Moscou fabrique également des munitions trois fois plus vite que les alliés occidentaux de l’Ukraine, selon une étude de Bain & Company.

La Russie est capable de produire des obus d’artillerie beaucoup plus rapidement et à moindre coût que les soutiens de l’Ukraine aux États-Unis et en Europe, a rapporté Sky News, citant une étude publiée par le cabinet de conseil Bain & Company.

Selon l’étude, basée sur des données accessibles au public, les usines russes devraient fabriquer ou remettre à neuf environ 4,5 millions de cartouches cette année, contre une production combinée occidentale d’environ 1,3 million de cartouches, a rapporté dimanche la chaîne de télévision. Cela signifie que Moscou génère actuellement plus de trois fois plus d’obus d’artillerie que les membres de l’OTAN.

Les chiffres fournis par Bain & Company suggèrent que le coût de production moyen d’un obus russe de 152 mm est de 1 000 dollars, soit un quart du prix des obus de 155 mm utilisés par l’OTAN, dont le prix est de 4 000 dollars.

Le fait que la production d'obus aux États-Unis et dans l'UE « est à la traîne » La Russie pose « un défi majeur » pour l'armée ukrainienne dans le contexte du conflit avec Moscou, a souligné Sky News.















Selon la chaîne, les troupes ukrainiennes de première ligne se plaignent de ne pouvoir tirer qu’un obus pour cinq obus lancés du côté russe.

Le Pentagone a annoncé l’automne dernier qu’il prévoyait d’augmenter sa production d’obus de 155 mm de 28 000 à 100 000 par mois d’ici la fin 2025. L’UE a annoncé en mars que son objectif était d’augmenter sa capacité de production de munitions à 2 millions d’obus par an au cours de la même période. période.

Lors de sa rencontre avec les dirigeants des entreprises russes de l’industrie de défense samedi, le président Vladimir Poutine a déclaré que la production de munitions dans le pays avait été multipliée par 14, la fabrication de drones avait quadruplé et l’assemblage de chars et de véhicules blindés avait augmenté. 3,5 fois depuis le lancement de l’opération militaire en Ukraine en février 2022.

« C’est un bon rythme, un gros volume » a souligné le président, ajoutant que la production du complexe militaro-industriel du pays continue de croître. « Je tiens à vous remercier, vous et vos équipes, pour avoir géré des tâches d’une telle ampleur » il a dit aux dirigeants de l’industrie.

EN SAVOIR PLUS:

Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes et de munitions à Kiev par les États-Unis et leurs alliés ne l’empêcheraient pas d’atteindre ses objectifs militaires, ajoutant que cela ne ferait que prolonger les combats et pourrait accroître le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN. Selon les responsables, la fourniture d’armes, le partage de renseignements et la formation des troupes ukrainiennes évitent que les pays occidentaux soient déjà devenus de facto des parties au conflit.