qu’il était “malheureux” que les footballeurs et les équipes russes avaient été touchés par une situation indépendante de leur volonté.

Cependant, il a fait valoir que l’UEFA et la FIFA étaient dans leur droit d’imposer des interdictions en raison de “la nécessité d’un déroulement sûr et ordonné des événements de football pour le reste du monde.”

Les instances dirigeantes du football européen et mondial ont initialement annoncé la suspension des équipes russes le 28 février après le début de l’opération militaire de Moscou en Ukraine.

La décision faisait suite à une recommandation du Comité international olympique (CIO) selon laquelle les équipes et les athlètes russes ne devraient pas être invités aux compétitions dans la mesure du possible.

En termes de football, l’interdiction a empêché l’équipe masculine russe de tenter de se qualifier pour la Coupe du monde FIFA 2022 au Qatar, tandis que l’équipe féminine russe a été expulsée des Championnats d’Europe de l’UEFA cet été en Angleterre.

Saint-Pétersbourg a également été privé de la finale de l’UEFA Champions League la saison dernière, qui a été déplacée à Paris à la place.

L’UEFA a annoncé début mai que son interdiction des équipes russes s’étendrait au moins à la saison 2022/23.