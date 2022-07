La Russie rapproche davantage de forces de réserve de l’Ukraine, selon les services de renseignement britanniques

La Russie rapproche ses forces de réserve de tout le pays de l’Ukraine pour se préparer à de futures avancées, selon le ministère britannique de la Défense. Pendant ce temps, Moscou a déclaré qu’il n’envisageait pas de retirer ses troupes des zones occupées du sud de l’Ukraine et que ses soldats démantèleraient les forces ukrainiennes dans toute la région du Donbass.

“La Russie déplace des forces de réserve de tout le pays et les rassemble près de l’Ukraine pour de futures opérations offensives”, a écrit samedi le ministère britannique de la Défense dans un tweet.

“Une grande partie des nouvelles unités d’infanterie sont probablement déployées avec des véhicules blindés MT-LB provenant d’un stockage à long terme comme moyen de transport principal.”

La Russie a longtemps considéré ses chars “inadaptés à la plupart des rôles de transport d’infanterie de première ligne”, a déclaré le ministère, suggérant que les Russes sont confrontés à des problèmes d’équipement.

“Malgré l’affirmation du président Poutine le 7 juillet 2022 selon laquelle l’armée russe n’a” même pas commencé “ses efforts en Ukraine, bon nombre de ses renforts sont des groupements ad hoc, déployés avec des équipements obsolètes ou inappropriés”, a-t-il déclaré.

Pourtant, les forces russes continuent de pilonner l’est du Donbass ukrainien et, vendredi, l’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Andrei Kelin, a déclaré que ses troupes n’envisageaient pas de quitter les zones côtières du sud qu’elles occupaient ces derniers mois. Il s’agit notamment des régions de Kherson, Mykolaïv et Zaporizhzhia, dont la dernière abrite la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Les forces ukrainiennes sont entre-temps capables de ralentir certaines des avancées de la Russie en utilisant des armes de précision avancées de l’Occident, mais elles ont encore besoin de plus et les troupes ont besoin de plus de temps pour apprendre à les utiliser, a déclaré à Reuters Oleksiy Danilov du Conseil de la sécurité nationale et de la défense. un entretien.

L’administration Biden est sur le point d’annoncer un programme d’aide à la sécurité d’une valeur de 400 millions de dollars pour l’Ukraine, selon un haut responsable de la Défense, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat afin de partager de nouveaux détails sur le programme d’aide. Le responsable a déclaré que la dernière assistance à la sécurité sera un mélange de systèmes déjà déployés pour le combat et de nouvelles capacités.