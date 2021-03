Le gardien

Les entreprises saisissent une part du déploiement des vaccins, mais les vaccins parviennent-ils à ceux qui en ont le plus besoin?

Le Congrès enquête sur le lien Covid de Google avec One Medical au milieu des craintes que les entreprises ne soient pas la meilleure option pour l’équité en santé Le vice-président Kamala Harris observe qu’un membre du public reçoit un vaccin Covid-19 lors d’une visite à la pharmacie d’un Giant Foods épicerie à Washington DC le mois dernier. Photographie: Drew Angerer / Getty Images Lorsque les taux de mortalité de Covid-19, ainsi que le désespoir et l’angoisse, étaient à leur apogée en janvier, Google a annoncé qu’il proposerait ses propres biens immobiliers comme cliniques pour distribuer des vaccins. C’était une bonne nouvelle. Mais l’échec des plans de Google montre à quel point il est difficile pour les entreprises américaines de s’attaquer à un problème de cette ampleur. Les débuts de la distribution des vaccins ont été chaotiques – l’administration Trump avait fourni des dizaines de milliards de dollars aux sociétés pharmaceutiques pour développer des vaccins, mais presque rien aux départements de la santé des États censés les distribuer. Corporate America était prêt à aider. Donald Trump a fait appel à Target, Walgreens, Walmart et CVS pour aider à la distribution des vaccins. Facebook a lancé un tracker Covid-19. Maintenant que le déploiement du vaccin prend de l’ampleur, de plus en plus d’entreprises se présentent. Amazon, sans doute propriétaire du système de distribution le plus impressionnant au monde, offre son aide, tout en espérant également se développer dans le secteur lucratif de la santé aux États-Unis. Reste à savoir s’il peut éviter les erreurs de ses pairs. «Pour contribuer aux efforts de vaccination, à partir des États-Unis, nous mettrons à disposition certaines installations de Google, telles que des bâtiments, des parkings et des espaces ouverts, selon les besoins», a déclaré le directeur général de Google, Sundar Pichai, dans un article de blog en janvier. «Nous commencerons par nous associer au fournisseur de soins de santé One Medical et aux autorités de santé publique pour ouvrir des sites à Los Angeles et dans la région de la baie de San Francisco en Californie; Kirkland, Washington; et New York, avec des plans d’expansion à l’échelle nationale. » Moins de deux mois plus tard, ce plan de distribution semble kaput. Les experts ont déclaré que le trébuchement de One Medical est un exemple extrême, mais en aucun cas le seul, de la réponse inégale du secteur privé qui a parfois été aussi difficile que les plans de distribution du gouvernement. Maintenant, One Medical fait l’objet d’une enquête du Congrès après qu’un dénonciateur ait divulgué des communications internes à NPR, alléguant que les cliniques ont permis à des travailleurs et des cadres technologiques jeunes, en bonne santé et inéligibles de faire la queue pour obtenir le vaccin, tandis que les travailleurs de la santé étaient sur liste d’attente. One Medical a reçu des milliers de doses de vaccins rares. Malheureusement, le modèle commercial de One Medical l’a rendu mal adapté pour fournir des vaccins aux membres de la société les plus durement touchés par Covid-19. Le modèle d’adhésion de l’entreprise publique à 199 $ par an se concentre sur les employés de bureau des quartiers aisés, soutenu en partie par la branche de capital-risque de Google. Les employés de Google reçoivent un abonnement annuel gratuit en tant qu’avantage professionnel. Google n’a pas répondu aux questions du Guardian sur son intention de poursuivre ses efforts de distribution de vaccins, mais un porte-parole de One Medical a déclaré que la société «ne prévoyait pas de partenariat avec Google sur les sites de vaccination pour le moment». La société a également déclaré qu’elle avait «resserré» ses «processus de confirmation de l’admissibilité aux vaccins» et coopérait avec le sous-comité de la Chambre. «Nous partageons l’objectif du Congrès de mettre fin à cette pandémie grâce à un déploiement national juste et équitable des vaccins», a déclaré un porte-parole de One Medical au Guardian. Seringues contenant le nouveau vaccin à un coup Johnson & Johnson Covid-19 lors d’un événement de vaccination à Baldwin Hills Crenshaw Plaza à Los Angeles. Photographie: Ringo Chiu / Zuma Wire / Rex / Shutterstock Le projet de loi de relance Covid-19 de 1,9 milliard de dollars de Joe Biden promet de renforcer l’infrastructure de santé publique nécessaire à la distribution des vaccins, bien que ce financement puisse également trouver son chemin vers le secteur privé. Mais des chercheurs tels que le Dr David Himmelstein, professeur à la School of Urban Public Health du Hunter College de New York, ont déclaré qu’il y avait un problème fondamental à s’attendre à ce que le secteur privé soit meilleur dans la distribution que le gouvernement. «Lorsque le gouvernement a dit:« Oh, nous devons étendre l’infrastructure », ils se sont tournés vers des entreprises privées», a déclaré Himmelstein. En effet, le gouvernement dépendait du «même genre d’arrangements qui ont privé les gens de couleur et les pauvres de soins au cours des 20 dernières années, 40 ans». Ce qui s’est développé à la suite de cette dépendance au secteur privé, affirment Himmelstein et d’autres, est un paradoxe: les soins sont souvent fournis en relation inverse avec les besoins. Ceci, ont-ils dit, est un phénomène reflété dans le déploiement du vaccin, et qui pourrait avoir des conséquences considérables pour le projet visant