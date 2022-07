La Russie quittera le projet de la Station spatiale internationale après 2024, selon le directeur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Russie se retirera du projet de Station spatiale internationale “après 2024” et se concentrera sur la construction de son propre poste, a déclaré mardi le chef de l’espace nouvellement nommé.

Yuri Borisov, qui a été nommé plus tôt ce mois-ci à la tête de la société spatiale moscovite Roscosmos, a déclaré au président russe Vladimir Poutine que la Russie remplirait ses engagements de partenariat avant de partir dans moins de deux ans.

LE COMPORTEMENT DÉCONTRACTÉ DES DIRIGEANTS RUSSES POURRAIT FRANCHIR LA LIGNE ROUGE DANS LE PARTENARIAT SPATIAL, DIT UN ANCIEN ASTRONAUTE

“La décision de quitter la station après 2024 a été prise”, a déclaré Borisov selon des informations mardi.

L’annonce intervient après des mois de spéculations selon lesquelles Moscou abandonnerait la collaboration spatiale internationale au milieu de sa guerre controversée en Ukraine – mettant fin à un partenariat de 30 ans après avoir été invité pour la première fois à rejoindre la Station spatiale internationale en décembre 1993.

Bien que selon Robyn Gatens, le directeur de la Division de la Station spatiale internationale au siège de la NASA, elle a reçu pas d’avis officiel de Roscosmos au sujet de la rupture de sa participation à la Station spatiale internationale, a d’abord rapporté Space News Inc.

Malgré une forte baisse des relations internationales entre Moscou et les pays occidentaux, la NASA et Roscosmos ont convenu plus tôt ce mois-ci de mettre de côté la géopolitique et ont signé un accord de partenariat au profit de la communauté des astronautes.

LA CHINE A PRESQUE TERMINÉ LA CRÉATION DE SA PROPRE STATION SPATIALE

L’accord permettrait aux cosmonautes russes de monter à bord d’engins spatiaux fabriqués aux États-Unis en échange de la possibilité pour les astronautes américains de voler sur des engins spatiaux russes.

L’accord qui devrait commencer cet automne signifierait que la station spatiale aurait toujours au moins un Américain et un Russe à bord afin que les deux parties puissent surveiller l’avant-poste.

L’astronaute américain Frank Rubio doit toujours s’envoler vers la Station spatiale internationale depuis le Kazakhstan en septembre, aux côtés de deux Russes.

Plus tard ce mois-là, la cosmonaute russe, Anna Kikina, rejoindra ensuite deux Américains et un Japonais à bord d’une fusée SpaceX lancée depuis la Floride.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.