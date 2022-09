La Russie prévoit d’annexer Zaporizhzhia mais ne contrôle pas entièrement la région

Une famille de Berdiansk, qui est occupée par les forces russes, a passé deux jours sur la route pour se rendre à la capitale régionale de Zaporizhzhia. Ils ont quitté leur maison par crainte du projet de la Russie d’annexer une grande partie du sud-est de l’Ukraine. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

ZAPORIZHZHIA, Ukraine – Alors que le président russe Vladimir Poutine se préparait à déclarer son annexion de Zaporizhzhia et de trois autres régions s’étendant dans le sud-est de l’Ukraine, ici dans la capitale régionale, les drapeaux ukrainiens flottaient encore au-dessus des bâtiments gouvernementaux jeudi et les responsables ukrainiens se précipitaient toujours dans les couloirs. Malgré l’annonce par le Kremlin que Poutine signerait des “traités d’adhésion” lors d’une cérémonie à Moscou à 15 heures vendredi, la province de Zaporizhzhia, d’une superficie de 10 000 milles carrés, n’est ni sous le plein contrôle militaire russe ni sous le contrôle administratif total des mandataires russes.

L’Ukraine détient encore environ un quart de la région, y compris la capitale, située sur le Dniepr dans le coin nord-ouest. L’administration régionale paie les salaires, y compris dans les villes occupées.

En violation du droit international, Poutine signera l’annexion des régions ukrainiennes

Sur la route étroite qui s’étend entre la dernière position ukrainienne et les premiers drapeaux russes, les médecins ont franchi la ligne pour aider les hôpitaux que les forces russes surveillent désormais mais réapprovisionnent à peine.

Et dans le décalage entre la rhétorique fantastique de Moscou et la réalité persistante de la vie dans leur province tentaculaire, de nombreux Ukrainiens ici ont déclaré qu’ils considéraient le stratagème de Poutine comme quelque part entre surréaliste et absurde.

“C’est grave, mais comment pouvez-vous le prendre au sérieux”, a demandé mercredi une femme qui a fui les zones sous contrôle russe. “Ils font juste des lignes sur une carte.”

La femme a demandé que son nom ne soit pas divulgué pour protéger ses proches vivant toujours dans la région qu’elle a fuie.

Dans un mouvement qui reflète la mise en scène de la Russie de 2014 annexion de la Crimée, des soldats russes et des administrations locales dociles ont organisé des plébiscites organisés à Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk et Louhansk, dans une vaine tentative de légitimer les victoires militaires encore ténues de la Russie.

Les autorités par procuration ont déclaré que 93% des citoyens ont voté pour faire partie de la Russie. Les résidents en fuite ont déclaré que ces votes, dans certains cas, avaient été exprimés sous la menace d’une arme.

Les forces ukrainiennes ont stoppé l’avancée des Russes à travers Zaporizhzhia en mars, mais pas avant que Moscou n’ait pris le contrôle de grandes villes, dont Marioupol, Melitopol et Kherson, les centres urbains d’une zone qui forme désormais le «pont terrestre» très convoité de Poutine vers la Crimée.

Les Russes ont également saisi un prix particulièrement lucratif : Enerhodar, une ville dont la population d’avant-guerre de 53 000 personnes faisait fonctionner la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Déclarer que tous ces endroits sont la Russie est une chose. Les transformer en Russie en est une autre. Il reste à voir exactement comment Poutine entend affirmer son autorité et son contrôle. Kyiv promet de se battre jusqu’à ce que toutes ses terres soient récupérées, y compris la Crimée. Les alliés occidentaux promettent des armes et de l’argent et davantage de sanctions contre Moscou.

Les responsables locaux, parlant depuis la sécurité relative de l’exil, ont refusé d’accepter l’annexion.

“Les référendums étaient une imposture, ils étaient du théâtre”, a déclaré Dmytro Orlov, le maire exilé d’Enerhodar, interrogé depuis un ancien bâtiment universitaire en briques où les bureaux et les couloirs sont désormais bordés de boîtes de secours. “Ils ne changent rien pour nous, nous continuons à faire notre travail.”

Comme cela s’est produit en Crimée en 2014, les autorités ukrainiennes continuent de payer les salaires des employés du gouvernement local, des médecins et des enseignants, selon des responsables qui ont fui les villes de province qu’ils contrôlaient autrefois. C’est un signe d’espoir que les occupants seront repoussés.

