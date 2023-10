La Russie se propose comme puissance médiatrice dans les négociations entre Israël et les militants du Hamas.

Le président Vladimir Poutine a proposé l’aide de la nation lors d’un sommet au Kirghizistan vendredi, alors que des invasions terrestres israéliennes sont attendues dans le nord de Gaza.

« Ce qui compte maintenant, c’est d’arrêter l’effusion de sang », a déclaré Poutine.

ISRAËL DONNE UN DATE LIMITE AUX CITOYENS PALESTINIENS POUR FUIR GAZA ALORS QUE LES TROUPES S’AMASSENT À LA FRONTIÈRE

Le président a déclaré aux participants au sommet que « la Russie est prête à se coordonner avec tous les partenaires constructifs ».

Les Palestiniens fuient vers le sud après le gouvernement israélien a ordonné l’évacuation du nord de Gaza alors que les raids commençaient dans la région.

Poutine a déjà blâmé les États-Unis pour la violence qui se déroule au Moyen-Orient à la suite d’une attaque terroriste lancée par le Hamas la semaine dernière.

LE CONFESSEUR DE POUTINE NOMMÉ ÉVÊQUE DU TERRITOIRE UKRAINIEN ANNEXÉ

Le président russe avait déjà évoqué le « problème » que Israël et les Palestiniens auxquels nous sommes confrontés est le résultat de la politique étrangère américaine en référence aux colonies en Israël.

« Des mécanismes de règlement ont été mis en place, mais les États-Unis ont négligé ces mécanismes ces dernières années et ont décidé de tout réglementer eux-mêmes, n’ont pas utilisé ces mécanismes et se sont appuyés ces dernières années sur la satisfaction des besoins matériels de la population vivant dans les territoires palestiniens », a déclaré Poutine lors d’un forum avec le Premier ministre irakien Mohammed Sudani mercredi.

Il a ajouté : « En fait, ils ont essayé de remplacer la solution des problèmes politiques fondamentaux par des aides matérielles. Bien sûr, c’est très important pour les personnes qui ont un faible niveau de vie, il est important de résoudre les problèmes socio-économiques ».

Le ministère palestinien de la Santé rapporte que 2 125 Palestiniens ont été tués et 8 714 autres blessés lors des frappes aériennes israéliennes sur le territoire palestinien. bande de Gaza depuis que la guerre a éclaté le 7 octobre.

L’armée israélienne a déclaré que les corps d’environ 1 500 terroristes du Hamas avaient été retrouvés sur le territoire israélien après que le Hamas a lancé son attaque terroriste surprise contre Israël, tuant jusqu’à 1 300 Israéliens.

Des milliers d’autres ont été blessés et bien d’autres ont été pris en otage par le Hamas et violés, torturés et assassinés.