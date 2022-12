La Russie rassemble une “flotte fantôme” de plus de 100 pétroliers alors que Poutine tente de briser les sanctions occidentales

La Russie possède une “flotte fantôme” de pétroliers, selon des courtiers maritimes et des analystes.

La Russie dispose d’une “flotte fantôme” de pétroliers pour contourner les sanctions occidentales, a rapporté le Financial Times.

Les courtiers maritimes et les analystes estiment que Moscou a ajouté plus de 100 navires à la flotte, selon le FT.

L’UE a convenu d’un plafond de prix de 60 dollars le baril pour le pétrole russe après que la Pologne ait voulu qu’il soit fixé à seulement 30 dollars.

La Russie a rassemblé une “flotte fantôme” de plus de 100 pétroliers dans le but de briser les sanctions occidentales imposées à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine, a rapporté le Financial Times.

Courtiers et analystes maritimes dit au journal ils ont estimé que Moscou avait tranquillement amassé plus de pétroliers cette année.

“Nous avons vu un certain nombre de ventes à des acheteurs anonymes ces derniers mois, et quelques semaines après la vente, bon nombre de ces pétroliers font leur apparition en Russie pour prendre leur premier chargement de brut”, a déclaré Craig Kennedy, un expert pétrolier russe à Harvard. Davis Center qui a suivi les navires, a déclaré au FT.

Rystad, une société de conseil en énergie, a déclaré que la Russie avait amassé 103 autres pétroliers à ajouter à sa flotte cette année grâce à des achats et à la réaffectation de navires desservant l’Iran et le Venezuela.

La Russie a rassemblé ce que l’industrie a décrit comme la “flotte fantôme” dans le but de contrer de nouvelles sanctions.

L’UE a imposé une interdiction Importations maritimes de la Russiequi prend effet lundi, et a conclu un accord pour plafonner le brut russe à 60 dollars le baril après que la Pologne a essayé de le fixer à seulement 30 $. Le plafond vise à laisser l’Inde et la Chine acheter le pétrole mais à empêcher Moscou de faire de gros profits dessus.

Cependant, le Kremlin a déclaré qu’il ne vendrait pas de pétrole aux pays appliquant le plafond, renforçant potentiellement ses relations avec des pays plus favorables à Poutine, dont l’Inde, Chineet la Turquie.

Anoop Singh, responsable de la recherche sur les pétroliers chez Braemar, a déclaré au Financial Times que les nouveaux pétroliers, achetés de manière anonyme, ont généralement entre 12 et 15 ans et devraient être mis au rebut dans les prochaines années. “Ce sont des acheteurs que nous, en tant que courtiers de longue date, ne connaissons pas. Nous sommes convaincus que la majorité de ces navires sont destinés à la Russie”, a-t-il déclaré.

Les analystes estiment un manque à gagner car la Russie a encore besoin de plus de pétroliers pour maintenir ses niveaux d’exportation, selon le rapport. Singh a déclaré que Braemer s’attend à ce que les exportations chutent de 700 000 à 1,5 million de barils par jour, tandis que Rystad estime à 200 000 barils.

L’analyste de Rystad, Viktor Kurilov, a déclaré au journal : “La Russie a besoin de plus de 240 pétroliers pour maintenir ses exportations actuelles”.

Un porte-parole du Kremlin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’Insider.