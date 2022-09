La Russie rassemble les électeurs ukrainiens sous la menace d’une arme pour des référendums organisés

KYIV, Ukraine – Les responsables des territoires occupés par la Russie dans l’est et le sud de l’Ukraine forcent les gens à voter “sous un canon de fusil”, ont déclaré samedi les habitants alors que les référendums organisés – destinés à valider l’annexion par Moscou du territoire qu’il occupe – entamaient leur deuxième jour. Le vote se déroule dans certaines parties des régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Zaporizhzhia et Kherson et durera cinq jours, se terminant mardi. Le résultat ne fait aucun doute.

Les prétendus référendums sont illégaux en vertu du droit ukrainien et international et ne respecteraient pas à distance les normes démocratiques de base pour des élections libres et équitables. Les dirigeants occidentaux, dont le président Biden, ont dénoncé le processus comme une « imposture » pour préparer le terrain au vol de terres ukrainiennes par la Russie.

Les responsables de Moscou et leurs mandataires séparatistes ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le vote soit en faveur de l’absorption des zones, un processus qui sera achevé “rapidement” une fois les résultats officiels, selon le Kremlin.

La rapidité avec laquelle les référendums ont été annoncés et exécutés et la mobilisation de centaines de milliers de réservistes russes, le tout en une semaine, reflètent la reconnaissance tacite par le Kremlin de sa position dégradée en Ukraine. Après avoir envahi l’Ukraine le 24 février et échoué à prendre la capitale, Kyiv, les forces russes ont été repoussées dans le nord-est du pays et subissent des pressions le long des lignes de front de la guerre.

Des centaines d’autres personnes ont été interpellées samedi lors de manifestations en Russie contre la mobilisation.

Des Ukrainiens en contact avec des amis et des proches dans les territoires occupés décrivent des groupes d’hommes armés de fusils Kalachnikov, accompagnés d’une personne munie d’une urne portable, faisant du porte-à-porte dans des immeubles et des maisons.

“Le référendum se déroule dans la ville occupée de Kherson sous la bouche d’un fusil automatique”, a déclaré Galina Luhova, chef de l’administration militaire de la ville de Kherson, qui vit désormais sur le territoire sous contrôle ukrainien. “Ils sonnent à la porte des appartements, défoncent les portes de ceux qui ne les ouvrent pas et exigent que les gens sortent et mettent une marque indiquant qu’ils acceptent de rejoindre la Fédération de Russie.”

Luhova a déclaré avoir parlé à 11 personnes vivant toujours dans la région de Kherson qui lui ont dit qu’elles faisaient semblant de ne pas être chez elles ou qu’elles quittaient leurs appartements pendant de longues périodes, pendant que les groupes armés faisaient leur ronde. “Les gens ont peur”, a déclaré Luhova.

Les journaux de propagande montrent comment la Russie a promu l’annexion à Kharkiv

Serhii Nikitenko, un journaliste ukrainien qui a déclaré avoir parlé à trois amis au cours des deux derniers jours, a déclaré que des groupes mobiles se rendaient également dans les écoles, les hôpitaux et d’autres lieux de travail où les fonctionnaires “peuvent recueillir un certain nombre de votes”.

Dans une allocution de fin de soirée vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié les référendums de “imposture” – faisant écho aux dirigeants occidentaux.

“Ce ne sont pas seulement des crimes contre le droit international et le droit ukrainien”, a déclaré Zelensky. “Ce sont des crimes contre des personnes spécifiques, contre la nation.”

Zelensky a également déclaré que les autorités d’occupation avaient commencé à mobiliser les Ukrainiens locaux pour lutter contre les forces de Kyiv, une perspective que les Ukrainiens devraient éviter « par tous les moyens ».

S’ils finissent par être enrôlés, cependant, Zelensky leur a demandé de “saboter toute activité de l’ennemi, d’entraver toute opération russe, de nous fournir toute information importante sur les occupants” et, à la première occasion, de “basculer vers nos positions”. ”

Pendant ce temps, la «mobilisation partielle» des hommes russes pour renforcer les troupes assiégées en Ukraine, annoncée par Poutine la semaine dernière, semble rencontrer des obstacles.

