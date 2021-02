Moscou – Le ministère russe des Affaires étrangères accusé le critique du Kremlin Les alliés d’Alexey Navalny de trahison mardi pour avoir discuté d’éventuelles sanctions contre la Russie avec d’autres pays. L’accusation de trahison a été portée alors que l’emprisonnement du chef de l’opposition creusait un fossé de plus en plus grand entre Moscou et ses voisins de l’Union européenne. Navalny, 44 ans, était arrêté le mois dernier immédiatement à son retour d’Allemagne en Russie, où il a passé cinq mois à se remettre d’un empoisonnement avec l’agent neurotoxique de l’ère soviétique Novichok. La semaine dernière, il a été condamné à deux ans et huit mois de prison pour des chefs d’accusation qu’il a rejetés pour des motifs politiques. Cette semaine, deux des principaux alliés de Navalny ont exhorté les envoyés occidentaux lors d’un appel vidéo à imposer des sanctions à des personnalités politiques et économiques russes, qu’ils ont décrites comme des membres du cercle restreint du président Vladimir Poutine, ainsi qu’à des juges et des hauts responsables de la sécurité. « Ce ne sont en aucun cas des sanctions contre la Russie. Ce sont des sanctions contre les portefeuilles et les propagandistes, le cercle et les piliers les plus proches de Vladimir Poutine », a écrit Leonid Volkov, un proche associé de Navalny qui vit en exil en dehors de la Russie mais qui a participé à l’appel. des médias sociaux. Des représentants de Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada et d’Ukraine ont été impliqués dans la discussion de deux heures convoquée par la Pologne, selon un rapport de l’agence de presse française AFP. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a critiqué à plusieurs reprises les alliés de Navalny comme des « agents d’influence » et des « traîtres » agissant au nom de l’alliance militaire de l’OTAN. Elle a affirmé avoir reçu des instructions sur la façon de perturber la politique russe lors de l’appel vidéo de lundi.

Nous avons informé l’ambassadeur de Russie qu’une personne de l’ambassade de Russie est invitée à quitter la Suède. C’est une réponse claire à la décision inacceptable d’expulser un diplomate suédois qui ne faisait que remplir ses fonctions.

L’Allemagne, la Pologne et la Suède ont annoncé lundi que de hauts diplomates russes seraient expulsés de ces pays dans une réponse tit-for-tat à l’expulsion par le Kremlin de trois diplomates européens. Les États de l’UE n’ont pas hésité à dire qu’il s’agissait de représailles à la décision de Moscou la semaine dernière d’expulser des envoyés des trois pays, que le Kremlin a accusés de participer à d’énormes manifestations en faveur de Navalny le mois dernier. Les pays européens ont tous nié que leurs ambassadeurs à Moscou se soient joints aux manifestations.

La Russie a qualifié l’expulsion de ses diplomates de « non fondée ».

Le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell (à droite) rencontre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Moscou, Russie, le 5 février 2021. / Crédit: Ministère russe des Affaires étrangères / Document / Agence Anadolu / Getty

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que les envoyés européens étaient limogés le même jour que le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, s’est rendu à Moscou et a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov. Borrell a déclaré qu’il avait appris les expulsions via les réseaux sociaux.

Certains membres du Parlement européen ont même appelé à la démission de Borrell après la visite, étant donné le moment embarrassant de sa poignée de main avec Lavrov alors que les envoyés de l’UE recevaient l’ordre de faire leurs valises.

Ma visite à Moscou a montré que la Russie ne veut pas saisir l’occasion d’engager un dialogue plus constructif avec l’UE. C’est regrettable et nous devrons en tirer les conséquences. Lisez mon article de blog: https: //t.co/S3QP2uSsNO pic.twitter.com/q8pUDbEFAF

Mardi, Borrell a déclaré que l’UE se préparait à agir. « Ce sera aux Etats membres de décider de la prochaine étape, mais oui, cela pourrait inclure des sanctions, et je présenterai des propositions concrètes », a-t-il déclaré. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE doivent se réunir plus tard ce mois-ci pour examiner leur réponse à la condamnation de Navalny la semaine dernière. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que l’administration Biden se coordonnerait avec ses alliés pour responsabiliser le Kremlin. Des milliers de personnes ont été arrêtées par la police lors de rassemblements nationaux contre Poutine ces dernières semaines après l’arrestation de Navalny à son retour d’Allemagne en Russie. De nombreux détenus se sont plaints des mauvais traitements infligés par la police en garde à vue.

La semaine dernière, l’équipe de Navalny a déclaré qu’elle suspendrait les manifestations de masse dans les rues jusqu’au printemps, mais qu’elle continuerait à pousser d’autres pays à accroître la pression sur le gouvernement russe. Mardi, Volkov a appelé les partisans de Navalny à travers le pays à organiser des manifestations individuelles le jour de la Saint-Valentin, ce dimanche, allumant leurs téléphones portables pendant 15 minutes devant leurs maisons. Il a dit que la devise de la manifestation serait: «L’amour est plus fort que la peur».

