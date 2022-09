La Russie promet une “protection totale” aux régions ukrainiennes annexées par Moscou dans la menace nucléaire

La Russie a cherché à défendre sa guerre de sept mois en Ukraine, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ayant déclaré aux Nations Unies que les régions de l’Ukraine où se tenaient des référendums largement critiqués bénéficieraient de la “protection totale” de la Russie si elles étaient annexées par Moscou.

Les votes dans quatre régions de l’est de l’Ukraine, visant à annexer le territoire que la Russie a pris par la force depuis son invasion en février, ont été organisés pour un troisième jour dimanche. Le parlement russe pourrait décider d’officialiser l’annexion en quelques jours.

En incorporant les quatre régions de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia à la Russie, Moscou pourrait présenter les attaques visant à les reprendre comme une attaque contre la Russie elle-même, un avertissement à Kyiv et à ses alliés occidentaux.

Les annexions russes augmentent le risque d’une confrontation militaire directe entre la Russie et l’alliance militaire de l’OTAN, car des armes occidentales sont utilisées par les troupes ukrainiennes. Dans une allocution télévisée mercredi, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des troupes et a indirectement menacé d’utiliser des armes nucléaires, affirmant que son pays “disposait de divers moyens de destruction” et “nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition”.

La Première ministre britannique Liz Truss a déclaré que la Grande-Bretagne et ses alliés ne devraient pas tenir compte des menaces de Poutine, qui avait commis ce qu’elle a qualifié d’erreur stratégique.

“Je pense qu’il n’avait pas anticipé la force de réaction du monde libre”, a-t-elle déclaré à CNN.

“Nous ne devrions pas écouter ses coups de sabre et ses fausses menaces. Au lieu de cela, ce que nous devons faire, c’est continuer à imposer des sanctions à la Russie et continuer à soutenir les Ukrainiens”, a déclaré Truss dans l’interview diffusée dimanche.

L’Ukraine fait exploser les référendums

L’Ukraine et ses alliés ont rejeté les référendums comme une imposture destinée à justifier une escalade de la guerre et une campagne de mobilisation de Moscou après les récentes pertes sur le champ de bataille.

Dans son allocution de mercredi, Poutine a ordonné la première mobilisation militaire de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette décision a déclenché des protestations dans toute la Russie et a fait fuir de nombreux hommes en âge de servir.

Des parents et des amis assistent aux funérailles de l’officier Volodumur Linsky, tué lors d’une bataille contre les troupes russes, à Kramatorsk, en Ukraine, samedi. (Andriy Andriyenko/Associated Press)

Dimanche, deux des plus hauts législateurs russes ont adressé une série de plaintes concernant la mobilisation, ordonnant aux responsables régionaux de maîtriser la situation et de résoudre rapidement les “excès” qui ont attisé la colère du public.

S’adressant samedi à l’Assemblée générale des Nations Unies et aux médias du monde entier à New York, Lavrov a cherché à justifier l’invasion de son voisin par la Russie, répétant les fausses affirmations de Moscou selon lesquelles le gouvernement élu à Kyiv avait été installé de manière illégitime et rempli de néonazis.

Il s’est opposé à ce que la Russie appelle une “opération spéciale” limitée aux États-Unis et aux pays sous son emprise. Près des trois quarts des pays de l’assemblée ont voté pour réprimander la Russie et exiger qu’elle retire ses troupes.

Lavrov a déclaré lors d’une conférence de presse après son discours que les régions où des votes sont en cours seraient sous la « pleine protection » de Moscou si elles étaient annexées par la Russie.

REGARDER | “La Russie organise maintenant de faux référendums”, déclare Trudeau : Trudeau : “La Russie organise maintenant de faux référendums” Le premier ministre Justin Trudeau condamne ce qu’il appelle les «faux référendums» que la Russie organise dans les territoires occupés en Ukraine.

