La Russie prévient qu’elle pourrait bloquer les navires transportant des céréales ukrainiennes

NATIONS UNIES (AP) – L’ambassadeur de Russie auprès de l’ONU a accusé lundi l’Ukraine d’utiliser le couloir maritime de la mer Noire pour acheminer des céréales vers les marchés mondiaux “à des fins militaires et de sabotage” contre sa flotte, affirmant que c’était la raison pour laquelle elle avait suspendu la mise en œuvre de l’accord et avertissant que il ne permettra pas le libre passage des navires sans son consentement, ce qui est actuellement en cours.

Vassily Nebenzia a déclaré lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU convoquée par la Russie que “la mer Noire reste une zone d’hostilités” et “nous ne pouvons pas permettre le passage sans entrave de navires sans notre inspection”. Il a déclaré que la Russie “prendrait nos propres mesures” pour contrôler les mouvements de navires en cours, mais n’a donné aucun détail.

Nebenzia a accusé l’Ukraine, avec l’aide de l’Occident, en particulier du Royaume-Uni, d’avoir mené “des frappes aériennes et maritimes massives” sur la flotte et les infrastructures russes de la mer Noire à Sébastopol aux petites heures du matin du 29 octobre, “sous le couvert du corridor céréalier humanitaire » qui a été établi dans le cadre de l’accord de gain du 22 juillet. En conséquence, “la partie russe ne peut pas garantir la sécurité des navires civils participant à l’initiative Black Seat”, a-t-il déclaré.

Dans le cadre de l’initiative de la mer Noire, un centre de coordination conjoint en Turquie a été créé pour contrôler et inspecter les navires en route pour charger les navires ukrainiens à partir de trois ports de la mer Noire et les navires entièrement chargés en route vers les marchés mondiaux. Il comprend des représentants de la Russie, de l’Ukraine, de la Turquie et des Nations Unies.

Le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a rejeté l’affirmation de Nebenzia selon laquelle l’attaque du 29 octobre avait violé l’Initiative de la mer Noire, affirmant que le couloir de navigation pour les navires civils protégeant les navires participant à l’accord sur les céréales “n’est pas ouvert à 4 heures du matin” et ne fonctionne que “lorsque les navires descendent”. le couloir.”

Il a déclaré que l’ONU restait “très activement engagée” avec les membres russes du Centre conjoint de coordination et il a répété à plusieurs reprises que les préoccupations de Moscou concernant l’attaque du 29 octobre devraient faire l’objet d’une enquête par ses experts, tout comme d’autres violations signalées de l’initiative.

Griffiths, qui est avocat, a déclaré aux journalistes après la réunion du conseil que la Russie ne s’était pas retirée de l’initiative et restait donc liée par l’accord sur les céréales du 22 juillet malgré sa suspension de participation. En vertu de l’accord, il a souligné que les signataires sont tenus “de ne pas attaquer les navires, les mouvements ou les installations portuaires concernées”.

Par conséquent, a-t-il dit, l’ONU, la Turquie et l’Ukraine sont en mesure de continuer à inspecter les navires sortants et continueront de le faire.

Griffiths a déclaré qu’il y a 86 navires sortants qui ont quitté les ports ukrainiens et se sont rendus dans le Bosphore où ils attendent une inspection dans ce qu’il a appelé “un embouteillage maritime”, et ils transportent près de 2 millions de tonnes, ce qui fait partie des 9 millions de tonnes. . En outre, il y a 12 navires dans les ports ukrainiens chargés et prêts à partir, et cinq navires dans le Bosphore qui ont été inspectés par les quatre parties qui sont prêts à se déplacer dans les ports ukrainiens pour récupérer des marchandises, a-t-il déclaré.

L’accord d’exportation de céréales ukrainiennes dure 120 jours et sera automatiquement prolongé le 18 novembre s’il n’y a pas d’objection.

“Je pense que la Black Sea Grain Initiative va être renouvelée”, a déclaré Griffiths. « J’y crois et nous allons nous en assurer. Nous allons faire tout notre possible d’ici le 18 novembre pour y parvenir. Et nous ne laisserons pas cela nous gêner.

Mais il reste à voir si la Russie mettra fin à sa suspension et reviendra à un soutien actif de l’accord.

Nebenzia a déclaré la semaine dernière que “la Russie doit d’abord voir l’exportation de ses céréales et de ses engrais sur le marché mondial, ce qui ne s’est jamais produit depuis le début de l’accord”.

Grynspan, le secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, a déclaré lundi au Conseil de sécurité que les accords sur les céréales avaient eu un impact majeur : les exportations de blé de la Russie ont triplé entre juillet et septembre tandis que les exportations de blé de l’Ukraine ont plus que quadruplé, entraînant une baisse des prix alimentaires.

L’indice des prix alimentaires de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a baissé pendant six mois, d’environ 16 %, et selon les modèles de la Banque mondiale, « cette baisse aurait pu empêcher plus de 100 millions de personnes de tomber dans la pauvreté », a-t-elle déclaré. Mais l’incertitude quant à la poursuite de l’accord avec l’Ukraine a vu les contrats à terme sur le blé augmenter de plus de 6 % lundi.

En outre, a déclaré Grynspan, les prix des engrais sont toujours 2 fois et demie supérieurs à leurs niveaux de 2019, ce qui empêche les agriculteurs, en particulier en Afrique, d’utiliser des engrais, ce qui réduit la production agricole lors de la prochaine récolte.

“Pour cette raison, nous savons que la crise d’accessibilité d’aujourd’hui peut devenir la crise de disponibilité de demain et une crise aux proportions énormes”, a-t-elle averti.

Il n’y a pas de sanctions sur l’exportation de nourriture et d’engrais, mais Grynspan a déclaré que l’ONU s’efforçait de surmonter “l’effet dissuasif” des sanctions sur le secteur privé – “surconformité, risques de réputation et évitement du marché”.

Edith M. Lederer, Associated Press