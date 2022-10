La Russie prévient qu’elle pourrait “réévaluer” ses liens avec l’ONU

Moscou a mis en garde le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, contre toute “enquête illégale” sur un transfert présumé de drones iraniens vers la Russie

La Russie a accusé l’Occident d’essayer de détourner l’attention de son implication dans le conflit militaire en Ukraine en tentant de lancer une enquête sur les transferts présumés de drones depuis l’Iran. Le représentant permanent adjoint de Moscou auprès de l’ONU, Dmitry Polyansky, a déclaré mercredi que la Russie pourrait devoir “réévaluer [its] la coopération” avec le Secrétariat de l’ONU s’il décide de participer à de telles enquêtes.

Son avertissement est venu en réponse aux accusations selon lesquelles l’Iran aurait fourni à Moscou des drones en violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui met en œuvre l’accord nucléaire de 2015 connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA).

Polyansky a insisté sur le fait que la controverse autour des drones n’avait rien à voir avec l’accord nucléaire et a souligné que le Secrétariat de l’ONU n’avait même pas le pouvoir d’enquêter sur tout ce qui concerne la résolution 2231 du CSNU.

“Nous espérons que le secrétariat et le secrétaire général ne violeront pas les décisions du Conseil de sécurité de l’ONU et n’iront pas au-delà de leur mandat technique et s’abstiendront de participer à toute enquête illégale”, Polyansky a déclaré aux journalistes après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité.

Lire la suite L’UE sanctionne l’Iran pour les frappes de drones ukrainiens

“Sinon, nous devrons réévaluer notre coopération avec eux, ce qui n’est dans l’intérêt de personne”, a-t-il ajouté. a-t-il ajouté, notant que la Russie préférerait ne pas le faire, mais qu’elle n’aurait pas d’autre choix.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’UE et l’Ukraine affirment avoir des preuves que Téhéran a livré un nombre important de drones Shahed-136 à la Russie, Kiev évaluant ce nombre à quelque 2 300 unités.

Cependant, la Russie et l’Iran ont nié à plusieurs reprises ces accusations. Moscou insiste sur le fait que toutes les armes qu’elle utilise en Ukraine proviennent de ses propres stocks et que les drones utilisés pour mener les récentes attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes étaient des drones Geran-2 (Geranium-2) de fabrication russe.

Téhéran, quant à lui, a rejeté les accusations de l’Occident comme “allégations non fondées et non fondées”, indiquant qu’il soutient une résolution pacifique du conflit en cours entre Moscou et Kiev.