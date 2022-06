La Russie progresse dans l’est de l’Ukraine et menace d’envahir Louhansk

Et à l’est, des unités de reconnaissance russes ont tenté de repérer les positions d’artillerie ukrainiennes dans le but de les détruire et de s’emparer des terrains plus élevés derrière la ville. « Nous sommes pressés plus près de la ville », a déclaré Oleksandr Voronenko, un officier de la police militaire à Lysychansk. « Tant qu’il y aura un couloir entre Siversk et Lysychansk, nous resterons debout. »

Alors que la Russie semble avoir fait des gains dans le Donbass, l’Ukraine a juré une contre-attaque sur le territoire occupé par la Russie dans la région sud de Kherson, malgré les risques pour les civils sur le territoire.

Cette semaine, la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Vereshchuk, a exhorté les civils à fuir – même vers la Crimée, la péninsule saisie par la Russie en 2014 – plutôt que d’essayer de survivre aux combats dans des endroits où les forces russes ont amassé des défenses importantes.

« Nous savons qu’aujourd’hui, c’est presque le seul couloir humanitaire disponible, si on peut l’appeler ainsi, qui peut être utilisé pour partir », a déclaré Mme Vereshchuk lors d’une conférence de presse. « Alors, si possible, sortez de là, surtout si vous avez des enfants. »

Les gains de la Russie ont laissé les villes et les cités comme des enveloppes de cendre, bombardées, désertes et souvent bordées de tombes fraîchement creusées. Les responsables ukrainiens ont estimé que des dizaines de milliers de civils ont été tués et ont récemment déclaré que 100 à 200 soldats mouraient chaque jour.

Le gouvernement russe a largement gardé le silence sur ses victimes au cours de la guerre, laissant les familles incertaines quant à savoir si leurs fils, frères et conjoints sont morts ou vivants – même des semaines après des pertes publiques majeures, comme le naufrage du navire de guerre Moskva. Le ministère de la Défense, dans sa dernière annonce de victimes le 25 mars, a fait état de 1 351 morts. En avril, des responsables occidentaux ont estimé que la Russie avait perdu 15 000 soldats. La semaine dernière, l’Ukraine a mis le bilan russe à 33 000. Aucun de ces chiffres ne peut être corroboré indépendamment.