La Russie quittera la Station spatiale internationale après 2024

La Russie se retirera de la Station spatiale internationale après 2024 et se concentrera sur la construction de son propre avant-poste en orbite, a déclaré mardi le nouveau chef de l’espace du pays.

Yuri Borisov, qui a été nommé plus tôt ce mois-ci à la tête de la société spatiale contrôlée par l’État Roscosmos, a déclaré lors d’une réunion avec le président russe Vladimir Poutine que la Russie remplirait ses obligations envers les autres partenaires de la Station spatiale internationale avant de quitter le projet.

“La décision de quitter la station après 2024 a été prise”, a déclaré Borisov.

La déclaration de Borisov a réaffirmé les déclarations précédentes des responsables spatiaux russes sur l’intention de Moscou de quitter l’avant-poste spatial après 2024.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et l’Occident à propos de l’action militaire du Kremlin en Ukraine.

Malgré la rupture, la NASA et Roscosmos ont conclu un accord plus tôt ce mois-ci pour que les astronautes continuent à piloter des fusées russes et pour que les cosmonautes russes se rendent à la Station spatiale internationale avec SpaceX à partir de cet automne.

REGARDER | Des cosmonautes russes brandissant des drapeaux en soutien aux séparatistes pro-russes : La Russie snobe ses partenaires de la station spatiale à propos des tensions de guerre en Ukraine La Russie fait froid dans le dos à ses partenaires de la Station spatiale internationale face aux tensions causées par la guerre en Ukraine. Les images circulant de cosmonautes russes brandissant des drapeaux pour soutenir les séparatistes pro-russes ont suscité de rares déclarations d’agences spatiales au Canada, aux États-Unis et en Europe.

L’accord garantit que la station spatiale aura toujours au moins un Américain et un Russe à bord pour assurer le bon fonctionnement des deux côtés de l’avant-poste en orbite, selon la NASA et des responsables russes. L’échange était en cours depuis longtemps et a été finalisé malgré les frictions sur l’Ukraine, signe de la poursuite de la coopération russo-américaine dans l’espace.