Lorsqu’on lui a demandé si la Russie aurait des raisons d’utiliser des armes nucléaires pour défendre les régions annexées, Lavrov a déclaré que le territoire russe, y compris le territoire “encore inscrit” dans la constitution russe à l’avenir, “est sous la pleine protection de l’État”.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que les mentions de la Russie sur l’utilisation possible d’armes nucléaires étaient “absolument inacceptables” et que Kyiv ne leur céderait pas.

L’annexion se profile

La Douma, la chambre basse du Parlement russe, pourrait débattre jeudi de projets de loi incorporant les parties de l’Ukraine occupées par la Russie à la Russie, a annoncé samedi l’agence de presse officielle TASS, citant une source anonyme.

L’agence Interfax a cité une source disant que la chambre haute pourrait examiner le projet de loi le même jour, et RIA Novosti, citant également une source anonyme, a déclaré que Poutine pourrait se préparer à faire une allocution officielle à une session conjointe extraordinaire des deux chambres vendredi.

La Russie affirme que les référendums, organisés à la hâte après que l’Ukraine a repris des pans du nord-est lors d’une contre-offensive ce mois-ci, permettent aux habitants de ces régions d’exprimer leur point de vue.

Une femme a voté lors d’un référendum à Lougansk, une zone contrôlée par des séparatistes soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine, samedi. Le vote a commencé vendredi dans quatre régions ukrainiennes tenues par Moscou sur les référendums pour faire partie de la Russie. Les votes ont été condamnés comme une accaparement illégal de terres par la plupart des pays occidentaux, y compris le Canada. (The Associated Press)

Le territoire contrôlé par les forces russes ou soutenues par la Russie dans les quatre régions représente environ 15 % du territoire ukrainien.

En ajoutant la Crimée, que la Russie a annexée en 2014, la Russie aurait gagné une superficie de la taille de l’État américain de Pennsylvanie.

Cependant, la Russie ne contrôle entièrement aucune des quatre régions, avec seulement environ 60 % de la région de Donetsk contrôlée par des forces russes ou soutenues par la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dimanche que son pays récupérerait tout le territoire que la Russie avait pris.

“Nous allons définitivement libérer tout notre pays – de Kherson à la région de Louhansk, de la Crimée à la région de Donetsk”, a-t-il déclaré sur l’application de messagerie Telegram.

Attaques contre des civils

L’Ukraine et la Russie ont échangé dimanche des accusations d’attaques contre des civils, l’armée ukrainienne affirmant que les forces russes avaient lancé des dizaines d’attaques de missiles et de frappes aériennes sur des cibles militaires et civiles au cours des dernières 24 heures.

La Russie a utilisé des drones pour attaquer le centre de la ville méridionale d’Odessa, a déclaré l’armée ukrainienne. Aucune victime n’a été signalée.

La Russie nie avoir délibérément attaqué des civils.

REGARDER | Les Ukrainiens au Canada dénoncent les référendums : Les Ukrainiens au Canada dénoncent les référendums dans les régions d’Ukraine sous contrôle russe Les Ukrainiens au Canada dénoncent les référendums en cours dans les régions ukrainiennes contrôlées par le Kremlin qui votent pour faire partie de la Russie.

Son agence de presse d’État RIA a rapporté que les forces ukrainiennes avaient bombardé un hôtel de la ville de Kherson, tuant deux personnes. Les forces russes occupent la ville du sud depuis les premiers jours de l’invasion du 24 février.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate de l’Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a également déclaré que les forces ukrainiennes avaient poursuivi leurs attaques autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud du pays, notamment en lançant huit “drones kamikazes” sur l’installation, qu’elle contrôle.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les rapports sur le champ de bataille.

La campagne de mobilisation de Poutine a suscité des troubles en Russie. Plus de 2 000 personnes ont été arrêtées à travers le pays pour avoir protesté contre le projet, selon le groupe de surveillance indépendant OVD-Info.