La Russie prolonge de 3 mois la détention du journaliste américain Evan Gershkovich

MOSCOU (AP) – Un tribunal russe a prolongé mardi de trois mois l’arrestation du journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich lors d’une audience à huis clos emblématique du secret qui a marqué l’affaire contre le premier correspondant américain depuis la guerre froide à être détenu en Russie pour espionnage.

Gershkovich, un citoyen américain de 31 ans, a été détenu jusqu’au 30 août. Il a été arrêté en mars pour espionnage lors d’un voyage de reportage en Russie. Lui, son employeur et le gouvernement américain ont nié les accusations.

L’audience préliminaire de mardi n’a pas été annoncée à l’avance, et toute l’affaire a été enveloppée dans le secret.

Les autorités russes n’ont pas détaillé quelles preuves – le cas échéant – elles ont rassemblées pour étayer les accusations d’espionnage.

Diverses procédures judiciaires dans cette affaire ont été fermées aux médias. Aucun détail n’a immédiatement émergé sur ce qui a été dit lors de l’audience de mardi. L’agence de presse d’État Tass a déclaré que la session était fermée parce que le journaliste était accusé de possession de « documents secrets ».

Le Wall Street Journal a rapporté mardi soir que les parents de Gershkovich, des émigrés soviétiques vivant dans le New Jersey, étaient en visite à Moscou et ont vu leur fils lors de la courte audience.

« Je ne sais pas comment décrire ce bonheur et cette tristesse en même temps », a déclaré la mère du journaliste, Ella Milman, citée par le journal. Elle a dit que Gershkovich avait l’air détendu et bien, et qu’ils communiquaient par le biais de sourires.

Le département d’État américain a déclaré qu’au moins un responsable de l’ambassade américaine avait également assisté à l’audience.

L’arrestation de Gershkovich a secoué les journalistes du pays et suscité l’indignation en Occident.

Le gouvernement américain a déclaré Gershkovich détenu à tort et a exigé sa libération immédiate. Il est détenu à la prison de Lefortovo à Moscou.

Les responsables de l’ambassade américaine ont été autorisés à rendre visite à Gershkovich une fois en prison depuis son arrestation à Ekaterinbourg le 29 mars, mais les autorités russes ont refusé deux demandes plus récentes de le voir.

Le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a déclaré aux journalistes à Washington : « Nous appelons une fois de plus la Russie à se conformer à son obligation de lui fournir un accès consulaire ». Il a ajouté que les accusations portées contre Gershkovich « sont sans fondement et nous continuons à demander sa libération immédiate ainsi que la libération immédiate de Paul Whelan ».

Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan, purge une peine de 16 ans d’espionnage dans une prison russe éloignée. Le marine américain à la retraite a été arrêté en 2018. Whelan et Washington nient avoir espionné en Russie.

L’administration Biden avait espéré obtenir la libération de Whelan lors des négociations sur un échange de prisonniers qui a finalement libéré la star américaine du basket-ball Brittney Griner d’une prison russe en décembre dernier.

Les analystes ont souligné que Moscou pourrait utiliser les Américains emprisonnés comme monnaie d’échange dans la montée des tensions américano-russes à propos de l’opération militaire du Kremlin en Ukraine.

Dans une déclaration après l’audience de mardi, le Wall Street Journal a déclaré : « Alors que nous nous attendions à ce qu’il n’y ait aucun changement à la détention injustifiée d’Evan, nous sommes profondément déçus. Les accusations sont manifestement fausses et nous continuons d’exiger sa libération immédiate.