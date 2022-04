La Russie promet un nouvel élan pour l’est de l’Ukraine

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

RIGA, Lettonie — La Russie a déclaré mardi le début d’une campagne intensifiée dans l’est de l’Ukraine, concentrant sa puissance de feu sur des zones clés pour consolider le contrôle du cœur industriel du pays. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que le Kremlin, plus de sept semaines après le début de sa guerre en Ukraine, était entré dans une nouvelle étape de l’invasion et chercherait la « libération complète » des régions de Donetsk et de Louhansk, amenant potentiellement des zones où les séparatistes soutenus par la Russie ont a mené une longue guerre fermement sous l’emprise de Moscou. Les responsables américains ont averti que Moscou n’avait peut-être pas encore déployé toute sa puissance militaire sur l’est de l’Ukraine.

« La prochaine phase de cette opération spéciale commence maintenant », a déclaré Lavrov dans une interview à la télévision India Today. « Ce sera un moment important de cette opération spéciale. »

Les civils sont restés piégés par les combats dans des zones à travers l’Ukraine, alors que les autorités locales ont exhorté les habitants à évacuer les zones qui devraient faire l’objet d’assauts intensifiés, mais ont également reconnu que leurs tentatives pour négocier un passage sûr avaient échoué ces derniers jours.

Le président Biden a organisé mardi un appel vidéo avec des partenaires clés dans les efforts visant à isoler le leadership et l’économie de la Russie, notamment la France, le Japon, l’Allemagne, l’OTAN et l’Union européenne, pour discuter de la fourniture de munitions supplémentaires et d’autres aides militaires à l’Ukraine, ont déclaré des responsables américains.

Les dirigeants ont convenu de la nécessité d’intensifier les sanctions contre la Russie et de rechercher une « solution de sécurité à long terme afin que l’Ukraine ne puisse plus jamais être attaquée de cette manière », a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique.

Mais il y a peu de signes que le conflit, qui a coûté la vie à des milliers de civils, parviendra bientôt à une résolution pacifique, car les responsables occidentaux ont averti que le président Vladimir Poutine intensifierait probablement ses efforts dans l’espoir d’obtenir quelque chose qu’il peut revendiquer comme une victoire. à temps pour le Jour de la Victoire de la Russie le 9 mai. Incapable d’atteindre ses objectifs initiaux, dont la prise de Kiev, la Russie est apparue dessiner les forces reculent des zones autour de la capitale ukrainienne et se concentrent sur les zones du sud et de l’est.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans des propos publiés mardi, a déclaré que les forces russes intensifiaient leurs attaques dans le Donbass et d’autres régions, les accusant de cibler délibérément des sites résidentiels. « Dans cette guerre, l’armée russe s’inscrira à jamais dans l’histoire du monde comme peut-être l’armée la plus barbare et la plus inhumaine du monde », a-t-il déclaré.

L’armée américaine a déclaré Les forces russes envoyaient toujours des unités logistiques et de soutien dans le Donbass en vue d’un assaut à part entière. Un haut responsable américain, s’adressant aux journalistes sur le sous condition d’anonymat selon les règles de base établies par le Pentagone, a déclaré que des « opérations offensives limitées » se déroulaient près de la ville de Donetsk et près d’Izyum, une ville de la région de Kharkiv.

« Je pense que vous allez continuer à voir une approche plus mixte ici », a-t-il ajouté.

Des responsables ukrainiens et occidentaux ont déclaré que les forces russes continuaient de pilonner le Donbass avec de l’artillerie et des frappes aériennes. La situation est restée particulièrement désastreuse à Marioupol, une ville portuaire clé qui semble être sur le point d’être entièrement prise en charge par la Russie. La capture de Marioupol aiderait à relier le territoire russe à la péninsule ukrainienne de Crimée, que Moscou a annexée en 2014.

L’Azovstal Iron and Steel Works de Marioupol, une installation industrielle majeure à Marioupol, est devenue une priorité majeure pour la Russie et ses alliés locaux, alors que les responsables ukrainiens signalent des bombardements russes sur l’usine et les zones résidentielles environnantes. Des centaines de civils se seraient cachés sous le vaste complexe de fabrication.

