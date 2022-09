La Russie prévoit de réduire de 40% les flux de gaz naturel – l’Europe étant déjà confrontée à une crise énergétique

La Russie réduira ses exportations d’énergie de 40 % au cours des trois prochaines années, selon des documents consultés par Bloomberg. Christian Charisius/Reuters

La Russie prévoit de réduire ses exportations de gaz naturel de 40 % au cours des trois prochaines années, selon des documents consultés par Bloomberg.

De hauts responsables européens ont accusé Moscou d’essayer d’attiser la crise énergétique du continent.

Le géant de l’énergie géré par l’État, Gazprom, réduit les flux vers l’Europe via des pipelines clés depuis des mois.

Moscou réduira les exportations de gaz à environ 125,2 milliards de mètres cubes en 2023-2025, aggravant potentiellement la crise énergétique en Europe. C’est en baisse par rapport aux 142 milliards de mètres cubes estimés cette année.

Alors que le projet de budget consulté par Bloomberg ne ventile pas les flux par différents marchés d’exportation, les données historiques et les flux de gaz actuels indiquent que la Chine deviendra le deuxième acheteur de gazoduc russe en raison d’un accord visant à fournir environ 21 milliards de mètres cubes via le Électroduc de Sibérie. Pendant ce temps, la Turquie est susceptible de devenir le plus gros client.

Le géant de l’énergie géré par l’État Gazprom a étouffé l’approvisionnement en gaz de l’Europe ces derniers mois, réduisant la capacité de Nord Stream 1 à 20 % en juillet, puis fermant complètement le gazoduc le mois dernier.

De hauts responsables de l’Union européenne ont accusé le président russe Vladimir Poutine d'”armer” les flux énergétiques dans le but d’attiser la crise énergétique du continent.

Contrats à terme sur le gaz naturel néerlandais TTF ont grimpé de 120% à 186 euros par mégawattheure depuis début juin alors que Moscou coupe les approvisionnements, tandis que le euro a chuté de 8,5 % par rapport au dollar dans le même laps de temps pour tomber sous la parité avec le billet vert.