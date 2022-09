La Russie punit Sean Penn et Ben Stiller — RT Games & Culture

Moscou a imposé des sanctions à 25 citoyens américains, dont les acteurs Sean Penn et Ben Stiller, leur interdisant d’entrer en Russie. L’annonce a été faite lundi sur le site Internet du ministère russe des Affaires étrangères en représailles à la campagne de Joe Biden.des sanctions personnelles toujours plus nombreuses contre les citoyens russes.”

La liste comprend un certain nombre de hauts responsables américains, de membres démocrates et républicains du Congrès, de représentants du monde des affaires et de « personnalités culturelles ». Parmi ceux-ci figurent les acteurs hollywoodiens Ben Stiller et Sean Penn, qui s’étaient tous deux déjà rendus en Ukraine et avaient eu des entretiens personnels avec le président du pays, Vladimir Zelensky, au milieu du conflit militaire en cours entre Moscou et Kiev.



Stiller, qui agit en tant qu’ambassadeur de bonne volonté pour l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, a été le dernier à rencontrer le dirigeant ukrainien, après s’être rendu à Kiev en juin. Lors de leur rencontre, l’acteur a salué Zelensky comme un “héros” et a admiré la façon dont il avait “rallié le pays [and] le monde.”

La star de “Zoolander” a également visité un centre de réfugiés ukrainiens en Pologne avant de se rendre dans la ville occidentale de Lviv, ainsi qu’à Irpin et Makarov, afin d’attirer davantage l’attention sur la situation humanitaire en Ukraine.















Sean Penn entretient également des liens étroits avec Zelensky depuis que Moscou a lancé son opération militaire et travaille actuellement sur un documentaire sur le conflit russo-ukrainien. L’acteur de 61 ans s’est d’abord rendu à Kiev peu avant que les combats n’éclatent fin février pour filmer un documentaire pour Vice Media sur la guerre de Kiev contre les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.

La star oscarisée a jusqu’à présent effectué plusieurs voyages en Ukraine et ses frontières, et a eu deux rencontres personnelles avec le dirigeant ukrainien. Penn a exprimé très clairement son soutien à l’Ukraine et a appelé à plusieurs reprises la communauté internationale à envoyer davantage d’aide au régime de Kiev.

Moscou affirme que sa décision de mettre sur liste noire les acteurs, ainsi qu’un certain nombre de politiciens et de personnalités commerciales américaines, vient en réponse à “les actions hostiles des autorités américaines, qui continuent de suivre une voie russophobe, détruisant les relations bilatérales et intensifiant la confrontation entre la Russie et les États-Unis.” La Russie a promis que de telles mesures continueront d’être respectées avec la même force.