Le ministère russe de la Défense a donné aux forces ukrainiennes positionnées dans l’installation un délai mardi pour déposer les armes et évacuer la zone, mais les troupes locales ne semblent pas s’être conformées. Le commandant des forces ukrainiennes à Marioupol a déclaré au Washington Post que ses forces pourraient continuer à « mener des opérations de combat et à accomplir nos tâches militaires tant que nous les recevrons » et que « nous ne déposerons pas nos armes ». Il a déclaré que les Ukrainiens étaient sceptiques quant aux promesses russes de passage en toute sécurité.

Un responsable européen a déclaré que Marioupol restait un objectif principal pour Moscou et a déclaré que la ville pourrait tomber complètement dans les prochains jours. « Nous nous attendons à une destruction complète de la ville et à de nombreuses victimes civiles à Marioupol », a déclaré le responsable aux journalistes, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter franchement des évaluations du champ de bataille.

« Ma crainte est que ce soit pire que Bucha », a-t-il dit, faisant référence à la ville en dehors de la capitale où les soldats russes sont accusés d’exécuter et de torturer des civils. Les responsables du Kremlin ont qualifié la vague de violence à Bucha, qui a suscité l’indignation mondiale, de falsifiée, et Poutine a honoré cette semaine l’unité soupçonnée d’être à l’origine des abus.

Au nord, les forces russes ont pris le contrôle de la ville de Kreminna à Louhansk, forçant les troupes locales à se retirer, a déclaré mardi le gouverneur de la région. Le contrôle du Kreminna rapproche la Russie de Kramatorsk, la capitale de Donetsk voisin.

« Aujourd’hui, le Kreminna est malheureusement déjà sous le contrôle des orcs », a déclaré le gouverneur de Louhansk, Serhiy Haidai, aux journalistes, en utilisant un terme péjoratif pour désigner les forces russes. « Il a fallu que nos défenseurs partent, car ils ont tenu la défense pendant près de deux mois, et là, l’ennemi a bombardé chaque mètre de notre ligne de défense. »

La poussée attendue de la Russie pourrait avoir des effets immédiats pour les soldats ukrainiens retranchés le long des lignes de front de ce qui avait été une guerre de sept ans dans l’est de l’Ukraine. Désormais, ces troupes, déployées le long de tranchées et de pirogues camouflées dans des zones proches des frontières des régions de Lougansk-Donetsk, se préparent à un assaut considérablement plus puissant alors que la Russie repositionne ses troupes et son armement.

« Si nous perdons ici dans le Donbass, les Russes ne s’arrêteront pas », a déclaré Sergii, un soldat ukrainien de 44 ans. « Ils viendront ensuite pour le reste de l’Europe. »

Les troupes ukrainiennes espèrent utiliser une partie des fournitures d’armes croissantes de l’OTAN et d’autres pays, y compris maintenant des systèmes de défense aérienne supplémentaires, des missiles anti-navires et même des chars. Les États-Unis et d’autres pays de l’OTAN ont cependant cessé de céder aux appels de l’Ukraine pour des avions de combat et l’établissement d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine.

« Il est injuste que l’Ukraine soit encore obligée de demander ce que ses partenaires stockent quelque part depuis des années », a déclaré Zelensky mardi. « S’ils ont les armes dont l’Ukraine a besoin ici, a besoin maintenant, s’ils ont les munitions dont nous avons besoin ici et maintenant, c’est leur devoir moral avant tout d’aider à protéger la liberté. Aidez à sauver la vie de milliers d’Ukrainiens.

Les civils continuent de lutter pour se mettre en sécurité dans tout le pays. Mardi, la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Vereshchuk, a déclaré qu’aucun couloir humanitaire ne serait ouvert pour le troisième jour consécutif après que les deux pays n’aient pas été en mesure de s’entendre sur des arrangements, laissant des habitants bloqués dans des villes telles que Kherson, Kharkiv et Marioupol.

