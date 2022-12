La Russie qui s’appuie sur les tactiques terrestres de la Seconde Guerre mondiale laisse des vulnérabilités à la guerre moderne: la défense britannique

Vendredi, la Russie a continué de bombarder l’Ukraine depuis le ciel alors que ses forces restent bloquées au sol, ce que les responsables britanniques de la défense ont déclaré être dû à des tactiques désuètes de la Seconde Guerre mondiale.

Selon des images satellites, les forces russes construisent de « vastes positions défensives » le long des lignes de front, en particulier dans la région nord de Louhansk, près de la ville de Svatove, dont les forces russes auraient la « priorité ».

“Les constructions russes suivent les plans militaires traditionnels de retranchement”, a évalué le ministère britannique de la Défense dans sa mise à jour quotidienne, notant que les tactiques russes sont “en grande partie inchangées depuis la Seconde Guerre mondiale”.

LA RUSSIE LANCE UNE “ATTAQUE MISSILE MAJEURE” CONTRE LES INSTALLATIONS ÉNERGÉTIQUES UKRAINIENNES ET LES INFRASTRUCTURES DANS PLUSIEURS VILLES

Les responsables de la défense ont souligné que ces pratiques dépassées signifieront probablement que les défenses terrestres de la Russie – qui ont gagné peu de terrain depuis des mois et perdu deux villes importantes au profit des forces ukrainiennes – sont « vulnérables aux frappes indirectes modernes et précises ».

“La construction de lignes défensives majeures est une nouvelle illustration du retour de la Russie à la guerre de position qui a été largement abandonnée par la plupart des armées occidentales modernes au cours des dernières décennies”, ajoute l’évaluation.

Vendredi matin, la Russie a lancé l’une des plus importantes frappes de missiles à travers l’Ukraine depuis le début de la guerre après avoir lancé 76 missiles à travers le pays, dont 60 ont été abattus avec succès par les défenses aériennes ukrainiennes.

PAS DE CESSEZ-LE-FEU EN UKRAINE POUR NOËL À MOINS QUE LA RUSSIE NE SE RETIRE : KYIV

Des missiles de croisière ont été lancés depuis la mer Noire, la mer Caspienne et la base aérienne d’Engels, située à plus de 370 miles à l’intérieur du territoire russe et le site d’une frappe de drone au début du mois, que Moscou a imputée à Kyiv.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir également vu des bombardements depuis la Biélorussie ainsi que “des avions de détection radar à longue portée et l’avion de combat MiG-31K transportant les missiles” Kinzhal “” déployés depuis l’allié russe.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Malgré l’évaluation britannique selon laquelle la Russie s’appuie sur des pratiques désuètes sur les lignes de front, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes vendredi que le président russe Vladimir Poutine emploie toujours des “objectifs maximalistes” à travers ses campagnes aériennes constantes.

“Sur chaque front, vous voyez un gars qui est déterminé à poursuivre cette guerre contre l’Ukraine et plus spécifiquement, ces jours-ci, la population civile ukrainienne”, a-t-il déclaré.

L’Ukraine a appelé à plusieurs reprises ses alliés occidentaux à l’aider à fermer le ciel et à arrêter la campagne aérienne de la Russie.