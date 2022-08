La Russie prévient que les matières radioactives de la centrale nucléaire pourraient couvrir l’Europe

Le ministère russe de la Défense a déclaré jeudi qu’il pourrait fermer la centrale nucléaire si les forces ukrainiennes continuaient à bombarder l’installation. L’Ukraine nie avoir bombardé l’usine et accuse plutôt la Russie d’avoir mis en danger l’installation, affirmant qu’elle y stocke des munitions et du matériel militaire.

L’avertissement de jeudi est intervenu alors que les tensions sur le statut de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sont apparues au premier plan, le sort de l’installation – la plus grande centrale nucléaire d’Europe – devant être discuté lors de pourparlers entre le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et l’Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky jeudi.

Igor Kirillov, le chef des forces de défense radioactives, chimiques et biologiques de la Russie, a déclaré que les systèmes de soutien de secours de la centrale avaient été endommagés à la suite de bombardements, a rapporté Reuters, et que plusieurs pays d’Europe pourraient être menacés en cas d’accident.

Zelenskyy a déclaré mercredi soir que les diplomates ukrainiens et les scientifiques nucléaires étaient en “contact constant” avec l’Agence internationale de l’énergie atomique et s’efforçaient de faire entrer une équipe d’inspecteurs dans l’usine occupée par les troupes russes depuis le début de la guerre.

L’Ukraine et la communauté internationale ont mis en garde contre la possibilité d’un accident catastrophique à la centrale et mercredi, le ministère ukrainien des urgences a mené un exercice de catastrophe nucléaire dans la ville de Zaporizhzhia, située dans le sud-est de l’Ukraine sur le fleuve Dnipro, en cas d’accident accident.

Le ministère a ajouté que, “pour se préparer à la provocation”, il déployait des postes d’observation des radiations près de Zaporizhzhia et organisait des exercices d’entraînement pour un certain nombre d’unités militaires de la région “sur les mesures à prendre dans des conditions de contamination radioactive de la zone .”

La possibilité d’un accident dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe est une perspective terrifiante pour l’Ukraine, un pays qui vit encore avec les cicatrices de la catastrophe de Tchernobyl de 1986, qui reste le pire accident nucléaire au monde et qui a conduit à la propagation de matières radioactives à travers l’Europe.

“Probablement plus que n’importe quel pays au monde, l’Ukraine est consciente des conséquences d’une explosion et d’un incendie dans une centrale nucléaire”, ont déclaré Antony Froggatt et Patricia Lewis, experts en environnement et en sécurité du groupe de réflexion britannique Chatham House, lors d’une recherche la semaine dernière. à ce qui est en jeu dans le cas de Zaporizhzhia.

Cependant, ils ont noté que les réacteurs de Zaporizhzhia sont différents de ceux qui se trouvaient à Tchernobyl mais que, néanmoins, un accident à la centrale pourrait avoir des conséquences importantes pour l’Ukraine.

“Zaporizhzhia utilise de l’uranium enrichi, son VVER actuel [water-water energetic reactors] les réacteurs ne sont pas modérés par du graphite, mais par de l’eau, ce qui signifie qu’ils sont plus sûrs et ne brûleront pas comme Tchernobyl”, ont-ils déclaré.