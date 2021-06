La Russie prévient que son économie montre des signes de surchauffe

Alexeï Nikolskyï | Spoutnik | Kremlin via Reuters

Le président russe Vladimir Poutine écoute le ministre de la Construction, du Logement et des Services publics Vladimir Yakushev lors d’une réunion à Moscou, Russie, le 10 février 2020.

Il y a des signes que l’économie russe est en surchauffe avec une inflation annuelle actuellement à 5,9%, a déclaré jeudi Anton Siluanov, le ministre des Finances du pays.

« Si nous continuons à augmenter les dépenses, qu’obtiendrons-nous ? Surchauffe. Des éléments de surchauffe sont déjà visibles – une inflation élevée », a déclaré Siluanov au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, selon une traduction de Reuters.

La hausse des prix à la consommation s’est à nouveau accélérée en mai, passant de 5,5 % en avril. Plus tôt cette semaine, le gouverneur de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, a déclaré à CNBC que « l’inflation s’accélère » et que, contrairement à ailleurs, l’inflation n’était pas considérée comme un problème temporaire à mesure que les économies rouvrent et que la demande des consommateurs augmente.

« Dans notre cas, c’est différent », a déclaré Nabiullina à Hadley Gamble de CNBC plus tôt cette semaine avant SPIEF. « Nous pensons que la pression inflationniste en Russie n’est pas transitoire, pas temporaire. Nous voyons des facteurs plus persistants, des facteurs monétaires, c’est pourquoi nous avons commencé à ramener une hausse des taux à une position neutre. »

Les investisseurs se tourneront vers la prochaine réunion de la banque centrale le 11 juin pour voir ce qu’elle fera ensuite, avec des spéculations croissantes selon lesquelles la banque pourrait augmenter les taux d’intérêt de 50 points de base par rapport au niveau actuel de 5%. L’objectif d’inflation de la banque centrale est de 4 %.

Nabiullina a déclaré que la banque centrale analyserait tous les facteurs, y compris les prévisions d’inflation et la situation de l’économie, mais a déclaré que « nous voyons le risque que nos anticipations d’inflation soient élevées, et elles le restent pendant plusieurs mois ».

Mercredi, la banque centrale de Russie a publié un bulletin dans lequel elle notait que l’économie poursuivait sa croissance au deuxième trimestre et que le produit intérieur brut pourrait atteindre son niveau d’avant la pandémie à la mi-2021.