Dans un article de Telegram, Haidai, le gouverneur de Louhansk, a estimé qu’il restait quelque 70 000 civils à Louhansk et a déclaré que les efforts pour les évacuer se poursuivaient.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a condamné ce qu’il a qualifié de plus de 140 attaques contre des établissements de santé en Ukraine. « La guerre ne sera pas une solution. Une fois de plus, j’appelle la Russie à mettre fin à la guerre », a déclaré sur Twitter le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il n’était pas clair mardi si les frappes russes un jour plus tôt sur la ville occidentale de Lviv, qui a été en grande partie à l’abri de la violence, ont signalé un changement dans la stratégie du Kremlin. Les responsables américains affirment qu’au moment où elle entame sa nouvelle poussée, l’armée russe tentera d’éviter certains des problèmes qui ont affligé les premières étapes de son offensive, en repositionnant les hélicoptères, l’artillerie lourde et les éléments de commandement avant un assaut plus important.

Le responsable européen a déclaré que l’armée russe, dirigée par un nouveau commandant pour l’Ukraine, semblait avoir déplacé la plupart de ses forces de la Biélorussie et du nord de l’Ukraine vers le sud-ouest, représentant une force d’environ 60 000 soldats. Ceux-ci s’ajoutent à des milliers de combattants de Syrie et de Libye et d’autres employés par Wagner, une sombre opération de mercenaires russes, a déclaré le responsable.

Alors que le responsable a déclaré que Louhansk était déjà principalement sous contrôle russe, Donetsk, plus urbain, représenterait une plus grande menace.

Les responsables occidentaux ont déclaré que le moral des Russes était médiocre, suite à de lourdes pertes dans le nord et au naufrage du vaisseau amiral russe Moskva. Le responsable européen, cependant, a déclaré qu’il s’attendait à ce que dans quatre à six mois, Moscou ait consolidé son emprise sur un nouvel « État » sous contrôle russe à Lougansk, en plus de contrôler des parties de Donetsk et une petite tranche de Zaporizhzhia, une région de le sud. « Ainsi, d’ici l’été 2022, Poutine pourra déclarer qu’il a protégé la population russe dans le Donbass occupé », a-t-il déclaré.

Le responsable a déclaré que la Russie, si elle était acculée, pourrait décider d’utiliser des armes non conventionnelles, telles qu’un dispositif chimique, biologique ou même nucléaire, mais qu’elle le ferait. d’une manière « faible attribution », en essayant de blâmer les nationalistes ukrainiens pour un tel acte.

« Il est extrêmement peu probable que Poutine capitule et accepte une défaite militaire », a déclaré le responsable.

Mardi également, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé à une pause de quatre jours dans les combats à travers La fête de Pâques orthodoxe du dimanche, célébrée par les chrétiens d’Ukraine et de Russie, permettant le départ de civils pris au piège et l’acheminement de l’aide aux villes, dont Marioupol. Il a déclaré que les Nations Unies étaient prêtes à envoyer des convois d’aide pour aider des millions de personnes dans le besoin.

« J’appelle les Russes et les Ukrainiens à faire taire les armes et à tracer un chemin vers la sécurité pour tant de personnes en danger immédiat », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Inspiré par la Semaine Sainte et tout ce qu’elle représente, j’exhorte toutes les parties – et tous les champions de la paix dans le monde – à se joindre à mon appel de Pâques. Sauver des vies. Arrêtez l’effusion de sang et la destruction.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate des gouvernements russe et ukrainien. Le porte-parole de Guterres, Stéphane Dujarric, a déclaré que les Nations Unies avaient été en contact avec des responsables des deux parties avant de lancer la proposition. « De toute évidence, la preuve … sera sur le terrain, mais ce n’était pas un appel lancé de nulle part », a-t-il déclaré aux journalistes à New York.

Dans le cadre de la tentative de l’administration Biden d’isoler la Russie, la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen devrait boycotter plusieurs réunions à venir du Groupe des 20 nations, qui comprend la Russie.

Entre-temps, un nombre croissant de migrants ukrainiens ont été arrêtés alors qu’ils tentaient d’entrer aux États-Unis, ont révélé des données sur l’immigration. Plus de 5 000 personnes ont été détenues aux points de passage aériens, maritimes et terrestres en mars, contre 1 150 le mois précédent. De nombreux Ukrainiens arrivant ont été libérés aux États-Unis via une libération conditionnelle humanitaire, et l’administration a annoncé qu’elle étendrait l’éligibilité des Ukrainiens au « statut de protection temporaire », leur permettant de rester pendant 18 mois et de demander un permis de travail, s’ils arrivaient. avant le 11 avril.