Poutine fait face à la fureur en Russie à propos de la mobilisation militaire et de l’échange de prisonniers

De nombreuses vidéos ont émergé de recrues nouvellement créées échelonnement autour de ivre, lancement coups de poing, en criant chez les militaires, maudire lorsqu’on lui a dit de former des lignes, et sur le territoire de Primorye en Extrême-Orient, jurer aux kalachnikovs rouillés qu’ils ont reçus.

Samedi, Ramzan Kadyrov, chef de la Tchétchénie et proche allié de Poutine, a semblé reconnaître le problème de la mauvaise qualité des recrues, affirmant que la moitié des 5 millions de policiers et de responsables de l’application des lois russes devraient être recrutés à la place.

Toujours samedi, au moins 132 personnes ont été arrêtées dans les villes sibériennes de Novossibirsk et de Tomsk, selon l’observateur des droits OVD-Info, et de nouvelles manifestations sont attendues à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Un bureau d’enrôlement militaire dans la région de Krasnoïarsk, selon le média local ChP Kansk, était l’un des au moins 10 attaqués dans des villes et villages de Russie depuis l’annonce de la mobilisation.

Dans le même temps, Poutine a signé une loi durcissant les sanctions en cas de désertion et de « reddition volontaire » lors d’opérations militaires. Il a également accéléré la citoyenneté russe pour les étrangers qui ont rejoint la lutte contre l’Ukraine – une décision destinée à attirer les nombreux travailleurs migrants en Russie en provenance des anciens pays soviétiques d’Asie centrale. Mercredi, cependant, les ambassades de ces pays à Moscou ont averti leurs citoyens qu’il était illégal de participer à une guerre étrangère.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que leurs forces armées continuaient de progresser dans le sud et l’est du pays, bien que cette information n’ait pas pu être vérifiée car les journalistes n’ont pas le droit de faire des reportages depuis les positions de première ligne.

Vendredi, Zelensky a déclaré que les forces russes avaient envoyé six drones de fabrication iranienne pour attaquer la région de Dnipropetrovsk dans le sud-est de l’Ukraine et la ville d’Odessa sur la mer Noire. Auparavant, des responsables américains avaient déclaré que Téhéran avait fourni des drones de combat à la Russie.

Zelensky a promis une “réponse dure” et des “conséquences correspondantes” à la “collaboration avec le mal”. Vendredi, des responsables ukrainiens ont annoncé qu’ils avaient retiré à l’ambassadeur d’Iran en Ukraine son accréditation et décidé de réduire considérablement le nombre de membres du personnel de l’ambassade d’Iran à Kyiv.

Les responsables de Téhéran ont déclaré samedi qu’ils regrettaient la décision des Ukrainiens, qui, selon eux, était basée sur des “rapports non confirmés” et une “manipulation des médias”.

Au fur et à mesure que les référendums organisés se déroulaient, les responsables russes ont tenté de donner au processus une apparence de légitimité, en suivant un manuel qu’ils avaient utilisé lors de précédents votes orchestrés, comme un référendum organisé similaire organisant l’annexion par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014.

Les médias russes ont montré des images de personnes alignées devant les bureaux de vote, mais les responsables ukrainiens ont déclaré qu’ils étaient soit venus d’ailleurs en bus, soit étaient des soldats portant des vêtements civils. Les soi-disant « observateurs internationaux » ont donné leur bénédiction aux débats. L’un d’eux, Eliseo Bertolasi, d’Italie, a observé les élections générales de 2018 dans la République populaire de Donetsk, l’État séparatiste non reconnu soutenu par Moscou dans l’est de l’Ukraine.

Au bout d’une journée, les responsables électoraux ont déclaré qu’environ 15% de l’électorat total dans les régions contrôlées par la Russie avaient voté, a rapporté l’agence russe RIA Novosti.

Luhova a déclaré que ses contacts « pleuraient, pleuraient et pleuraient » à cause de ce qui se passait : le référendum organisé et la perspective que la Russie essaie d’absorber la région.

“La Russie essaie de peindre une situation qui n’existe pas à Kherson”, a-t-elle déclaré. “Les gens se sont contentés de serrer les dents et de serrer les poings, attendant que les forces armées ukrainiennes libèrent la ville.”

Dixon a rapporté de Riga.