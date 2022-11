La Russie réactive ses trolls et ses bots avant les mi-mandats de mardi

L’utilisateur de Gab qui s’identifie comme Nora Berka a refait surface en août après un silence d’un an sur la plate-forme de médias sociaux, republiant une poignée de messages avec des thèmes politiques fortement conservateurs avant d’écrire un flux de vitriol original. Les messages ont pour la plupart dénigré le président Biden et d’autres démocrates de premier plan, parfois de manière obscène. Ils ont également déploré l’utilisation de l’argent des contribuables pour soutenir l’Ukraine dans sa guerre contre les forces d’invasion russes, dépeignant le président ukrainien comme une caricature tout droit sortie de la propagande russe. La fusion des préoccupations politiques n’était pas une coïncidence. Le compte était auparavant lié à la même agence secrète russe qui s’est ingérée dans l’élection présidentielle de 2016 et à nouveau en 2020, l’Agence de recherche Internet de Saint-Pétersbourg, selon le groupe de cybersécurité Recorded Future. Cela fait partie de ce que le groupe et d’autres chercheurs ont identifié comme un nouvel effort russe, bien que plus étroitement ciblé, avant les élections de mi-mandat de mardi. Le but, comme auparavant, est d’attiser la colère des électeurs conservateurs et de saper la confiance dans le système électoral américain. Cette fois, il semble également destiné à saper la vaste assistance militaire de l’administration Biden à l’Ukraine.

“Il est clair qu’ils essaient de les amener à couper l’aide et l’argent à l’Ukraine”, a déclaré Alex Plitsas, ancien soldat de l’armée et responsable des opérations d’information du Pentagone, désormais membre du Providence Consulting Group, une société de technologie commerciale. La campagne – utilisant des comptes qui se font passer pour des Américains enragés comme Nora Berka – a alimenté les problèmes politiques et culturels les plus controversés du pays aujourd’hui. Il a spécifiquement ciblé les candidats démocrates dans les courses les plus disputées, y compris les sièges du Sénat à gagner dans l’Ohio, l’Arizona et la Pennsylvanie, estimant qu’une majorité républicaine au Sénat et à la Chambre des représentants pourrait aider l’effort de guerre russe. Les campagnes montrent non seulement à quel point le système politique américain reste vulnérable à la manipulation étrangère, mais aussi comment les fournisseurs de désinformation ont évolué et se sont adaptés aux efforts des principales plateformes de médias sociaux pour supprimer ou minimiser les contenus faux ou trompeurs. Le mois dernier, le Federal Bureau of Investigation et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ont publié une alerte avertissant de la menace de désinformation diffusée par «les canaux médiatiques du dark web, les journaux en ligne, les applications de messagerie, les sites Web usurpés, les e-mails, les SMS et les faux personnages en ligne». La désinformation pourrait inclure des allégations selon lesquelles les données ou les résultats des votes ont été piratés ou compromis.