Les Ukrainiens continuent d’envoyer des fournitures médicales et d’autres fournitures humanitaires pour aider leurs citoyens. Lorsque des bébés naissent sous l’occupation russe, les autorités ukrainiennes produisent encore des papiers d’identité pour les familles qui en font la demande.

Pour les habitants de Zaporizhzhia, la ligne entre le dernier point de contrôle russe à Vasylivka et la première position ukrainienne est divisée par plusieurs kilomètres de champs vallonnés et une seule route.

Jeudi, plusieurs médecins ont attendu des heures pour mener un convoi hétéroclite de véhicules personnels à travers les lignes et vers leurs villes natales. Certains allaient chercher des membres de la famille, d’autres étaient là pour faire des affaires. Pour les médecins, la mission était de sauver des vies.

“Les gens ont besoin de nous là-bas”, a déclaré l’un d’eux, Vitaly, qui, comme d’autres personnes interrogées le long de la route, a demandé que leurs noms de famille ne soient pas divulgués pour la sécurité des membres de leur famille et de leur travail. « Ma spécialité, ce sont les problèmes cardiaques, mais j’ai travaillé sur les membres, j’ai pansé des blessures. Nous avons besoin de tant de fournitures, cependant. Tant de fournitures que nous n’avons tout simplement pas.

Les Russes se rebellent alors que Poutine recrute plus de personnes dans la bataille pour l’Ukraine

Ces derniers jours, des convois de familles ukrainiennes épuisées se sont également enfuis vers le nord vers la ville de Zaporizhzhia, racontant des histoires de peur croissante dans les villes et villages qu’ils ont laissés derrière eux. Pour beaucoup, les référendums de ces derniers jours ont été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase : leurs terres étant accaparées, des hommes jeunes et moins jeunes craignaient d’être contraints de se joindre à une guerre fratricide et de lutter contre leurs compatriotes.

Avant cette guerre, les trajets ne prenaient que quelques heures. Maintenant, ils ont pris des jours. De nombreuses personnes dormaient dans leur voiture entre les points de contrôle, naviguant dans un processus épuisant d’interrogatoires et d’autorisations de sécurité pour continuer à avancer.

Alors que le dernier convoi quittait le territoire russe jeudi et se dirigeait vers la ville de Zaporizhzhia, les visages qui regardaient étaient suspendus dans une émotion brute. Certaines personnes rayonnaient. D’autres ont ri. Des larmes coulaient sur les joues. Une adolescente a baissé la fenêtre, laissant le vent lâcher ses cheveux alors qu’un sourire calme se dessinait sur son visage.

Le jaune du drapeau ukrainien brillait presque doré sous le soleil de fin d’après-midi.

Interrogé par des journalistes sur ce qu’il ressentait, Serhiy, un père de 36 ans originaire de la ville méridionale de Kherson, a eu du mal à trouver les mots. “Si vous n’étiez pas là, vous ne pouvez pas savoir ce que c’est que de ressentir ce sentiment”, a-t-il dit, prenant une profonde inspiration alors qu’il regardait fixement la file de véhicules attendant maintenant d’être enregistrés dans un parking local.

Les hommes russes fuyant la mobilisation et laissant tout derrière eux

Une femme, Olga, 29 ans, n’avait pas entendu parler des plans d’annexion de Poutine avant son arrivée là-bas, et son message au président russe en réponse était succinct. “Eh bien, je lui dirais d’y aller…” dit-elle, ajoutant un juron avec un sourire.

Mais d’autres étaient plus circonspects, craignant que leur expérience de l’occupation ne soit pas terminée.

Un homme, un travailleur de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia à Enerhodar, a déclaré que la centrale était maintenant exploitée par un personnel squelettique épuisé et qu’il pourrait encore revenir pour aider. Il a dit qu’il considérait cela comme son devoir. “En ce moment, s’ils peuvent garder un œil sur la température centrale, c’est bien”, a-t-il déclaré. “Les systèmes fonctionnent correctement, donc rien ne s’est passé de manière catastrophique.”

Mais les forces russes ont tenté d’imposer des changements à la centrale, ont déclaré les travailleurs et Orlov, le maire en exil. À un moment donné, les nouvelles autorités ont installé plusieurs dizaines d’employés administratifs russes, qui ont dormi dans l’usine au lieu de la ville environnante. Des employés ont été arrêtés, certains ont été relâchés plus tard. D’autres ont complètement disparu.

Parmi les travailleurs, a déclaré l’homme, il y avait encore des craintes que les Russes puissent leur demander de faire quelque chose “d’impensable”.