La Russie qualifie les accusations selon lesquelles le patron de Wagner, Eugène Prigojine, de « mensonge absolu »

Points clés La Russie a fait ses premiers commentaires sur l’accident d’avion meurtrier qui a coûté la vie à Eugène Prigojine.

Les appels affirment que Vladimir Poutine a ordonné la mort de Prigojine, un « mensonge absolu ».

Il refuse de confirmer la mort de Prigozhin, affirmant que les résultats des tests et des enquêtes sont nécessaires en premier.

Le Kremlin déclare que les suggestions occidentales selon lesquelles le patron des mercenaires russes ses ordres constituaient un « mensonge absolu » tout en refusant de confirmer définitivement sa mort, invoquant la nécessité d’attendre les résultats des tests.

Les autorités russes de l’aviation ont déclaré que Prigojine, chef du groupe de mercenaires Wagner, se trouvait à bord d’un avion privé qui s’est écrasé mercredi soir au nord-ouest de Moscou sans aucun survivant.

Le président Vladimir Poutine a adressé jeudi ses condoléances aux familles des personnes tuées dans l’accident et a parlé de Prigojine au passé, brisant son silence après l’incident survenu exactement deux mois jour pour jour après que Prigojine ait mené une mutinerie manquée contre les chefs de l’armée.

Poutine a cité des « informations préliminaires » indiquant que Prigojine et ses principaux associés du groupe de mercenaires Wagner avaient tous été tués.

Tout en faisant l’éloge de Prigojine, Poutine a déclaré qu’il avait également commis de « graves erreurs ».

Qui était Eugène Prigojine ?

Eugène Prigojine a passé neuf ans en prison pour des crimes tels que vol et fraude et a été libéré en 1990, vers la fin de l’Union soviétique.

C’est alors qu’il rencontre pour la première fois Vladimir Poutine, alors conseiller du maire de Saint-Pétersbourg. Prigojine fut plus tard connu comme « le chef de Poutine » après avoir été traiteur pour les événements du Kremlin.

Prigojine a fondé la société militaire privée Wagner en 2014, et ses combattants ont soutenu les alliés de la Russie en Syrie, en Libye et en République centrafricaine.

Wagner a également soutenu la Russie dans son invasion de l’Ukraine mais, en juin, les combattants du groupe ont pris le contrôle de la ville méridionale de Rostov-sur-le-Don et ont abattu un certain nombre d’hélicoptères militaires, tuant leurs pilotes, alors qu’ils avançaient vers Moscou.

Les autorités russes ont déclaré que Prigojine se trouvait à bord d’un avion qui s’est écrasé au nord de Moscou, deux mois après avoir mené la mutinerie contre l’armée russe.

Pourquoi l’Occident accuse-t-il Vladimir Poutine ?

Des hommes politiques et des commentateurs occidentaux ont suggéré, sans présenter de preuves, que Poutine avait ordonné l’assassinat de Prigojine pour le punir d’avoir déclenché la mutinerie des 23 et 24 juin contre les dirigeants de l’armée – le plus grand défi lancé au pouvoir de Poutine depuis son arrivée au pouvoir en 1999.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que cette accusation et bien d’autres étaient fausses.

« Il y a actuellement beaucoup de spéculations autour de cet accident d’avion et de la mort tragique des passagers de l’avion, dont Eugène Prigojine », a déclaré Peskov aux journalistes.

«Bien sûr, en Occident, toutes ces spéculations sont présentées sous un angle bien connu.

« Tout cela est un mensonge absolu, et ici, lorsqu’on aborde cette question, il faut se baser sur des faits.

« Il n’y a pas encore beaucoup de faits. Ils doivent être établis au cours des actions d’enquête.

Plus tôt vendredi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov avait réprimandé le président américain Joe Biden pour avoir exprimé son manque de surprise quant à la mort de Prigojine dans un accident d’avion, accusant Biden de ne pas respecter les normes diplomatiques.

Les enquêteurs russes ont ouvert une enquête sur ce qui s’est passé, mais n’ont pas encore révélé ce qui, selon eux, a provoqué la chute soudaine de l’avion du ciel au nord-ouest de Moscou.

Ils n’ont pas non plus officiellement confirmé l’identité des 10 corps retrouvés dans les décombres.

Quand les résultats des tests seront-ils publiés ?

A la question de savoir si le Kremlin avait reçu une confirmation officielle de la mort de Prigojine, Peskov a répondu : « Si vous avez écouté attentivement la déclaration du président russe, il a déclaré que tous les tests nécessaires, y compris les tests génétiques, seraient désormais effectués. »

Les résultats officiels seront publiés « dès qu’ils seront prêts », a-t-il précisé.

Peskov, qui a déclaré que Poutine n’avait pas rencontré Prigojine récemment, a également déclaré qu’il n’était pas clair combien de temps prendraient les tests et le travail d’enquête.

Il est donc impossible de commencer à parler de la participation de Poutine aux funérailles de Prigojine, a déclaré Peskov en réponse à une question à ce sujet.

« Il n’y a pas encore de date pour les funérailles », a-t-il déclaré.

« Il est impossible d’en parler du tout. La seule chose que je peux dire, c’est que le président a un emploi du temps plutôt chargé en ce moment.»

Le journal russe Baza, qui dispose de bonnes sources parmi les forces de l’ordre, a rapporté que les enquêteurs se concentraient sur la théorie selon laquelle une ou deux bombes auraient pu être posées à bord de l’avion.

Interrogé sur l’avenir du groupe Wagner, qui dispose d’une série de contrats lucratifs à travers l’Afrique et d’un contingent en Biélorussie qui y entraîne l’armée, mais qui semble désormais sans chef, le porte-parole du Kremlin, Peskov, s’est montré concis.

«Je ne peux rien vous dire maintenant», dit-il. « Je ne sais pas. »