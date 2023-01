La Russie prévoit d’envoyer ses chars les plus puissants pour parcourir l’Ukraine mais a “trop ​​​​peur de les mettre au combat”

Un char T-14 Armata traverse la Place Rouge lors du défilé militaire du Jour de la Victoire à Moscou, en Russie, le 9 mai 2017. (Natalia Kolenskinova/AFP via Getty Images)

La Russie pourrait déployer ses nouveaux chars T-14 Armata en Ukraine, ont annoncé jeudi les services de renseignement britanniques.

Mais il est “peu susceptible de faire confiance” au char au combat étant donné les problèmes de son développement, a-t-il déclaré.

Selon la mise à jour, l’Armata ne sera probablement là que pour se montrer dans des images de propagande.

La Russie est peut-être sur le point de déployer ses chars les plus récents et les plus puissants en Ukraine, a déclaré jeudi le ministère britannique de la Défense – mais avec un hic. La mise à jour des responsables britanniques indique que le T-14 Armata pourrait bientôt être vu en Ukraine, mais ne figurerait probablement dans aucun combat réel.

Le ministère a cité des images satellite montrant des T-14 dans l’une des zones d’entraînement de pré-déploiement de la Russie pour étayer son affirmation selon laquelle ils seraient bientôt en Ukraine.

L’utilisation des chars serait une “décision à haut risque” pour la Russie car ils sont encore si nouveaux, a déclaré le ministère, ajoutant que les commandants russes “ne feront probablement pas confiance au véhicule au combat”.

Le ministère a noté que “le programme a été entravé par des retards, une réduction de la taille de la flotte prévue et des rapports de problèmes de fabrication” qui limitent leur valeur sur le champ de bataille.

“Si la Russie déploie le T-14, ce sera probablement principalement à des fins de propagande”, a-t-il conclu. “La production n’est probablement que de quelques dizaines, alors que les commandants sont peu susceptibles de faire confiance au véhicule au combat.”

Le T-14 est un véhicule de haute technologie avec des systèmes de défense qui a les moyens d’abattre les roquettes antichars que l’Ukraine a déployées si efficacement pour émousser les avancées de la Russie.

On dit également qu’il dispose de capteurs sophistiqués et d’un réseau de données, de drones embarqués et d’un degré élevé d’automatisation.

Il a été dévoilé pour la première fois lors du défilé du Jour de la Victoire en Russie le 9 mai 2015. Le Kremlin avait initialement prévu l’arrivée de 2 300 chars entre 2015 et 2020, mais les déficits de production l’ont retardé jusqu’en 2025.

En décembre 2021, le conglomérat russe Rostec a déclaré que la production d’environ 40 réservoirs avait commencé et qu’ils devaient être livrés après 2023, selon l’agence de presse russe Interfax.

Le T-14 n’est pas le seul véhicule de combat avancé que la Russie semble utiliser principalement pour le spectacle en Ukraine.

La semaine dernière, le ministère britannique a déclaré qu’il était se retenir d’utiliser ses avions de chasse Su-57 Felon au-dessus de l’espace aérien ukrainien parce qu’il a peur qu’ils soient abattus.

Au lieu de survoler l’Ukraine, ils ont lancé des missiles depuis leur propre territoire, selon le briefing.