à atteindre l’immunité collective des États-Unis. Dans le contexte des vaccins, l’équité représente non seulement l’idéal d’une société juste, mais aussi la capacité de protéger les personnes qui ne sont pas éligibles pour se faire vacciner. La plupart des chercheurs pensent que les États-Unis devront atteindre la grande majorité des adultes pour protéger les personnes non éligibles au vaccin, comme la plupart des adolescents, des enfants et des personnes immunodéprimées. «Dans l’ensemble, la distribution a été extrêmement inégale», a déclaré Sam Scarpino, un chercheur étudiant la dynamique des maladies infectieuses à la Northeastern University. «L’une des grandes préoccupations est qu’il en résultera des poches de communautés bien protégées et des poches vulnérables.» Alors que le gouvernement fédéral a acheté tous les vaccins Covid-19, conseillé sur leur distribution et les a fournis aux États, il appartient en fin de compte aux États de décider comment obtenir des vaccins dans les armes. Dans de nombreux cas, cela a signifié s’appuyer sur les mêmes institutions qui se sont révélées mal adaptées pour atteindre les quartiers et les personnes dans le besoin. Scarpino a déclaré que des inégalités flagrantes pourraient entraîner un nouveau problème de pandémie – des zones de propagation localisée de Covid-19 qui sont mal suivies par des systèmes de santé fragmentés et des autorités de santé publique débordées. Selon toute vraisemblance, les personnes non vaccinées partageront les mêmes réseaux sociaux dans des régions où proportionnellement moins de personnes auront reçu un vaccin parce que le temps, la technologie ou les transports ont rendu difficile son obtention. «Il est également incroyablement inquiétant que la disparité semble correspondre inversement avec les endroits qui ont été les plus durement touchés par Covid, en particulier en ce qui concerne la race et l’ethnie des personnes recevant le vaccin», a déclaré Scarpino. Dans de nombreux cas, les capitaux propres ont été sacrifiés sur l’autel de la vitesse, car de nombreux États se sont tournés vers des infrastructures privées établies. La Floride a choisi Publix comme un important distributeur de vaccins, alors même que les épiceries sont connues pour être absentes des communautés à faible revenu et minoritaires. Le personnel médical a vacciné le public et les premiers intervenants contre Covid-19 au Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, le mois dernier. Photographie: Joseph Prezioso / AFP / Getty Images À Boston, la ville a localisé son premier grand site de vaccination au Gillette Stadium, un endroit mieux accessible en voiture, selon Atyia Martin, directrice générale de la société de diversité et d’inclusion basée à Boston, All Aces. «On s’attendait simplement à ce que le déploiement soit injuste», a déclaré Martin, qui dirigeait auparavant le bureau de préparation en santé publique à Boston. Elle plaide pour un meilleur accès aux vaccins dans les quartiers traditionnellement mal desservis de Boston. «Si nous continuons à utiliser les mêmes approches pour mettre ensemble les politiques et les initiatives, nous continuerons inévitablement à produire les mêmes résultats.» Pour Martin, il existe des exemples de partenariat réussi. La Coalition Black Boston Covid-19 a aidé à enregistrer 800 personnes dans un quartier historiquement noir pour recevoir des vaccins au cours du dernier week-end de février en faisant du porte-à-porte et de la vitrine à la vitrine. «Nous avons distribué de la soupe chaude aux gens, donné des masques, de la nourriture, toutes sortes de ressources pour aider les gens à reprendre leur vie. Nous avions des codes Lyft à donner aux gens pour qu’ils rentrent chez eux s’ils en avaient besoin », a déclaré Martin. «Vraiment, c’était un exemple de ce à quoi peut ressembler un partenariat.» Le mauvais transport a longtemps été un obstacle à l’accès aux soins de santé, en particulier dans les communautés urbaines et rurales mal desservies. Uber et Lyft ont essayé d’aider, promettant des trajets gratuits vers les centres de vaccination. Mais là aussi, les experts voient des difficultés. «Si vous n’avez pas d’accès Internet ou de smartphone pour accéder à l’application de covoiturage, ou si vous consultez les sites Web pour un rendez-vous pour un vaccin, cela posera certainement un défi», a déclaré Kelsey Jones, directrice du cabinet de conseil en santé. cabinet Avalere Health. Les pharmacies Walgreens, CVS et Walmart ont également été d’importants distributeurs de vaccins. Cependant, ils ont tous également déclaré qu’ils espéraient développer de nouvelles activités grâce à leur participation, alors même qu’ils facturaient l’assurance des patients pour le coût logistique de la livraison des vaccins. «Chacun de ces clients passe par notre front-end numérique, nous avons donc leur e-mail, nous avons leur message texte, et nous avons la possibilité de communiquer avec eux régulièrement», a déclaré le directeur de l’exploitation de CVS, Jonathan Roberts, à Wall Street. Journal. Daniel Dawes, directeur du Satcher Health Leadership Institute de la Morehouse School of Medicine, a averti que c’était un moment «tout-terrain». Les secteurs privé et public «doivent travailler main dans la main pour démêler ces déterminants politiques de la santé». La réalité selon laquelle le secteur privé n’a pas réussi à servir bon nombre des mêmes communautés laissées de côté pendant des décennies fait partie de la «vérité inquiétante et dure selon laquelle les inégalités en matière de santé ont rarement été traitées à moins que leur réduction ou leur élimination ne serve à d’autres fins», a-t-il déclaré.